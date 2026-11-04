Felipe Saruma reaccionó al reconocimiento como el segundo mejor creador de contenido de habla hispana: “Es impresionante”

El creador de contenido con su programa 'Tráteme serio' ha logrado conseguir un público fiel y su contenido es considerado de calidad - crédito @felipesaruma/IG

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Felipe Saruma celebró que su canal ocupa el segundo lugar entre los mejores creadores de contenido de habla hispana en TikTok, según un ranking elaborado por la plataforma Cling que evaluó a 46 creadores de la región.

El reconocimiento, basado en indicadores como la media de visualizaciones y la tasa de interacción, posicionó a Saruma en el segundo puesto del listado, por detrás únicamente de Monstruos Digitales. El resultado abarca el universo de creadores hispanohablantes a nivel global, sin restricción geográfica por país o región.

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El ranking mide rendimiento en contenido de comedia de formato corto

Cling elaboró el escalafón a partir del desempeño de los creadores en sus respectivos estilos de producción. En el caso de Saruma, la métrica se aplicó sobre sus videos cortos de comedia enmarcados en la serie Trátenme serio, formato que el creador bumangués ha consolidado como su sello distintivo en la plataforma en colaboración con otros famosos colombianos como Mabel Cartagena y Daniela Donado.

Felipe Saruma destacó la importancia de este tipo de reconocimientos entre creadores de contenido - crédito felipesaruma / Instagram

“Somos el segundo mejor creador de contenido de habla hispana en TikTok. No de Colombia, no de Latinoamérica: de habla hispana”, afirmó Saruma al anunciar el resultado a su comunidad. El creador reconoció no tener palabras ante el logro y atribuyó el resultado a la constancia en el trabajo y al respaldo de su público.

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Saruma agradeció a su comunidad y aseguró que el proyecto “apenas está empezando”

En un tono emotivo, el creador de contenido subrayó el peso colectivo del reconocimiento. “Detrás siempre hay un trabajo, porque buscamos ser muy constantes”, señaló, y agregó que la dimensión del alcance que está teniendo el proyecto le resulta difícil de dimensionar.

Saruma cerró su mensaje con una frase que apunta a una proyección de largo plazo: “Lo que está pasando en este proyecto no es normal y apenas está empezando”, dijo, en referencia al crecimiento sostenido de su canal y a la cantidad de personas a las que llega su contenido.

El creador de contenido confesó la emoción que esto le generó y con su voz entrecortada agradeció a sus fans por llevarlo hasta la cima - crédito @felipesaruma/IG

El creador acumula una comunidad de más de 23,6 millones de seguidores en sus plataformas digitales, según datos publicados por Forbes en diciembre de 2025. Su trayectoria incluye, además, el reconocimiento como Favorito de la Comedia en los TikTok Awards 2022 y un Premio India Catalina por su trabajo como creador de contenido audiovisual digital.

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Las reacciones en la publicación del influenciador no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron mensajes como: “Eres de lo bueno que hay en esta vaina”; “Felicitaciones, Andrés Felipe, crack”; “Eres espectacular”; “El verdadero number one, de Bucaramanga pa’l mundo”; “Eres grande Pipe, no le bajes”, entre otros más.