Reconocido periodista anunció que dejará de ser el corresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Estados Unidos: “Fui inmensamente feliz”

Juan Camilo Merlano se despide de Caracol Televisión tras más de una década - crédito @JuanCMerlano/ X

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Juan Camilo Merlano cerró su ciclo de más de 10 años en Caracol Televisión y dejó la corresponsalía en Estados Unidos, una función que quedará a cargo de la periodista María Camila Roa. El relevo se anunció al aire durante una transmisión centrada en la actualidad política estadounidense.

Merlano presentó a su sucesora desde Washington y destacó su preparación para seguir de cerca los debates del Congreso, las decisiones de la Casa Blanca y los procesos electorales que inciden en la relación entre Colombia y Estados Unidos.

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“En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa”, afirmó el periodista al confirmar el cambio. Luego señaló que su colega ya conoce el funcionamiento del Capitolio y los espacios donde se define buena parte de la agenda política del país norteamericano.

Juan Camilo Merlano presentó desde Washington a María Camila Roa, quien asumirá la corresponsalía y continuará el cubrimiento de la política estadounidense - crédito @macamilaroa/ Instagram

“Ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”, expresó Merlano durante la emisión, en la que ambos participaron de la cobertura sobre la coyuntura política de Washington.

María Camila Roa asumirá la corresponsalía desde Washington

La periodista María Camila Roa inicia esta etapa después de una década vinculada al informativo. Su labor estará enfocada en los asuntos políticos, legislativos y electorales de Estados Unidos, además de las decisiones de la Casa Blanca y las políticas que puedan tener efectos para los colombianos y la comunidad latina.

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Roa reconoció el desafío que representa tomar el lugar de Merlano, quien durante los últimos años se desempeñó como corresponsal en territorio estadounidense.

“Tengo unos zapatos muy grandes que llenar, la vara muy alta me deja Juan Camilo, que me ha enseñado mucho de la política estadounidense”, sostuvo la comunicadora al recibir la responsabilidad frente a los televidentes.

María Camila Roa asumirá la corresponsalía desde Washington y reaccionó el nuevo puesto - crédito @macamilaroa/ Instagram

Antes de asumir el nuevo cargo, Roa había compartido en sus redes sociales un mensaje de despedida dirigido a colegas y personas cercanas. “Hoy empieza un nuevo capítulo para mí y me voy llena de cariño. Gracias por darme tantas certezas y motivaciones. No importa dónde esté, ustedes siempre serán mi casa”, escribió.

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El mensaje de despedida tras una década en Caracol Televisión

Horas después del anuncio al aire, Juan Camilo Merlano publicó un extenso mensaje en su cuenta de X para comunicar el final de su etapa en Caracol Televisión y Blu Radio. El periodista agradeció las oportunidades profesionales que recibió durante más de una década de trabajo en ambas compañías.

“Hoy, lleno de agradecimiento y mucha nostalgia, llega a su fin una etapa de mi vida en Caracol Televisión. Más de 10 años con esta compañía que me llenó de oportunidades y me ayudó a crecer de una manera que ni remotamente me imaginaba”, escribió.

El comunicador dedicó unas palabras a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a quien atribuyó una influencia en su formación profesional. “Eternamente agradecido con Juan Roberto Vargas, el profesional más íntegro que he conocido en mi vida, un líder que lidera con el ejemplo y una excelente persona que con sus consejos me ayudó a crecer”, señaló.

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El periodista agradeció las oportunidades que recibió durante más de una década en la compañía - crédito @JuanCMerlano/ X

Merlano también se refirió a su paso por Blu Radio, donde participó durante los últimos cuatro años. En ese tramo de su trayectoria formó parte de Mañanas Blu y compartió espacio con el periodista Néstor Morales.

“Inmensamente honrado, además, por haber tenido la oportunidad de estar estos últimos 4 años en Blu Radio”, indicó. “Gracias a Néstor Morales por confiar en mí y darle un lugar a mi voz en Mañanas Blu, Néstor es un periodista implacable que sabe lo que quiere y que te reta cada día a ser mejor”.

En el tramo final de su publicación, Merlano extendió el agradecimiento a los equipos con los que trabajó. “A todos mis demás jefes, compañeros y directivos de Noticias Caracol y Blu Radio: gracias, un millón de gracias por ayudarme, guiarme, enseñarme, escucharme, aguantarme y, principalmente, por regalarme sonrisas”.

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La despedida concluyó con una frase breve: “Fui inmensamente feliz”.

Una trayectoria enfocada en política y actualidad internacional

Durante su trabajo desde Washington, Merlano cubrió asuntos relacionados con el Congreso estadounidense, las elecciones, las medidas migratorias, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y las decisiones de la Casa Blanca.

El periodista estudió Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Además, cursó una maestría en Gestión de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown.

Merlano aún no ha informado cuál será su próximo proyecto profesional tras dejar la corresponsalía - crédito @juancmerlano/ Instagram

Por ahora, Merlano no ha informado cuál será su próximo destino profesional ni si continuará ligado a proyectos periodísticos desde Estados Unidos o Colombia. Su salida deja abierta esa incógnita, mientras Roa asume el reto de continuar la cobertura de la política norteamericana para la audiencia colombiana.

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