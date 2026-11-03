Colombia

La gobernadora del Tolima cuestionó la respuesta de la administración anterior ante la violencia en Planadas: “Lo advertí al Gobierno Petro, que fue indolente”

El ataque terrorista dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, además de 18 heridos y graves afectaciones en la infraestructura del municipio

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, entregó el balance del atentado que afectó a varias familias del municipio de Planadas (Gobernación del Tolima/Ejército Nacional)
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, entregó el balance del atentado que afectó a varias familias del municipio de Planadas (Gobernación del Tolima/Ejército Nacional)
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Un atentado con cilindros bomba en el municipio de Planadas, sur del Tolima, dejó cuatro personas muertas y otras 18 heridas el pasado 2 de noviembre de 2026.

El ataque también provocó graves daños materiales: 177 viviendas resultaron afectadas, 23 quedaron destruidas y el hospital transitorio perdió el 80% de su infraestructura, según el balance entregado por la gobernadora Adriana Magali Matiz en entrevista con Caracol Radio.

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Entre las víctimas se encuentra una bebé de dos meses. La mandataria contó que se encontró con la madre de la niña, una joven de 19 años que además perdió a su compañero sentimental en el ataque. Matiz describió el episodio como un “ataque demencial y bárbaro”.

La Gobernación del Tolima, la Policía y el Ejército brindaron apoyo a la comunidad (Policía Nacional)
Las explosiones dejaron 177 viviendas afectadas, de las cuales 23 quedaron completamente destruidas (Policía Nacional)

El atentado fue atribuido de manera preliminar al frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc. De acuerdo con la información entregada por la gobernadora, los responsables habrían utilizado diez cilindros bomba de 120 libras. Nueve explotaron y uno quedó sin activar; este último fue recogido por el equipo Marte para las respectivas indagaciones.

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Viviendas destruidas y servicios de salud afectados

El impacto alcanzó a 177 viviendas. De ellas, 23 quedaron completamente destruidas, por lo que fue necesario disponer maquinaria para retirar los escombros. Las primeras hipótesis indican que los artefactos habrían sido dirigidos contra la base militar de Planadas. Sin embargo, un exceso de pólvora habría hecho que cayeran en sectores residenciales cercanos.

La afectación del hospital transitorio obligó a buscar alternativas para atender a las personas heridas. Mientras se adelanta la construcción de la nueva sede hospitalaria, ese centro prestaba servicio en instalaciones provisionales. Tras los daños, las autoridades habilitaron el colegio Santo Domingo para la atención temporal y trasladaron a algunos pacientes hasta el municipio de Ataco.

Las autoridades acordaron reforzar la seguridad en la zona para evitar nuevos ataques (Policía Nacional)
Las autoridades acordaron reforzar la seguridad en la zona para evitar nuevos ataques (Policía Nacional)

Un hospital itinerante enviado por el Ministerio de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Defensa Civil llegó a Ibagué durante la madrugada, con el propósito de ser instalado en la zona afectada y apoyar la respuesta sanitaria.

Señalamientos contra las disidencias

La gobernadora Matiz señaló al frente Gerónimo Galeano como presunto responsable y cuestionó las actividades que, según dijo, desarrollan estas estructuras armadas. En su declaración, las relacionó con la minería ilegal, las extorsiones a campesinos y comerciantes y el control de economías ilegales.

“Los actores presuntamente de este vil atentado son el frente Jerónimo Galeano. Esas son organizaciones criminales que, digo yo, utilizan esos brazaletes y esos falsos discursos comunitarios del pueblo que defiende el pueblo, pero resultan es atacando al pueblo para esconder sus verdaderas intenciones, que son la minería ilegal, que son la extorsión que le realizan a nuestros campesinos, a nuestros comerciantes y el control de las economías ilegales”, expresó.

La funcionaria sostuvo que los responsables no tendrían arraigo en el Tolima y que habrían llegado desde otros departamentos, especialmente del Cauca. Además, calificó lo ocurrido como una vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, por el impacto sobre la población civil.

- créditos Gobernación del Tolima/Facebook | Policía Nacional | Ejército
Diez cilindros bomba de 120 libras habrían sido utilizados durante el ataque. Nueve explotaron y uno fue recuperado por las autoridades para las investigaciones (Gobernación del Tolima/Facebook/Policía Nacional/Ejército)

“Esa clase de ataques en el sur del departamento del Tolima, estos son bandidos que no son de nuestro departamento, son terroristas que han llegado de otros departamentos, especialmente del departamento del Cauca, que no tienen ningún arraigo con el Tolima, que arrasan, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Esto es una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.

La mandataria aseguró que los habitantes viven con miedo, una situación que, según recordó, ya se había presentado hace más de dos décadas en el sur del departamento. También afirmó que había advertido sobre el deterioro de la seguridad en 2024 y cuestionó la respuesta del Gobierno nacional.

“La gente está con mucha zozobra, con mucho miedo y es entendible obviamente, nosotros esto lo vivimos hace más de 20 años en nuestro departamento, en el sur del Tolima. Yo lo advertí en el 2024. Lo advertí al gobierno Petro, que fue indolente, que nunca nos escuchó, nosotros en estos cuatro años del gobierno Petro, perdimos lo que habíamos logrado en 30”, concluyó.

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