Colombia

Hermano de Kbeto Zuleta reveló cómo el artista reaccionó tras la amputación de su pierna debido al accidente: “Está muy consciente”

Su familia contó que el cantante ya reconoce a sus seres queridos, habló sobre el accidente y afrontará un proceso de recuperación prolongado

Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)
Está muy consciente”, la familia de Kbeto Zuleta reveló cómo recibió las noticias tras despertar - crédito (Kbeto Zuleta / Instagram)
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El cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta despertó, logró comunicarse con su familia y permanece bajo atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, después del accidente de tránsito que sufrió junto con su agrupación el 26 de octubre.

Su hermano Héctor Zuleta aseguró que el artista está consciente de las consecuencias del siniestro, incluida la amputación de una de sus piernas, y manifestó preocupación por los integrantes de su equipo.

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La agrupación regresaba hacia Valledupar después de una presentación en Sincelejo, Sucre, cuando ocurrió el accidente. El hecho dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos integrantes de la banda, y varios heridos. Kbeto Zuleta requirió una intervención que terminó con la amputación de una de sus piernas y posteriormente recibió manejo médico en cuidados intensivos.

Héctor Zuleta confirmó que el cantante retomó el contacto con su familia en la clínica de Barranquilla y reaccionó al accidente - crédito Kbeto Zuleta
Héctor Zuleta confirmó que el cantante retomó el contacto con su familia en la clínica de Barranquilla y reaccionó al accidente - crédito Kbeto Zuleta

Los familiares del artista informaron que, luego de varios días hospitalizado, el cantante despertó de manera espontánea y superó el proceso de extubación. La evolución permitió que volviera a hablar y reconociera a las personas cercanas que llegaron a visitarlo.

“Ya despertó, muy animado, ya estableció contacto con la familia”, afirmó Héctor Zuleta en declaraciones a Noticias Caracol. El hermano del intérprete indicó que los primeros encuentros estuvieron marcados por la emoción, aunque resaltó la respuesta del artista durante las visitas.

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Kbeto Zuleta lloró y rió con sus familiares después de despertar

Héctor Zuleta señaló que el reencuentro de la familia con el artista generó momentos de lágrimas y risas. “Los primeros choques fueron difíciles, pero ya le sacamos lágrimas, le sacamos risas, eso es muy importante”, relató al explicar cómo han sido las conversaciones tras la recuperación de la conciencia.

El familiar añadió que Kbeto Zuleta conoce lo que ocurrió en el accidente y ha preguntado por las personas que lo acompañaban en el vehículo. “Está muy consciente de todo lo que ocurrió, está muy claro en todo lo que fue el accidente, quedó muy preocupado por el resto de sus compañeros”, expresó.

Ana del Castillo, Elder Dayán y otros músicos enviaron fuerza a Kbeto Zuleta - crédito @kbetozuleta/ Instagram
El intérprete manifestó preocupación por los integrantes de su equipo afectados por el accidente. - crédito @kbetozuleta/ Instagram

La reacción del cantante fue recibida con alivio por su círculo cercano, que permanece a la espera de los siguientes reportes médicos. Héctor Zuleta calificó la recuperación inicial de su hermano como un hecho que atribuyen a la atención recibida y al acompañamiento de quienes han seguido su caso. “Definitivamente, la mano de Dios estuvo en todo esto, esto es un verdadero milagro”, sostuvo.

La hermana del cantante confirmó que el cantante deberá enfrentar más procedimientos

Claudia Zuleta, hermana del intérprete, también se refirió a la evolución clínica y confirmó que Kbeto fue sometido a un nuevo procedimiento quirúrgico tras despertar. Según explicó, el parte médico más reciente entregó señales favorables, aunque el proceso de recuperación aún será extenso.

“Gracias a sus oraciones, mi hermano continúa en una evolución positiva, ya despertó, ya pudieron hacerle la extubación”, señaló. La familiar agregó que el artista fue llevado a una nueva cirugía y que las noticias recibidas hasta ahora resultan alentadoras.

La hermana del cantante indicó que Kbeto Zuleta enfrentará un proceso prolongado de recuperación - crédito @ claudiamzuleta/ Instagram
La hermana del cantante indicó que Kbeto Zuleta enfrentará un proceso prolongado de recuperación - crédito @ claudiamzuleta/ Instagram

Claudia Zuleta pidió mantener el respaldo al cantante durante las próximas semanas. “Mi hermano todavía tendrá un proceso largo de recuperación. Estén pendientes, confiamos en el equipo médico y en Dios”, dijo.

Por ahora, Kbeto Zuleta continúa internado en la Clínica Iberoamérica, donde los especialistas mantienen vigilancia permanente sobre su estado. La familia descartó, de momento, un traslado a otra ciudad, ya que el cantante seguirá bajo el cuidado del equipo que lo atiende en Barranquilla.

Las autoridades mantienen la investigación sobre el accidente

Mientras la recuperación del artista concentra la atención, las circunstancias del accidente siguen bajo investigación. Entre las primeras hipótesis surgieron referencias a un posible cansancio o microsueño del conductor. Sin embargo, la empresa propietaria del vehículo, Expreso Super Star, presentó otra versión por medio de su asesor jurídico, Raúl De Castro.

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa
La empresa transportadora mencionó una posible irrupción de dos perros en la vía como hipótesis del siniestro - crédito Colprensa

Según esa explicación, una persona cercana al conductor afirmó que dos perros se habrían atravesado de forma repentina en la vía, situación que pudo provocar la pérdida de control del vehículo. El representante de la empresa también señaló que se había hecho un cambio de conductor aproximadamente 30 minutos antes del accidente.

Las autoridades deberán establecer cuál fue la causa del siniestro. Mientras tanto, la familia de Kbeto Zuleta espera nuevos avances médicos y se prepara para un proceso de rehabilitación que, de acuerdo con Claudia Zuleta, será prolongado.

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