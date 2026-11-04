Aeropuerto El Dorado de Bogotá presentó fallas en la visualización de radares, lo que provocó retrasos en vuelos: las operaciones ya fueron normalizadas

La Aeronáutica Civil confirmó normalización de la operación aérea en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por una falla en el sistema de radar - crédito Colprensa

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La Aeronáutica Civil informó que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá avanzan hacia la normalización tras una falla en los sistemas de visualización radar que afectó la gestión del tránsito aéreo y provocó retrasos en varias terminales del país desde el mediodía del miércoles, 4 de noviembre de 2026.

La entidad señaló que la novedad técnica fue superada y que los despegues se desarrollan con normalidad. No obstante, equipos de controladores aéreos y personal técnico mantienen el monitoreo de la operación para completar la recuperación del servicio.

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El incidente se registró desde las 12:40 p. m., cuando viajeros alertaron retrasos en sus vuelos desde y hacia Bogotá, en distintas terminales aéreas. La situación obligó a aplicar procedimientos alternos y afectó vuelos en El Dorado, así como en terminales de Medellín y Bucaramanga.

Aunque inicialmente la Aeronáutica Civil no publicó ninguna actualización en sus canales de información oficiales, la autoridad aérea reportó que se trató de una falla total del radar en el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia, en Bogotá.

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