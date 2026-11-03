Colombia

Matador aprovechó el temblor de la madrugada del 3 de noviembre para criticar nuevamente a la primera dama Ana Lucía Pineda: “Ojalá no le haya pasado nada a las dos vallas que instaló”

La controversia entre el caricaturista y la primera dama de la nación surgió a partir de los cuestionamientos del pereirano por las donaciones privadas destinadas a los damnificados del terremoto del 10 de agosto

- crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X
El temblor de este 3 de noviembre reactivó la disputa entre Matador y la primera dama - crédito @analu_pineda/Instagram - @Matador000/X
Guardar

El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, volvió a cuestionar a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, después del sismo de magnitud 5,6 que se registró a las 4:13 a. m. de este martes 3 de noviembre de 2026.

A través de sus redes sociales, el dibujante afirmó que sintió el movimiento en varias ciudades del país, y aludió a la reciente visita de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, en la que lideró un acto protocolario para inaugurar vallas informativas que marcan el inicio de la reconstrucción y mejoramiento de viviendas en Dosquebradas, Risaralda.

PUBLICIDAD

A su vez, Matador retomó sus críticas por la situación de los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

“Acabó de temblar fuerte, aquí en Pereira y Dosquebradas. Ojalá no le haya pasado nada a las 2 vallas que instaló nuestra gran primera dama”, publicó Matador. Luego añadió: “Solo pienso en los damnificados olvidados y las secuelas psicológicas que ha dejado esta tragedia en mi gente”.

El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, volvió a cuestionar a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, después del sismo de magnitud 5,6 que se registró a las 4:13 a. m. de este martes 3 de noviembre de 2026 - crédito @Matador000/X
El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, volvió a cuestionar a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, después del sismo de magnitud 5,6 que se registró a las 4:13 a. m. de este martes 3 de noviembre de 2026 - crédito @Matador000/X

Matador publicó una caricatura sobre las donaciones

Como parte de sus mensajes contra Pineda, el caricaturista difundió una imagen acompañada por un texto en el que volvió a cuestionar a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.

“Esta caricatura llega a ustedes gracias al temblor tan HP de esta madrugada. No olviden hacer su aporte voluntario, en dólares o en euros, a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Recaudamos la plata y, cuando nos piden cuentas, apagamos la luz y nos vamos con una sonrisa”, escribió.

PUBLICIDAD

La caricatura representa al presidente Abelardo de la Espriella, que dice: “Amor, está temblando”. A su lado aparece una figura que alude a la primera dama, representada como una rata, con la frase: “Hurra, más donaciones”.

La publicación forma parte de las críticas de Matador al manejo de los aportes privados para los damnificados del terremoto. La imagen y el texto no incluyen pruebas sobre irregularidades en la administración de los recursos.

Como parte de sus mensajes contra Pineda, el caricaturista difundió una imagen acompañada por un texto en el que volvió a cuestionar a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas - crédito @Matador000/X
Como parte de sus mensajes contra Pineda, el caricaturista difundió una imagen acompañada por un texto en el que volvió a cuestionar a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas - crédito @Matador000/X

La disputa comenzó por las donaciones para los afectados por el terremoto

La controversia entre Matador y Ana Lucía Pineda surgió a partir de los cuestionamientos del caricaturista por las donaciones privadas destinadas a los damnificados del terremoto de agosto.

Las críticas se dirigieron contra la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por Pineda. La organización informó que entre el 7 de julio y el 16 de octubre administró y canalizó $54.589 millones.

Según el balance de la fundación, una parte importante de esos recursos tenía una destinación específica para proyectos de infraestructura educativa y sanitaria en Cali. La entidad sostuvo, además, que no recibió ni administró fondos públicos.

El 11 de octubre, Matador publicó un mensaje en X en el que pidió explicaciones sobre el destino de las ayudas. El cuestionamiento incluyó descalificaciones personales contra la primera dama, a quien llamó “ratita” y le escribió: “Te escucho, pati raquítica”.

El Gobierno rechazó esas expresiones y las calificó como misóginas y sexistas. A partir de esas publicaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar.

Indagación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra el caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito
Indagación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia contra el caricaturista Matador por mensaje en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía abrió una indagación preliminar por las publicaciones

La actuación judicial está en una fase inicial y no implica una declaración de responsabilidad penal contra el caricaturista. El caso podría incluir una evaluación sobre conductas relacionadas con injuria agravada y violencia contra la mujer.

Matador sostuvo que sus mensajes buscan exigir explicaciones sobre el manejo de las donaciones. Según su postura, sus críticas se enfocan en la administración de los recursos y no en la condición de mujer de Pineda.

Quienes cuestionan al caricaturista consideran, en cambio, que el tono y las expresiones empleadas superaron los límites de la crítica sobre la rendición de cuentas.

La discusión volvió a tomar fuerza el 2 de noviembre, cuando el presidente Abelardo de la Espriella difundió un video en el que le cortaba las uñas a su hijo Filippo. “Antes que presidente, soy papá”, escribió el mandatario.

Matador respondió con una publicación en la que vinculó la escena con las ayudas para los afectados por el terremoto. “Presidente Abelardo: muy tierno cortarle las uñas a su hijo, lo felicito. Córtele las uñas también a su esposa”, señaló.

Después, afirmó que, según “mis tías de la peluquería”, la primera dama “anda muy ‘uñilarga’ con las ayudas para los damnificados de la tragedia”.

Temas Relacionados

MatadorPrimera damaCríticas por manejo de donacionesTemblor en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ella era Ana María Ramírez, la colombiana que murió en el accidente de un avión Learjet que se estrelló en un barrio en Palm Beach

Ana María Ramírez Cetina, una bogotana de 23 años que residía en Colorado, viajaba con la familia para la que trabajaba como niñera cuando la aeronave cayó en Florida

Ella era Ana María Ramírez, la colombiana que murió en el accidente de un avión Learjet que se estrelló en un barrio en Palm Beach

Megaoperativo en La Picota encontró 582 celulares, más de 3.700 tarjetas SIM y estupefacientes: internos extorsionaban utilizando antenas de Starlink, la empresa de Elon Musk

Además de los equipos de comunicación, las autoridades incautaron 356 elementos cortopunzantes, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y distintos accesorios electrónicos

Megaoperativo en La Picota encontró 582 celulares, más de 3.700 tarjetas SIM y estupefacientes: internos extorsionaban utilizando antenas de Starlink, la empresa de Elon Musk

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

La creadora de contenido apareció abrazada con su prometido durante una serenata en una habitación, una postal íntima que acompañó el mensaje viral del músico bahameño en sus redes sociales

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Caso Zulma Guzmán: audiencia de extradición está en veremos por un cruce de fechas con la imputación de cargos en Colombia

El martes 3 de noviembre de 2026 se conocerá la determinación sobre el orden de las actuaciones y la eventual reprogramación de una de las diligencias

Caso Zulma Guzmán: audiencia de extradición está en veremos por un cruce de fechas con la imputación de cargos en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Yeferson Cossio terminó en urgencias: tendría que ser operado

El papá de Shakira, William Mebarak, habría sido internado de nuevo en una clínica de Barranquilla: la cantante viajó de urgencia

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Hugo Rodallega lanzó dura autocrítica tras la eliminación de Santa Fe de la Copa BetPlay ante Once Caldas: “Es una vergüenza”

Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores

El colombiano Sebastián Villa fue elogiado por leyenda de Boca Juniors por su actuación con el equipo: “Es el mejor del fútbol argentino”

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay