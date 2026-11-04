Esta es la convocatoria de Chile para enfrentar a la selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero de Cali

La selección de Chile anunció su convocatoria para enfrentar a Colombia en el estadio Pascual Guerrero de Cali - crédito @gabrielalonso11/@jaderduran9-Instagram

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La selección de Chile anunció una convocatoria de 26 futbolistas para los amistosos ante Colombia, una serie de dos partidos que abrirá el viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. en Colombia y a las 9:00 p. m. en Chile, mientras que la revancha se jugará el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova llegará a Cali con una nómina que combina jugadores de clubes chilenos con futbolistas que compiten en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa y México. La lista incluye tres arqueros, ocho defensas, ocho volantes y siete delanteros, en una convocatoria que permitirá al cuerpo técnico probar alternativas antes de los próximos compromisos internacionales.

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Colombia todavía no oficializó su lista de citados para esta doble jornada, aunque, según Blu Radio, se espera que la Federación Colombiana de Fútbol la publique entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre. Entre los nombres que podrían regresar aparece Jefferson Lerma, mediocampista del Crystal Palace de Inglaterra, quien volvería a ser considerado por el entrenador Néstor Lorenzo tras superar problemas físicos.

La lista de Chile para los amistosos

La convocatoria chilena tiene como una de sus referencias a Gabriel Suazo, defensor del Sevilla de España, y también cuenta con nombres de experiencia internacional como Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Ben Brereton y Darío Osorio. El plantel reúne futbolistas con recorrido en ligas sudamericanas y europeas, además de una presencia importante de jugadores de Colo Colo.

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Arqueros

Lawrence Vigouroux - Swansea City, Gales

Brayan Cortés — Argentinos Juniors, Argentina

Christian Bravo — Huachipato, Chile

Arqueros convocados por la selección Chile para enfrentar a Colombia - crédito Federación Chilena de Fútbol

Defensas

Paulo Díaz — Atlanta United, Estados Unidos

Benjamín Kuscevic — Toronto FC, Canadá

Guillermo Maripán — Inter de Porto Alegre, Brasil

Iván Román — Colo Colo, Chile

Jonathan Villagra — Colo Colo, Chile

Felipe Faúndez — O’Higgins, Chile

Gabriel Suazo — Sevilla FC, España

Diego Ulloa — Colo Colo, Chile

Defensas convocados por la selección Chile para enfrentar a Colombia - crédito Federación Chilena de Fútbol

Volantes

Rodrigo Echeverría — Club León, México

Williams Alarcón — Boca Juniors, Argentina

Felipe Loyola — Pisa, Italia

Felipe Méndez — Colo Colo, Chile

César Pérez — Defensa y Justicia, Argentina

Vicente Pizarro — Rosario Central, Argentina

Agustín Arce — Universidad de Chile, Chile

Nils Reichmuth — FC Thun, Suiza

Delanteros

Lucas Cepeda — Elche CF, España

Maximiliano Gutiérrez — FC Dinamo Moscú, Rusia

Clemente Montes — Universidad Católica, Chile

Darío Osorio — Crystal Palace, Inglaterra

Emiliano Ramos — Everton, Chile

Ben Brereton — Sheffield United, Inglaterra

Gonzalo Tapia — Columbus Crew, Estados Unidos

Delanteros convocados por la selección Chile para enfrentar a Colombia - crédito Federación Chilena de Fútbol

La presencia de Colo Colo se destaca dentro de la nómina: el club aporta cuatro jugadores, todos ellos defensores o volantes. Universidad Católica, Universidad de Chile, Everton, Huachipato y O’Higgins también tienen representantes, en una lista que conserva una base local pero que se apoya mayoritariamente en futbolistas que actúan fuera de Chile.

En el frente ofensivo, Darío Osorio aparece como uno de los nombres más conocidos de la convocatoria por su actualidad en el Crystal Palace inglés. Ben Brereton, atacante del Sheffield United, suma experiencia con la selección y ofrece una alternativa para el ataque, mientras que Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia, Clemente Montes, Emiliano Ramos y Maximiliano Gutiérrez completan las opciones ofensivas.

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Colombia prepara su convocatoria y Cali agotó las entradas

El amistoso en Cali será el primero de la serie y tendrá un marco especial: la boletería para el partido en el Pascual Guerrero ya está agotada. El estadio recibirá a dos selecciones que usarán la fecha FIFA de noviembre para evaluar variantes y consolidar sus planteles de cara a futuros desafíos.

En Colombia, Néstor Lorenzo deberá definir la convocatoria después de una fecha de clubes que puede condicionar la disponibilidad de algunos jugadores.