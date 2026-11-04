Esta es la convocatoria de Chile para enfrentar a la selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero de Cali

La selección de Chile anunció una convocatoria de 26 futbolistas para los amistosos ante Colombia, una serie de dos partidos que abrirá el viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. en Colombia y a las 9:00 p. m. en Chile, mientras que la revancha se jugará el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago.
El equipo dirigido por Nicolás Córdova llegará a Cali con una nómina que combina jugadores de clubes chilenos con futbolistas que compiten en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa y México. La lista incluye tres arqueros, ocho defensas, ocho volantes y siete delanteros, en una convocatoria que permitirá al cuerpo técnico probar alternativas antes de los próximos compromisos internacionales.
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Colombia todavía no oficializó su lista de citados para esta doble jornada, aunque, según Blu Radio, se espera que la Federación Colombiana de Fútbol la publique entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre. Entre los nombres que podrían regresar aparece Jefferson Lerma, mediocampista del Crystal Palace de Inglaterra, quien volvería a ser considerado por el entrenador Néstor Lorenzo tras superar problemas físicos.
La lista de Chile para los amistosos
La convocatoria chilena tiene como una de sus referencias a Gabriel Suazo, defensor del Sevilla de España, y también cuenta con nombres de experiencia internacional como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Ben Brereton y Darío Osorio. El plantel reúne futbolistas con recorrido en ligas sudamericanas y europeas, además de una presencia importante de jugadores de Colo Colo.
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Arqueros
- Lawrence Vigouroux - Swansea City, Gales
- Brayan Cortés — Argentinos Juniors, Argentina
- Christian Bravo — Huachipato, Chile
Defensas
- Paulo Díaz — Atlanta United, Estados Unidos
- Benjamín Kuscevic — Toronto FC, Canadá
- Guillermo Maripán — Inter de Porto Alegre, Brasil
- Iván Román — Colo Colo, Chile
- Jonathan Villagra — Colo Colo, Chile
- Felipe Faúndez — O’Higgins, Chile
- Gabriel Suazo — Sevilla FC, España
- Diego Ulloa — Colo Colo, Chile
Volantes
- Rodrigo Echeverría — Club León, México
- Williams Alarcón — Boca Juniors, Argentina
- Felipe Loyola — Pisa, Italia
- Felipe Méndez — Colo Colo, Chile
- César Pérez — Defensa y Justicia, Argentina
- Vicente Pizarro — Rosario Central, Argentina
- Agustín Arce — Universidad de Chile, Chile
- Nils Reichmuth — FC Thun, Suiza
Delanteros
- Lucas Cepeda — Elche CF, España
- Maximiliano Gutiérrez — FC Dinamo Moscú, Rusia
- Clemente Montes — Universidad Católica, Chile
- Darío Osorio — Crystal Palace, Inglaterra
- Emiliano Ramos — Everton, Chile
- Ben Brereton — Sheffield United, Inglaterra
- Gonzalo Tapia — Columbus Crew, Estados Unidos
La presencia de Colo Colo se destaca dentro de la nómina: el club aporta cuatro jugadores, todos ellos defensores o volantes. Universidad Católica, Universidad de Chile, Everton, Huachipato y O’Higgins también tienen representantes, en una lista que conserva una base local pero que se apoya mayoritariamente en futbolistas que actúan fuera de Chile.
En el frente ofensivo, Darío Osorio aparece como uno de los nombres más conocidos de la convocatoria por su actualidad en el Crystal Palace inglés. Ben Brereton, atacante del Sheffield United, suma experiencia con la selección y ofrece una alternativa para el ataque, mientras que Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia, Clemente Montes, Emiliano Ramos y Maximiliano Gutiérrez completan las opciones ofensivas.
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Colombia prepara su convocatoria y Cali agotó las entradas
El amistoso en Cali será el primero de la serie y tendrá un marco especial: la boletería para el partido en el Pascual Guerrero ya está agotada. El estadio recibirá a dos selecciones que usarán la fecha FIFA de noviembre para evaluar variantes y consolidar sus planteles de cara a futuros desafíos.
En Colombia, Néstor Lorenzo deberá definir la convocatoria después de una fecha de clubes que puede condicionar la disponibilidad de algunos jugadores.
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