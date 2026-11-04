Medicina Legal registró más de 21.000 casos de violencia contra menores de edad en 2026

Medicina Legal contabilizó 21.229 valoraciones por lesiones no fatales contra menores de edad en Colombia entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 21.229 valoraciones por lesiones no fatales contra niños y adolescentes en Colombia entre enero y agosto de 2026, según las cifras preliminares de su más reciente boletín.

Los presuntos delitos sexuales concentraron la mayor cantidad de casos, mientras que 1.311 menores de edad murieron por causas violentas en el mismo periodo.

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El reporte muestra una reducción del 8,33% en las lesiones no fatales frente a los primeros ocho meses de 2025, cuando se contabilizaron 23.157 valoraciones. Pese a esa variación, el registro mantiene altos niveles en conductas como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y la violencia interpersonal.

Los presuntos delitos sexuales concentraron el 45,74% de las lesiones no fatales

Los exámenes médico-legales por presunto delito sexual sumaron 9.711 casos, la cifra más alta entre los contextos de violencia analizados. Aunque el dato representa una baja del 13,51% frente a los 11.228 casos registrados en el mismo periodo de 2025, este tipo de violencia concentró el 45,74% de las valoraciones practicadas a menores de edad.

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Del total de víctimas sometidas a estos exámenes, 8.349 fueron niñas y adolescentes mujeres, mientras que 1.362 correspondieron a niños y adolescentes hombres. La diferencia por sexo se mantuvo como uno de los rasgos principales de los registros sobre violencia sexual contra personas menores de edad.

La violencia intrafamiliar ocupó el tercer lugar entre las lesiones no fatales, con 4.770 casos. De esa cifra, 2.515 afectaron a niñas y adolescentes mujeres y 2.255 a niños y adolescentes hombres. El número fue 5,60% menor que el de 2025, cuando Medicina Legal informó 5.053 valoraciones en este contexto.

Por su parte, la violencia interpersonal dejó 4.690 casos, con una leve disminución del 1,94% frente al año anterior. Los eventos de transporte fueron la única categoría que aumentó entre las principales causas de lesiones no fatales: pasaron de 1.377 a 1.420 casos, un alza del 3,12%.

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El boletín también incluyó 434 casos de violencia de pareja y 204 lesiones accidentales entre niños, niñas y adolescentes. En ambos rubros hubo descensos frente al mismo lapso de 2025.

La adolescencia reunió 13.593 valoraciones por lesiones no fatales

La mayor concentración de casos se registró entre adolescentes de 12 a 17 años, grupo que acumuló 13.593 lesiones no fatales. En esa etapa de la vida se reportaron 5.744 exámenes por presuntos delitos sexuales, 4.313 episodios de violencia interpersonal y 2.165 hechos de violencia intrafamiliar.

Los presuntos delitos sexuales concentraron el 45,74% de las valoraciones médico-legales practicadas a la infancia y la adolescencia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución por edad revela diferencias entre los tipos de agresión. Los adolescentes de 15 a 17 años concentraron 3.222 casos de violencia interpersonal y 415 valoraciones por violencia de pareja. En cambio, los niños y adolescentes de 10 a 14 años tuvieron el mayor número de exámenes por presunto delito sexual, con 5.092 registros.

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En la infancia, entre los seis y los 11 años, Medicina Legal contabilizó 5.286 casos de lesiones no fatales. La primera infancia, que abarca de los cero a los cinco años, registró 2.350 valoraciones. En ese grupo se informaron 1.178 exámenes por presunto delito sexual y 804 casos de violencia intrafamiliar.

Bogotá encabezó los registros de lesiones no fatales en las capitales

Entre las ciudades capitales, Bogotá concentró el mayor número de casos, con 4.715 valoraciones por lesiones no fatales contra menores de edad. La capital registró 1.845 casos de violencia intrafamiliar, 1.378 de violencia interpersonal y 1.286 exámenes por presunto delito sexual.

Le siguieron Cali, con 762 casos; Medellín, con 684; y Barranquilla, con 490. En el ámbito departamental, Bogotá acumuló 4.715 casos, Antioquia reportó 2.040, Cundinamarca registró 1.900, Valle del Cauca alcanzó 1.471 y Tolima informó 1.108.

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Bogotá encabezó los registros de lesiones no fatales entre las ciudades capitales con 4.715 casos reportados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muertes violentas de menores aumentaron 8,08% frente a 2025

Mientras las lesiones no fatales disminuyeron, las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes aumentaron. Entre enero y agosto de 2026, Medicina Legal contabilizó 1.311 fallecimientos, 98 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.213.

Los homicidios fueron la principal manera de muerte, con 457 casos, equivalentes al 34,86% del total. Los eventos de transporte dejaron 376 muertes; las muertes accidentales, 285; y los suicidios, 193.

Los eventos de transporte presentaron el mayor aumento porcentual entre las causas de muerte violenta, con un incremento del 14,63% frente a 2025. Los homicidios subieron 6,53%, las muertes accidentales aumentaron 6,74% y los suicidios crecieron 2,12%.

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Más de 1.000 víctimas mortales tenían entre 12 y 17 años

La adolescencia también concentró la mayor parte de las muertes violentas. De los 1.311 fallecimientos informados, 1.016 correspondieron a adolescentes de 12 a 17 años. En este grupo se registraron 427 homicidios, 308 muertes en eventos de transporte, 181 suicidios y 100 fallecimientos accidentales.

Las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes tuvieron un incremento del 8,08% y sumaron 1.311 víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera infancia acumuló 179 muertes violentas. Allí predominaron los fallecimientos accidentales, con 128 casos, seguidos de 36 eventos de transporte y 15 homicidios. En la infancia, entre los seis y los 11 años, se registraron 116 muertes.

Por departamentos, Valle del Cauca tuvo el mayor número de muertes violentas de menores de edad, con 178 casos. Antioquia registró 161, Atlántico 92 y Bogotá 74. En las capitales, Santiago de Cali concentró 88 fallecimientos, Bogotá 74 y Barranquilla 41.

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Las cifras preliminares del boletín muestran que la violencia sexual, la violencia en el entorno familiar, los homicidios y los eventos de transporte mantuvieron un peso relevante en las afectaciones contra niños, niñas y adolescentes en Colombia durante los primeros ocho meses de 2026.