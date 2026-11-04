Colombia

Pacto Histórico rechazó las amenazas de muerte contra el senador Ferney Silva y su familia: pidió protección urgente y dar con los responsables

El movimiento político aseguró que las intimidaciones también estarían dirigidas contra dirigentes de su bancada en el suroccidente colombiano

El Pacto Histórico rechazó los mensajes y calificó las amenazas como un acto de persecución política relacionado con la labor de denuncia y defensa de las comunidades que desarrolla el senador en el Cauca - crédito Pacto Histórico y @ferneysilvaid/X
El Pacto Histórico rechazó los mensajes y calificó las amenazas como un acto de persecución política relacionado con la labor de denuncia y defensa de las comunidades que desarrolla el senador en el Cauca - crédito Pacto Histórico y @ferneysilvaid/X
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El Pacto Histórico rechazó las amenazas de muerte denunciadas por el senador Ferney Silva, quien el 3 de noviembre hizo pública una serie de intimidaciones dirigidas contra él, sus familiares y otros dirigentes políticos del suroccidente del país. A través de un comunicado, la colectividad expresó su respaldo al congresista y pidió a las autoridades brindar protección inmediata a las personas mencionadas en la denuncia.

Los mensajes fueron atribuidos a un grupo que se identifica como “Defensores de la Patria”. Según explicó Silva, las advertencias estarían relacionadas con su actividad política, sus denuncias y el trabajo que desarrolla en defensa de las comunidades, particularmente en el departamento del Cauca.

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En el pronunciamiento, firmado por la Dirección Nacional Provisional del Pacto Histórico y la bancada de esa colectividad en el Congreso de la República, se señaló que las intimidaciones no solamente afectan al senador, sino que también involucran a líderes políticos de la región que hacen parte de sectores progresistas y de oposición.

El Pacto Histórico rechaza de manera enérgica, categórica e inequívoca las amenazas de muerte recibidas por el senador Ferney Silva, dirigidas también contra su familia y contra los líderes de nuestra bancada en el suroccidente del país”, indicó el movimiento en el documento divulgado el 3 de noviembre.

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La amenaza de muerte que recibió el senador

El senador Ferney Silva expuso en su video la captura de pantalla de un mensaje intimidatorio atribuido a un grupo autodenominado "Defensores de la Patria" - crédito @ferneysilvaid/X

La denuncia del congresista se conoció mediante una publicación en su cuenta de X, en la que expuso parte del contenido de uno de los mensajes.

Un grupo que se hace llamar ‘Defensores de la Patria’ me dice que si no me callo, me van a desaparecer”, escribió Silva. En el mismo mensaje agregó: “Amenazan también a los líderes del Pacto Histórico en el suroccidente”.

Posteriormente, a través de un video, el senador se refirió a las intimidaciones y manifestó que las autoridades competentes ya habían sido informadas sobre lo sucedido. También sostuvo que los mensajes estarían relacionados con discursos que, a su juicio, promueven la hostilidad contra quienes tienen posiciones políticas contrarias al Gobierno.

Ferney Silva (@ferneysilvaid/X)
Silva aseguró que las intimidaciones no cambiarán su posición política y manifestó que continuará con su labor de defensa de las comunidades y sus denuncias públicas - crédito @ferneysilvaid/X

Hay que decirlo de manera categórica: esto hace parte de una narrativa de odio disfrazada de patriotismo”, expresó el congresista.

En otra de sus declaraciones, Silva señaló que las amenazas no modificarían sus posiciones políticas y reiteró que las diferencias entre sectores deben resolverse mediante mecanismos pacíficos. “Las diferencias ideológicas deben tramitarse mediante el diálogo y la paz”, manifestó.

El senador también aseguró que continuará con su actividad política y con el trabajo que desarrolla en las comunidades. En su publicación escribió: “Por defender a las comunidades, hoy me amenazan. No nos van a callar, seguiremos resistiendo”.

Pacto Histórico pidió protección inmediata e identificar a los responsables

El Pacto Histórico pidió a las autoridades adelantar una investigación rigurosa que permita identificar a los responsables de las intimidaciones y establecer qué intereses estarían detrás de los mensajes - crédito @PactoCol/X
El Pacto Histórico pidió a las autoridades adelantar una investigación rigurosa que permita identificar a los responsables de las intimidaciones y establecer qué intereses estarían detrás de los mensajes - crédito @PactoCol/X

En su comunicado, la colectividad respaldó las solicitudes elevadas por Silva y pidió que se adopten medidas de seguridad para el congresista, sus familiares y los dirigentes políticos del suroccidente colombiano mencionados en las intimidaciones.

“Respaldamos de manera plena e incondicional al senador Ferney Silva. Secundamos cada una de las solicitudes que ha elevado ante el país y ante las autoridades: protección inmediata para él, para su familia y para los líderes del suroccidente”, señaló el movimiento.

Además de las medidas de protección, el Pacto Histórico solicitó una investigación que permita establecer quiénes enviaron los mensajes y cuáles serían los intereses detrás de las amenazas. La organización pidió que el proceso investigativo permita determinar la identidad de los responsables y esclarecer si existe una estructura detrás de las intimidaciones.

Hasta el momento, no se ha establecido quién estaría detrás de los mensajes ni se ha confirmado si la denominación Defensores de la Patria corresponde a una organización identificable o si fue utilizada por personas para firmar las amenazas.

El movimiento político advirtió que las amenazas contra Ferney Silva y otros dirigentes del progresismo evidencian los riesgos de violencia política que enfrentan quienes ejercen actividades de oposición y defensa de las comunidades - crédito Universidad de Medellín
El movimiento político advirtió que las amenazas contra Ferney Silva y otros dirigentes del progresismo evidencian los riesgos de violencia política que enfrentan quienes ejercen actividades de oposición y defensa de las comunidades - crédito Universidad de Medellín

El pronunciamiento también hizo referencia a la situación de seguridad en el Cauca, departamento donde persisten hechos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunitarios.

El Cauca no puede seguir siendo un territorio donde las amenazas, los atentados y los asesinatos contra líderes sociales y políticos se normalicen”, afirmó el Pacto Histórico.

En ese sentido, la colectividad sostuvo que la atención a las denuncias de amenazas debe ser una obligación de las instituciones y pidió una respuesta permanente de las autoridades frente a las alertas de seguridad que se presentan en la región.

Finalmente, el movimiento relacionó las intimidaciones con las garantías para el ejercicio de la oposición y la participación democrática. En el documento advirtió: “Amenazar de muerte a un senador de la República y a su familia es atentar contra la democracia misma. Estamos con el senador Ferney Silva y con su familia. Seguiremos resistiendo”.

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