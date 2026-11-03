“Usted mintió”: Mafe Carrascal le ‘cantó la tabla’ a Daniel Briceño por supuestos beneficios para reclutadores de menores con la ley de sometimiento

Mafe Carrascal advirtió que el articulado que expone Daniel Briceño permitiría rebajas de penas a responsables de reclutamiento de menores entre los 14 y 17 años que no tengan condena en firme (@MafeCarrascal/X)

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La representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, cuestionó al ponente del proyecto de ley de sometimiento, Daniel Briceño, del Centro Democrático, durante la discusión de la iniciativa en la plenaria de la corporación, la cual los promotores de la iniciativa esperan que pueda avanzar.

La congresista opositora afirmó que el representante supuestamente desconoce el articulado radicado y advirtió que la redacción actual abre la puerta para otorgar rebajas punitivas a integrantes de grupos armados ilegales responsables de reclutar menores de edad en el territorio nacional, pese a que él funge como ponente del proyecto.

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El debate se originó en el trámite de la propuesta de sometimiento a la justicia, mecanismo que se tramita contrarreloj en el Congreso de la República vinculado a la renovación de la Ley de Orden Público, conocida como Ley 418.

La representante María Fernanda Carrascal cuestionó el proyecto de sometimiento a la justicia y a Daniel Briceño por defenderla (Mafe Carrascal/Facebook - @Danielbricen/X)

A través de un video difundido en la red social X, Carrascal criticó la postura “doctrinaria” del partido de gobierno frente a las garantías judiciales contempladas para los comparecientes: “Aquí le están dando beneficios a los reclutadores de niños y de niñas de los grupos armados. Nosotros seguimos preguntándonos desde la bancada del Pacto Histórico si lo que pasa se hace con dolo o se hace por falta de experiencia”.

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La representante prosiguió con sus señalamientos hacia la conducción del proyecto legislativo: “Y en definitiva, eso es lo que parece no solo de la mesa directiva, sino del ponente, que se estrena muy mal en esta plenaria. Usted dice que no están de acuerdo con negociar con delincuentes, con criminales. Ustedes desde el Centro Democrático han hablado siempre de la mano dura”.

Reclutamiento de menores desata el enojo de Carrascal

En su intervención, la legisladora invocó las bases normativas de protección a la niñez consagradas en la Constitución de 1991 y cuestionó la consistencia ideológica de la iniciativa gubernamental.

“¿En qué momento pasamos de reconocer que los niños y niñas son sujetos de derechos? ¿En qué momento pasamos de discusiones en la constituyente del 91, un estado social de derecho donde prevalecen los derechos de los niños y de las niñas y donde el señor Cancino, el doctor Cancino, no el ministro, sino su padre [Antonio José Cancino], ponía por encima los derechos de las personas más vulnerables?”, señaló directamente a los promotores de la iniciativa.

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Mafe Carrascal, la representante del Pacto Histórico, puso en duda las restricciones del proyecto frente a los beneficios penales para responsables de reclutamiento de menores (Mafe Carrascal/Facebook)

Carrascal increpó de manera directa al ponente por el alcance de los descuentos penales: “Aquí le están dando beneficios a los reclutadores de niños y de niñas de los grupos armados. Le están dando beneficios que no existen. Hoy está prohibido dar rebajas de penas y ustedes lo están haciendo. Dígame usted, representante Briceño, ¿cómo usted le puede dar la cara al país y a todas esas familias que lloran porque no tienen a sus niños y a sus niñas en las casas?”.

En respuesta a las alertas planteadas en el recinto, Daniel Briceño defendió la ponencia y aseguró que el texto cuenta con restricciones legales expresas para castigar las agresiones contra la infancia, fragmento de su intervención que Mafe Carrascal compartió en su video.

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“Los beneficios de esta ley no se aplicarán para ninguna persona que haya sido condenada por sentencia judicial por el reclutamiento de menores de 14 años”, aseveró el legislador del Centro Democrático en la sesión plenaria.

No obstante, Carrascal refutó esa afirmación sosteniendo que la exclusión únicamente opera cuando existe una condena previa ejecutoriada, dejando un margen procesal para quienes no cuentan con fallo judicial en firme: “Usted mintió, porque no está excluido el delito de reclutamiento. Van a dar entre 50% y 30%. Claro que está excluido quien tiene condena en firme, pero sin condena previa, quienes recluten niños entre los 14 y los 17 años van a entrar al tratamiento”.

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La protección de niños, niñas y adolescentes quedó en el centro de la controversia por el proyecto de sometimiento a la justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legisladora concluyó señalando fallas en la preparación del ponente frente al articulado: “A mí no me hicieron sino perseguirme por subir a una niña a la tarima con permiso de su padre y de su madre. Dos jueces fallaron a mi favor, porque definitivamente no se estaba instrumentalizando a la niña, pero ustedes sí le quieren dar beneficios a los reclutadores de niños entre 14 y 17 años. Señor Briceño, parece que el que no leyó la ponencia que le escribieron fue usted”.

ABC del proyecto de ley de sometimiento

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia tramitado en la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia establece un marco judicial para el desmantelamiento de organizaciones criminales.

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A. ¿De qué trata? Es una iniciativa que busca desmantelar organizaciones criminales mediante el sometimiento a la justicia ordinaria, sin negociaciones políticas ni reconocimiento de estatus de beligerancia. Las operaciones de la fuerza pública continúan y no se eliminan las órdenes de captura ni los procesos de extradición.

B. ¿Qué beneficios ofrece? Establece rebajas de hasta el 50% de la pena para mandos medios y combatientes, y hasta el 30% para cabecillas, siempre que colaboren con la justicia, entreguen información y contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales.

C. ¿Cuáles son las condiciones? Los sometidos deberán entregar las armas, abandonar las actividades ilegales, entregar sus bienes ilícitos y colaborar con el esclarecimiento de los delitos y la reparación de las víctimas. Además, deberán cumplir las condiciones de reclusión establecidas y garantizar la participación de las víctimas en el proceso.

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