Colombia

Sara Uribe había llegado al altar en secreto: las fotos junto a Camilo Méndez que causaron confusión

La presentadora respondió a las preguntas sobre su futuro sentimental con una imagen que llevó a sus seguidores a creer que había llegado al altar

Sara Uribe habló de su “boda” con Camilo Méndez y dejó en evidencia una broma - crédito @sara_uribe/Instagram
Sara Uribe habló de su “boda” con Camilo Méndez y dejó en evidencia una broma - crédito @sara_uribe/Instagram
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Una imagen de Sara Uribe con vestido blanco, tomada del brazo de su pareja, el cantante vallenato Camilo Méndez, generó dudas entre sus seguidores sobre un posible matrimonio secreto.

La presentadora compartió la fotografía en medio de una dinámica de preguntas en Instagram y acompañó la publicación con una historia sobre una ceremonia realizada en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Sin embargo, horas después quedó claro que la supuesta boda no ocurrió y la imagen fue creada con inteligencia artificial.

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La publicación apareció como respuesta a un seguidor que le preguntó cuándo tenía previsto casarse. En lugar de anunciar una fecha o hablar de planes concretos, Uribe difundió una fotografía que mostraba a la pareja saliendo de una iglesia. Ella lucía un vestido blanco de encajes y Méndez aparecía a su lado, en una escena que fue interpretada por varios usuarios como una confirmación de la boda.

Camilo Méndez y Sara Uribe se meten a la cocina con un arroz tapado y un golpe que se robó el video - crédito @camilomendezoficial/IG
a publicación surgió después de que un seguidor le preguntara cuándo planeaba casarse - crédito @camilomendezoficial/IG

La ex participante de La casa de los famosos Colombia añadió un mensaje que reforzó inicialmente esa impresión. “La verdad es que aprovechamos que la Catedral de Sal ya estaba decorada y alquilada para el matrimonio”, escribió en sus historias, con emoticones de risa.

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En otra publicación, la presentadora señaló que la pareja había encontrado la manera de “economizar gastos” al usar el lugar donde se realizó la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. “Nos dejaron meternos por un ladito para economizar gastos porque la primicia de nuestra boda sale el próximo fin de semana”, agregó.

La fotografía mostraba a Sara Uribe y Camilo Méndez saliendo de una iglesia

El montaje llamó la atención por el nivel de detalle. La imagen mostraba a Sara Uribe vestida de novia y tomada del brazo de Camilo Méndez, como si acabaran de salir de una ceremonia religiosa. La referencia a la Catedral de Sal de Zipaquirá también conectó la broma con la reciente celebración de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, a la que la pareja habría asistido como invitada.

La respuesta de Uribe recibió comentarios y preguntas de seguidores que interpretaron el contenido como un anuncio real. La posibilidad de una boda inesperada generó conversación en redes sociales, sobre todo porque la presentadora no había comunicado públicamente un compromiso ni una fecha para formalizar su relación.

No obstante, la propia construcción de la historia incluyó señales de humor. La explicación sobre “colarse” en una ceremonia ajena para aprovechar la decoración y reducir costos formó parte de la broma que Uribe planteó en sus historias de Instagram.

La presentadora aclaró que la imagen sobre una ceremonia en la Catedral de Sal fue creada con inteligencia artificial - crédito @sara_uribe/ Instagram
La presentadora aclaró que la imagen sobre una ceremonia en la Catedral de Sal fue creada con inteligencia artificial - crédito @sara_uribe/ Instagram

La fotografía correspondía a una recreación hecha con inteligencia artificial. Por lo tanto, no existe confirmación de un matrimonio entre la presentadora y el artista vallenato.

Sara Uribe no ha revelado planes de matrimonio con el cantante

La publicación no incluyó detalles verificables sobre una ceremonia, invitados, fecha o documentos de matrimonio. Tampoco Camilo Méndez anunció una boda a través de sus cuentas públicas. Tras la difusión de la imagen, quedó establecido que el contenido fue una respuesta jocosa a las preguntas sobre el futuro de la pareja.

El episodio dejó abierta la expectativa entre quienes siguen a la presentadora sobre una eventual boda. Uribe no informó cuándo podría dar ese paso con el cantante ni confirmó que exista una propuesta de matrimonio.

La relación entre ambos ha ganado visibilidad durante los últimos meses. La pareja inició conversaciones a través de redes sociales y tuvo su primer encuentro presencial en una discoteca de Medellín, donde coincidieron con amigos. Después, Méndez la habría invitado a un viaje a Cartagena por el cumpleaños de un conocido.

Sara Uribe confirmó los rumores de noviazgo con el cantante Camilo Méndez - crédito @sara_uribe y @camilomendezoficial/Instagram
La publicación dejó abierta la expectativa sobre el futuro de la relación entre la presentadora y el cantante - crédito @sara_uribe y @camilomendezoficial/Instagram

El vínculo tomó mayor exposición cuando el artista preparó una velada con flores, luces y una cena para pedirle a Uribe que fuera su novia. La presentadora compartió imágenes de ese momento y ha hablado en redes sociales de la tranquilidad y estabilidad que asegura haber encontrado junto al cantante.

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