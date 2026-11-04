Colombia

Jessi Uribe explicó por qué no asistió con Paola Jara a la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Qué pesar”

Tras la lujosa boda en la Catedral de Sal de Zipaquirá, el cantante bumangués contó el motivo por el cual no acompañó a su colega en uno de los días más importantes de su vida

El cantante de música popular fue cuestionado por sus seguidores a través de una dinámica en sus redes sociales. (famososhastalaz / Instagram)

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La boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fue, sin duda, uno de los eventos del año en el entretenimiento colombiano. La lujosa ceremonia celebrada el 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá reunió a familiares, amigos y a varias de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional.

Sin embargo, en medio de los videos y las fotos que inundaron las redes sociales, los seguidores notaron una ausencia que no pasó desapercibida: la de Jessi Uribe y Paola Jara, dos de los amigos más cercanos de la pareja.

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Ahora, el propio cantante bumangués decidió romper el silencio y explicar por qué ni él ni su esposa pudieron acompañar a sus amigos en ese día tan importante.

“Qué pesar, porque estuvo muy bueno ese parche”

A través de la dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, en la que acumula millones de seguidores, Jessi Uribe fue interrogado directamente sobre su ausencia en el matrimonio.

Jessi Uribe y Paola Jara no asistieron a la boda debido a un compromiso laboral que tenían programado con meses de anticipación. (Composición fotográfica: @paolajarapj; luisafernandaw /Instagram)
Jessi Uribe y Paola Jara no asistieron a la boda debido a un compromiso laboral que tenían programado con meses de anticipación. (Composición fotográfica: @paolajarapj; luisafernandaw /Instagram)

El artista respondió sin rodeos y con un tono de nostalgia por haberse perdido la celebración. Según confesó, la razón fue netamente laboral y de fuerza mayor. “No pudimos estar porque estábamos trabajando. Pao y yo tuvimos un show juntos ese día, así que por eso”, explicó el intérprete de música popular.

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Jessi detalló que tanto él como Paola ya tenían agendado desde hace meses un show juntos para esa misma fecha, además de otras obligaciones profesionales que les impedía cancelar o mover.

Aunque no pudo estar presente, el cantante dejó claro que siguió cada detalle de la boda a través de las redes sociales y que la felicidad que siente por sus amigos es inmensa. “Hey, sí, qué pesar, porque estuvo muy bueno ese parche. Qué felicidad por Pipe y por Luisa, que mi Dios me los bendiga siempre, su familia, sus hijos, la relación”, expresó.

Con estas palabras, Uribe también despejó cualquier rumor de un distanciamiento con Pipe Bueno, con el que lo une no solo una amistad de años, sino una hermandad musical y varias colaboraciones en tarima. La cercanía entre las dos parejas ha sido evidente en viajes, celebraciones y proyectos, por lo que su ausencia generó sorpresa.

Jessi Uribe presenta el muñeco de 'año viejo' con la imagen de Pipe Bueno como homenaje a la música popular colombiana - crédito pipebueno / Instagram
El cantante Jessi Uribe descartó cualquier distanciamiento con Pipe Bueno tras las dudas de sus seguidores en redes sociales. (pipebueno / Instagram)

Tras la explicación de Jessi, la atención vuelve a centrarse en los recién casados. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya se preparan para su luna de miel, aunque el destino aún es un misterio.

Según han dejado entrever en sus redes, la pareja está debatiendo entre dos lugares con un gran valor sentimental: Dubái, la ciudad donde Pipe le propuso matrimonio frente al imponente Burj Khalifa en octubre de 2023, o Italia, uno de los países soñados por la influenciadora paisa para visitar junto al amor de su vida.

Así fue la boda del año

El matrimonio estuvo marcado por el lujo, la emotividad y los detalles simbólicos. La pareja eligió como escenario la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, un templo subterráneo a 180 metros de profundidad considerado una de las joyas arquitectónicas de Colombia. Allí, después de casi siete años de relación y tres años de compromiso, se dieron el “sí, acepto”.

La fiesta posterior a la ceremonia religiosa se realizó en el recinto Arena MX, propiedad de los recien casados ubicada en Cajicá - crédito @luisafernandaw/Instagram
La reunión posterior a la ceremonia religiosa tuvo lugar en Arena MX, un recinto ubicado en Cajicá. (@luisafernandaw/Instagram)

Entre los invitados que lograron captar las cámaras estuvieron los creadores de contenido Dani Duke, La Liendra, Pautips y Mattias Vega, además de los cantantes Maluma y Alzate. Todos fueron testigos del beso final y de la ovación que selló la unión.

La organización impuso un dress code riguroso: las mujeres con vestidos largos de color negro y los hombres con etiqueta black tie, lo que le dio a la boda una estética sofisticada.

Luego de la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se trasladaron a Arena MX, en Cajicá, un espacio de eventos ubicado junto a Rancho MX, el reconocido restaurante de la pareja.

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