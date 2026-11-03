Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

“Acompáñenme en ayuno”, el mensaje de la madre de La Segura por su estado de salud - crédito La Segura / Instagram

Guardar

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, permanece hospitalizada después de varios días de dolor intenso en la espalda. En medio de la preocupación por su evolución, su madre, Alexa Mena, pidió a los seguidores de la influencer que la acompañen en una jornada de ayuno y oración por su recuperación.

La petición de Mena se conoció a través de sus historias de Instagram, donde habló del impacto que ha tenido en la familia el estado de salud de su hija. La madre de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reconoció que la situación ha sido difícil y solicitó respaldo espiritual para Natalia, quien continúa bajo observación médica.

PUBLICIDAD

“Hoy convoco a las personas que les nazca, si quieren acompañarme en ayuno y oración por la salud de Natica, se los agradezco con todo mi corazón”, expresó Alexa Mena en el mensaje dirigido a su comunidad digital.

Alexa Mena habló sobre la caída de su hija - crédito @alexa_mena1/Instagram

La Segura había informado horas antes que el dolor persiste pese al tratamiento recibido durante su hospitalización. La creadora digital explicó que los medicamentos no habían logrado aliviar las molestias, por lo que esperaba la valoración de un especialista que pudiera aportar nuevas respuestas sobre su condición.

“Ustedes me ven ‘jiji jaja’ tratando de mostrarme siempre positiva, pero el dolor no se quita ni con tres días de medicina”, manifestó la influencer. También pidió a sus seguidores que oraran por ella y solicitó que le enviaran mensajes de apoyo mientras permanecía en el centro médico.

PUBLICIDAD

La Segura contó que lleva cerca de 15 días con dolores en la espalda

De acuerdo con lo que la propia creadora de contenido ha compartido en sus redes sociales, las molestias comenzaron hace aproximadamente 15 días. El dolor se volvió más intenso hasta el punto de dificultarle caminar, por lo que requirió atención de urgencia y posteriores estudios médicos.

Natalia Segura había asistido recientemente a la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno junto a su esposo, el creador de contenido y empresario uruguayo Ignacio Baladán. Tras el evento, durante un vuelo de Bogotá a Medellín, empezó a sentir un dolor que la llevó a buscar atención médica una vez aterrizó.

La influencer relató que primero acudió a un médico particular. Más adelante ingresó a un centro hospitalario, donde quedó bajo observación. Desde allí ha compartido algunos detalles de la situación con sus seguidores, aunque no ha divulgado un diagnóstico definitivo.

PUBLICIDAD

La Segura no confirmó si recibió la valoración médica que esperaba ni los resultados de los estudios. - crédito @la_segura/ Instagram

La Segura señaló que los médicos realizaban exámenes para establecer la causa de las molestias. Según la información que publicó, los especialistas detectaron un fragmento de metal incrustado en su columna, elemento que podría estar asociado al dolor que enfrenta. Sin embargo, la creadora de contenido no explicó el origen de ese material ni informó si los médicos establecieron una relación concluyente con su estado actual.

Alexa Mena habló del dolor que enfrenta su hija

En su mensaje, Alexa Mena se refirió a la fortaleza que atribuye a Natalia, pero también reconoció que los procesos de enfermedad y dolor afectan a las familias. La madre de La Segura afirmó que no pretende comparar la situación de su hija con la de otras personas, sino pedir comprensión ante el momento que atraviesan.

PUBLICIDAD

“Para nadie es un secreto lo que pasa con la salud de Natalia”, dijo Mena antes de describir a su hija como una mujer valiente y resiliente. La madre de la influencer agregó que, aunque suele confiar en la voluntad de Dios, esta vez quiso convocar de forma directa a quienes deseen sumarse al ayuno y a las oraciones.

La Segura preocupó a sus seguidores tras una nueva crisis de dolor y su madre se pronunció en medio del llanto - crédito @alexa_mena1/ Instagram

La solicitud generó reacciones entre los seguidores de Natalia, quienes han seguido de cerca las actualizaciones desde que la influencer informó que había sido hospitalizada. Durante los últimos días, la creadora ha tratado de mantener el contacto con su comunidad a través de historias, pese a que reconoció la dificultad que representa afrontar el dolor continuo.

PUBLICIDAD

La Segura no informó si el especialista que esperaba ya la valoró ni cuáles fueron los resultados de esa consulta. Tampoco precisó si deberá someterse a un procedimiento médico adicional o cuánto tiempo permanecerá en el hospital.

La influencer espera nuevas respuestas médicas sobre su condición

Por ahora, el entorno de La Segura mantiene la expectativa sobre las próximas indicaciones médicas. La petición de su madre se produjo mientras Natalia continúa bajo vigilancia y a la espera de una explicación sobre los dolores que han alterado su rutina durante las últimas dos semanas.

La creadora de contenido ha señalado que intenta conservar una actitud positiva frente a sus seguidores, aunque admitió que la persistencia de las molestias ha sido difícil de manejar. Sus publicaciones muestran que el acompañamiento de Ignacio Baladán y de su familia ha sido parte del proceso durante los días de hospitalización.

PUBLICIDAD

La familia permanece a la espera de nuevas indicaciones sobre el tratamiento y la evolución de Natalia - crédito @LaSegura/ Instagram

Alexa Mena no dio detalles sobre el centro asistencial donde se encuentra su hija ni sobre los procedimientos que podrían realizarse. Su mensaje se concentró en la convocatoria a quienes quieran acompañar a la familia con oraciones y ayuno mientras esperan una evolución favorable.

La Segura, por su parte, no ha comunicado un nuevo parte médico. La información disponible indica que sigue hospitalizada, con dolor persistente y bajo seguimiento de especialistas.