Isabella Ladera reapareció en redes sociales tras la polémica ‘broma’ que hizo a su hija: compartió reflexión sobre la maternidad

La famosa compartió una nueva fotografía con sus hijos tras la polémica que la rodea ante una pesada broma que le jugó a su hija mayor (Isabella Ladera / Instagram)

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La influenciadora Isabella Ladera volvió a publicar contenido en sus redes sociales luego de las críticas que recibió por un video grabado junto a su hija mayor, Mía.

Esta vez, la creadora de contenido difundió una reflexión sobre la maternidad que fue interpretada como una respuesta indirecta a la controversia, aunque no hizo una referencia clara sobre el episodio que la convirtió en tendencia en los primeros días de noviembre.

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“La maternidad no te quita tu identidad, la revela. No te roba tu libertad, te enseña a ser menos egoísta y a amar como Cristo ama”, dice el mensaje que compartió Ladera con sus seguidores el 4 de noviembre de 2026.

La publicación fue realizada después de los cuestionamientos que recibió por una grabación que mostraba una broma dirigida a la menor, lo que llevó a famosas actrices colombianas a mostrar abiertamente su rechazo a la acción de Isabella Ladera.

La influenciadora compartió una publicación sobre la maternidad sin responder de forma directa al registro que generó rechazo por la caída de la menor (Isabella Ladera / Instagram)

La modelo también publicó una fotografía junto a Mía y Koa, su segundo hijo. En la imagen, Ladera aparece frente a la cámara con los ojos cerrados mientras sostiene al bebé sobre su cuerpo; a su lado está su hija mayor, que también posa con los ojos cerrados.

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La postal centró la atención de parte de su comunidad digital por haberse difundido en medio de la conversación generada por la publicación, pues fue vista como una respuesta de que todo continuaba marchando con normalidad en su casa.

Cabe mencionar que Koa, el hijo menor de Ladera, nació el 11 de julio de 2026 de su relación con el peruano Hugo García, mientras que Mía es su hija mayor con el puertorriqueño Isander Pérez y nació en 2020.

La fotografía que compartió demuestra calma en el hogar después del polémico suceso (Isabella Ladera / Instagram)

El video mostró una broma que terminó con la niña en el suelo

El contenido que provocó las reacciones mostraba a Isabella Ladera detrás de una puerta mientras le pedía a Mía que corriera hacia ella. Cuando la niña estaba a punto de llegar, la influenciadora hizo el movimiento de cerrar la puerta, como parte de una dinámica que circula en plataformas como Instagram y TikTok.

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Mía intentó detenerse con las manos, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Tras el golpe, la niña comenzó a llorar mientras su madre se acercó para levantarla entre risas.

La secuencia pasó de ser una publicación familiar a un asunto de discusión pública, debido a que varios usuarios cuestionaron que la niña hubiera resultado afectada durante una dinámica presentada como entretenimiento para redes sociales. Otros comentarios se enfocaron en la responsabilidad de los adultos al replicar desafíos virales que involucran a menores.

Actrices colombianas cuestionaron la dinámica difundida en redes sociales

Juliana Galvis y Valentina Lizcano se sumaron a las reacciones contra el contenido que mostró a Mía llorando después de una caída (Isabella Ladera, Juliana Galvis y Valentina Lizcano / Instagram)

La polémica alcanzó a figuras del entretenimiento colombiano. Las actrices Juliana Galvis, Valentina Lizcano y Sara Corrales expresaron su rechazo a la acción que se veía en el video y se sumaron a quienes pidieron mayor cuidado al crear este tipo de contenido.

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Las reacciones se difundieron mientras el clip original era replicado en distintas plataformas, pues se desató toda una discusión sobre los límites de las bromas con niños y la exposición de situaciones familiares en internet.

Ladera no emitió, hasta el momento de su nueva publicación, un pronunciamiento oficial sobre los cuestionamientos sobre el video realizado con Mía. Aunque su mensaje sobre la maternidad fue leído por varios internautas como una posible alusión a las críticas, debido a que apareció poco después de la difusión masiva de la grabación.

La venezolana, que también fue pareja del cantante barranquillero Beéle, mantiene una presencia constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, familiar y profesional. Por ello, el video en el que su hija se cae tuvo una amplia circulación y desencadenó respuestas tanto de sus seguidores como de otras personalidades públicas.

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