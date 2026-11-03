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Alberto Gamero habló antes del clásico entre Millonarios y América y apuntó a la clasificación a los cuadrangulares: “Vamos a buscar nuestra clasificación”

El entrenador sabe que, con la victoria, los azules darán un paso clave hacia los cuadrangulares, pese a que el rival es uno de los mejores en el campeonato y pelea por el liderato de la tabla

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Alberto Gamero, técnico de Millonarios, quiere llevar al equipo a los cuadrangulares después de un año de ausencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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Millonarios volverá a escena después de casi dos semanas sin jugar. El equipo adelantó los partidos de las jornadas cinco y 16, disputados en los últimos días, un período que el técnico Alberto Gamero aprovechó para afianzar su idea de juego, preparar a los jugadores y trabajar en el esquema táctico.

Gamero aseguró que los azules buscarán la victoria ante América de Cali, en un clásico entre dos clubes históricos. Un triunfo le daría al Embajador una posibilidad de asegurar su clasificación a los cuadrangulares, si se dan otros resultados.

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El entrenador también confirmó una noticia positiva para los hinchas sobre la lista de lesionados, que había crecido por la cantidad de jugadores en el departamento médico. El tiempo sin competencia permitió recuperar piezas para la formación titular.

“Estamos convencidos de que vamos a posicionarnos mejor”

En rueda de prensa, el entrenador de los azules habló acerca de cómo aprovechó estas dos semanas para trabajar con el equipo, ya que en los últimos encuentros fue criticado por la cantidad de puntos perdidos por no sostener un marcador a favor, en los que perdió o empató seis juegos.

“Estas dos semanas nos han venido bien para recuperar jugadores, para dar más información, para mejorar cosas que veíamos de errores que estábamos cometiendo y de lo bueno que veníamos haciendo, seguir potenciándolo”, mencionó el técnico samario a los medios de comunicación.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa
Millonarios regresa a la competencia oficial luego de una pausa de dos semanas en el calendario - crédito David Jaramillo/Colprensa

De cara al juego contra el América de Cali, Alberto Gamero fue claro que, con la victoria, no solo tendrá el cupo a los cuadrangulares, si el resto de resultados en la fecha 17 le aseguran la clasificación, sino que será un salto clave en la pelea de la reclasificación para la Copa Libertadores.

“Han sido un par de semanas buenas, estamos convencidos de que vamos a buscar nuestra clasificación y estamos convencidos de que vamos a posicionarnos mejor en la tabla de la reclasificación”, mencionó el entrenador de Millonarios, que siente la presión desde su regreso.

Millonarios
Una victoria frente a América de Cali puede sellar el paso del equipo azul a los cuadrangulares - crédito Millonarios FC

Sin lesionados

De otro lado, una de las buenas noticias en Millonarios es que ya no tiene jugadores lesionados, pues en los últimos días recuperó a dos de sus defensores, sobre todo uno clave para la lateral derecha: “Jhomier Guerrero, hoy o mañana tiene una cita para ver si le dan el alta o no, pero es un jugador que, si le dan de alta, ya comienza nuevamente a entrenar con nosotros. Jorge Arias también ya está entrenando, lo mismo con Carlos Sarabia. Hoy tenemos lo de Santiago Giordana no más; de resto, tenemos todo el plantel disponible”.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El departamento médico del club redujo la lista de lesionados y dejó a casi todo el plantel disponible, entre ellos a Jhomier Guerrero - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Gamero explicó que ha analizado todo tipo de esquemas, en especial con el frente de ataque: “Los partidos a veces se prestan para jugar con dos puntas, a veces no. Pero con uno o con dos, siempre hay una sola idea, que es buscar el arco contrario, que el equipo sea ofensivo. No por jugar con más delanteros voy a atacar más, ni por jugar con más defensores voy a defender mejor. El fútbol tiene que ser equitativo, uno tiene que tratar de buscar un equilibrio (…) Hemos manejado también la estructura de 3 en el fondo, en cualquier momento la vamos a hacer”.

“Hemos jugado muchas veces con dos delanteros. A mí, Alberto Gamero, me parece que Leo Castro y Contreras tienen casi las mismas características. Una característica diferente la tiene Estupiñán, que es el que más viene a recogerse, a marcar. Leo y Contreras son más fijadores de centrales, más jugadores de área, cercanos al arco”, finalizó.

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