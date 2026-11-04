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Cristhian Mosquera, el colombo-español que prefirió jugar para la selección europea, habló de la comida del país suramericano: “Siempre en grandes porciones”

El jugador de Arsenal participó en una dinámica difundida en las redes sociales del club, en la que probó un plato similar a la bandeja paisa, con arroz, arepa, aguacate, pechuga, fríjoles y chicharrón

Cristhian Mosquera describió ingredientes típicos de la comida colombiana, en la dinámica con las redes sociales de su club para la temporada 2026/27, Arsenal - crédito @Arsenal/X

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El deportista Cristhian Mosquera recordó la comida colombiana durante una dinámica publicada por el Arsenal en sus redes sociales, el miércoles 4 de noviembre del 2026, y destacó una característica que, según explicó, atraviesa varias preparaciones: “Siempre en grandes porciones”.

El defensor, nacido el 27 de junio de 2004 en Alicante, España, es hijo de padres colombianos y milita en el Arsenal de Inglaterra desde el 24 de julio de 2025 procedente de Valencia.

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En el video, el futbolista de 22 años participó de una conversación sobre platos cotidianos de Colombia mientras observaba la preparación de alimentos. Mosquera mencionó ingredientes como “arroz, lleva frijoles, lleva aguacate, lleva un montón de cosas”, describió entre risas al referirse a una comida que asoció con las porciones abundantes.

La secuencia también mostró a una mujer identificada como Gloria en la cocina. Mientras detallaba el proceso, Mosquera remarcó que los frijoles se preparaban frescos todos los días y enumeró los ingredientes que incluían.

La escena derivó en una comparación con el desayuno inglés completo, una preparación tradicional del Reino Unido que suele reunir huevos, carne y otros acompañamientos. Para el jugador, sin embargo, la alternativa colombiana era superior.

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Al finalizar la dinámica del video, se emplata algo muy parecido a la bandeja paisa colombiana, con arroz, pechuga, fríjoles, arepa e incluso aguacate, que también aparece en la pieza audiovisual siendo cortado por un integrande de la cocina.

Cristhian Mosquera, el defensor colombo español que prefirió jugar para la selección europea, se refirió a la comida del país de sus papás, Colombia - crédito @crismosquera4/Instagram/Arsenal
Cristhian Mosquera, el defensor colombo español que prefirió jugar para la selección europea, se refirió a la comida del país de sus papás, Colombia - crédito @crismosquera4/Instagram/Arsenal

El vínculo colombiano de un futbolista formado en España

La referencia gastronómica volvió a poner en primer plano la historia personal de Cristhian Mosquera, un zaguero central nacido y formado deportivamente en España, pero con raíces familiares en Colombia. Antes de consolidarse en el fútbol, practicó baloncesto durante su infancia en Alicante. Más tarde pasó por el futsal y por equipos locales antes de incorporarse a la cantera de Valencia en 2016, cuando tenía 12 años.

Su carrera internacional siguió, desde temprano, el camino de la selección española. Arsenal informó en la presentación del defensor que Mosquera disputó un total de 39 encuentros en las categorías juveniles e inferiores de la selección española (desde la Sub-15 hasta la Sub-21): 4 partidos con la Sub-15, 4 con la Sub-16, 8 con la Sub-18, 8 con la Sub-19 y 15 con la Sub-21.

Además, integró el plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras la victoria española por 5-3 ante Francia en la final.

La publicación de la Federación Española de Fútbol sobre el debut del colombo español, Cristian Mosquera - crédito @sefutbol/Instagram
La publicación de la Federación Española de Fútbol sobre el debut del colombo español, Cristian Mosquera - crédito @sefutbol/Instagram

La elección no anuló el peso de su origen colombiano. Mosquera podía representar a Colombia por la nacionalidad de sus padres y fue pretendido por la federación de ese país. Sin embargo, su recorrido en las divisiones juveniles españolas inclinó la decisión. En marzo de 2026, recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de España para los amistosos frente a Serbia y Egipto, y debutó el 27 de marzo ante el seleccionado serbio.

Tras ese estreno, el jugador explicó a la agencia Europa Press que la paciencia había sido decisiva en su recorrido. También señaló que su familia le ayudaba a enfocarse en el trabajo cotidiano y en las oportunidades que se le presentaran. Su convocatoria, por lo tanto, no surgió de un proceso reciente, sino de una trayectoria iniciada años antes en las selecciones de formación españolas.

El caso de Yulian Mosquera y la continuidad familiar

La discusión sobre la selección también alcanzó a Yulian Mosquera, hermano menor del futbolista de Arsenal. El diario español Las Provincias informó el 2 de noviembre de 2026 que el juvenil, vinculado a la cantera de Valencia, eligió continuar su proceso con España después de recibir interés de representantes de Colombia.

Yulian integró el seleccionado español que ganó el Mundial Sub-15 disputado en Bakú, Azerbaiyán, y se desempeñó como defensor central. Según el medio valenciano, Colombia intentó convencerlo de jugar para el país sudamericano, aunque el futbolista optó por mantenerse en el sistema español, al igual que su hermano mayor.

Yulian Mosquera, el hermano de Cristian, y su preferencia por jugar para España sobre Colombia, según la información del medio Las Provincias y replicada en redes sociales - crédito @Ruizrjcamilo/X
Yulian Mosquera, el hermano de Cristhian, y su preferencia por jugar para España sobre Colombia, según la información del medio Las Provincias y replicada en redes sociales - crédito @Ruizrjcamilo/X

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