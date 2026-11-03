Matador aprovechó el temblor de la madrugada del 3 de noviembre para criticar nuevamente a la primera dama Ana Lucía Pineda: “Ojalá no le haya pasado nada a las dos vallas que instaló”

El temblor de este 3 de noviembre reactivó la disputa entre Matador y la primera dama - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X

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El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, volvió a cuestionar a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, después del sismo de magnitud 5,6 que se registró a las 4:13 a. m. de este martes 3 de noviembre de 2026.

A través de sus redes sociales, el dibujante afirmó que sintió el movimiento en varias ciudades del país, y aludió a la reciente visita de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, en la que lideró un acto protocolario para inaugurar vallas informativas que marcan el inicio de la reconstrucción y mejoramiento de viviendas en Dosquebradas, Risaralda.

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A su vez, Matador retomó sus críticas por la situación de los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

“Acabó de temblar fuerte, aquí en Pereira y Dosquebradas. Ojalá no le haya pasado nada a las 2 vallas que instaló nuestra gran primera dama”, publicó Matador. Luego añadió: “Solo pienso en los damnificados olvidados y las secuelas psicológicas que ha dejado esta tragedia en mi gente”.

El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, volvió a cuestionar a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, después del sismo de magnitud 5,6 que se registró a las 4:13 a. m. de este martes 3 de noviembre de 2026 - crédito @Matador000/X

Matador publicó una caricatura sobre las donaciones

Como parte de sus mensajes contra Pineda, el caricaturista difundió una imagen acompañada por un texto en el que volvió a cuestionar a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.

“Esta caricatura llega a ustedes gracias al temblor tan HP de esta madrugada. No olviden hacer su aporte voluntario, en dólares o en euros, a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Recaudamos la plata y, cuando nos piden cuentas, apagamos la luz y nos vamos con una sonrisa”, escribió.

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La caricatura representa al presidente Abelardo de la Espriella, que dice: “Amor, está temblando”. A su lado aparece una figura que alude a la primera dama, representada como una rata, con la frase: “Hurra, más donaciones”.

La publicación forma parte de las críticas de Matador al manejo de los aportes privados para los damnificados del terremoto. La imagen y el texto no incluyen pruebas sobre irregularidades en la administración de los recursos.

Como parte de sus mensajes contra Pineda, el caricaturista difundió una imagen acompañada por un texto en el que volvió a cuestionar a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas - crédito @Matador000/X

La disputa comenzó por las donaciones para los afectados por el terremoto

La controversia entre Matador y Ana Lucía Pineda surgió a partir de los cuestionamientos del caricaturista por las donaciones privadas destinadas a los damnificados del terremoto de agosto.

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Las críticas se dirigieron contra la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por Pineda. La organización informó que entre el 7 de julio y el 16 de octubre administró y canalizó $54.589 millones.

Según el balance de la fundación, una parte importante de esos recursos tenía una destinación específica para proyectos de infraestructura educativa y sanitaria en Cali. La entidad sostuvo, además, que no recibió ni administró fondos públicos.

El 11 de octubre, Matador publicó un mensaje en X en el que pidió explicaciones sobre el destino de las ayudas. El cuestionamiento incluyó descalificaciones personales contra la primera dama, a quien llamó “ratita” y le escribió: “Te escucho, pati raquítica”.

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El Gobierno rechazó esas expresiones y las calificó como misóginas y sexistas. A partir de esas publicaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar.

Indagación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra el caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía abrió una indagación preliminar por las publicaciones

La actuación judicial está en una fase inicial y no implica una declaración de responsabilidad penal contra el caricaturista. El caso podría incluir una evaluación sobre conductas relacionadas con injuria agravada y violencia contra la mujer.

Matador sostuvo que sus mensajes buscan exigir explicaciones sobre el manejo de las donaciones. Según su postura, sus críticas se enfocan en la administración de los recursos y no en la condición de mujer de Pineda.

Quienes cuestionan al caricaturista consideran, en cambio, que el tono y las expresiones empleadas superaron los límites de la crítica sobre la rendición de cuentas.

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La discusión volvió a tomar fuerza el 2 de noviembre, cuando el presidente Abelardo de la Espriella difundió un video en el que le cortaba las uñas a su hijo Filippo. “Antes que presidente, soy papá”, escribió el mandatario.

Matador respondió con una publicación en la que vinculó la escena con las ayudas para los afectados por el terremoto. “Presidente Abelardo: muy tierno cortarle las uñas a su hijo, lo felicito. Córtele las uñas también a su esposa”, señaló.

Después, afirmó que, según “mis tías de la peluquería”, la primera dama “anda muy ‘uñilarga’ con las ayudas para los damnificados de la tragedia”.