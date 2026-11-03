En video | Así se despertaron los colombianos tras el fuerte temblor de 5,6 que se registró en la madrugada del 3 de noviembre

Un grupo de personas permaneció reunido en el exterior de un conjunto residencial durante horas de la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026 tras el temblor que sacudió diferentes sectores del país (Redes sociales)

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En la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, Colombia registró un sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral, Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El hecho llevó a que varias personas evacuaran sus viviendas. Muchos aprovecharon para grabar lo ocurrido y compartirlo en redes sociales.

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