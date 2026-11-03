Temblor de 5,6 en Colombia este martes 3 de noviembre: el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a la consecuencias que tuvo el sismo en Bogotá

Los pronunciamientos de Carlos Fernando Galán y Jorge Emilio Rey Ángel fueron hechos en la red social X (Alcaldía de Bogotá/@JorgeEmilioRey/X)

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Durante la mañana del martes 3 de noviembre de 2026, un sismo de magnitud 5,6, con epicentro en Chaparral, Tolima, se sintió en Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca.

Por ese motivo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, se pronunciaron en sus redes sociales oficiales. Ambos confirmaron que no se registraron afectaciones en la capital ni en el departamento.

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El mandatario de la capital colombiano indicó que después de una revisión inicial no se reportaron daños ni afectaciones en Bogotá.

Carlos Fernando Galán indicó que después de una revisión inicial no se reportaron daños ni afectaciones en Bogotá (@CarlosFGalan/X)

“Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am. Estamos pendientes del resto del país”, expresó Carlos Fernando Galán en su red social X.

El gobernador de Cundinamarca por su parte escribió: “Después de tener contacto con una gran parte de los organismos de respuesta del departamento, podemos decir que no tenemos reporte de afectaciones mayores producto del sismo de esta madrugada, de magnitud 5,6, con epicentro en Chaparral, Tolima, que se sintió en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca”.

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