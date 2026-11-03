Colombia

Neumonía en Colombia: los síntomas que requieren una consulta médica y cómo cuidarse durante el nuevo pico de infecciones respiratorias

Cambios de temperatura y más de 1,2 millones de atenciones en Bogotá refuerzan el llamado a reconocer signos de alarma y consultar ante posibles complicaciones pulmonares

Ilustración de una mujer sentada en la cama con un pañuelo en la nariz, junto a una mesa de noche con lámpara, caja de pañuelos y vaso de agua
Cambios de temperatura y más de 1,2 millones de atenciones en Bogotá refuerzan el llamado a reconocer signos de alarma y consultar ante posibles complicaciones pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Colombia, el aumento esperado de las infecciones respiratorias agudas (IRA) durante el segundo pico de 2026 que se siente con fuerza en noviembre revivió la conversación sobre la prevención de la neumonía, una enfermedad que puede ocasionar complicaciones si sus señales de alerta no se identifican a tiempo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que, en la semana epidemiológica 38, Bogotá acumuló 1.233.006 atenciones por IRA. Este grupo incluye distintas enfermedades respiratorias y constituye un indicador de la presión que estos cuadros pueden ejercer sobre los servicios de salud durante los periodos de variaciones climáticas.

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La llegada de ese segundo pico se relaciona con los cambios térmicos asociados al fenómeno de El Niño. Las variaciones de temperatura pueden favorecer una mayor exposición a virus respiratorios y agravar molestias en personas con antecedentes pulmonares, enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos.

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta los pulmones y puede ser causada por virus, bacterias u otros microorganismos. Aunque algunos síntomas pueden confundirse con los de un resfriado, hay manifestaciones que requieren una valoración médica oportuna.

Entre las señales de alerta se encuentran la fiebre alta, la tos que persiste, el dolor en el pecho, el cansancio intenso y la dificultad para respirar. También pueden aparecer escalofríos y flemas con sangre, síntomas ante los cuales se recomienda consultar a un profesional de salud sin demora.

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“En términos sencillos, la neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Su incidencia puede aumentar durante la temporada de frío, ya que existe una mayor exposición a virus respiratorios. Por ello, es importante adoptar medidas de prevención, mantener hábitos saludables y procurar que nuestro organismo y defensas estén fortalecidas para contar con las condiciones necesarias para responder ante infecciones, virus y bacterias”, señaló el doctor Hugo Palafox, especialista en metabolismo y salud celular y vicepresidente de Ciencia de Immunotec.

Infografía médica con un torso humano de pulmones iluminados, seis ilustraciones de síntomas y textos explicativos sobre un fondo claro.
Muestras clínicas iniciales de la neumonía y las situaciones en las que se debe acudir a una consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá acumuló más de 1,2 millones de atenciones por IRA en la semana epidemiológica 38

Los datos del INS dimensionan la importancia de la vigilancia de los síntomas respiratorios, en especial en niños, adultos mayores y pacientes con factores de riesgo. La consulta temprana permite que el personal médico determine si se trata de una infección leve o de un cuadro que requiere exámenes, tratamiento específico o seguimiento.

La prevención también contempla medidas cotidianas para disminuir la exposición a agentes infecciosos. Mantener hábitos de higiene, ventilar los espacios cerrados y seguir las recomendaciones médicas y los esquemas de vacunación indicados para cada grupo de edad son acciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de complicaciones respiratorias.

Cabe mencionar que el Día Mundial contra la Neumonía se conmemora el 12 de noviembre, por lo que los especialistas recomiendan reforzar el cuidado de la salud respiratoria ante los cambios de temperatura que se prevén durante el mes. El objetivo es que la población pueda reconocer los síntomas y adopte prácticas que contribuyan a proteger su capacidad pulmonar.

Un hombre sostiene una taza de té humeante junto a una mesa con jengibre, medio limón, un frasco de jarabe y una caja de pañuelos.
A veces los remedios caseros no son suficientes, acuda al médico ante fiebre elevada, tos persistente y falta de aire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro medidas que pueden contribuir al cuidado de la salud pulmonar

  • Cuide lo que come: una alimentación equilibrada aporta las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus funciones vitales. Procurar una dieta variada y nutritiva contribuye al funcionamiento adecuado del organismo y lo mantiene preparado para hacer frente ante cualquier amenaza.
  • Refuerce su sistema inmune: el sistema inmunológico desempeña un papel fundamental en la respuesta del organismo frente a agentes infecciosos. Entre las moléculas que participan en los mecanismos de defensa celular se encuentra el glutatión, un antioxidante natural que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo, ayudando a fortalecer las defensas del cuerpo y la reacción ante enfermedades.
  • Evita el consumo de tabaco: fumar afecta los mecanismos naturales de defensa de las vías respiratorias y puede comprometer la respuesta inmunológica. De acuerdo con la Asociación Española de Pacientes con EPOC, los fumadores tienen 1,5 veces más probabilidades de contraer neumonía que quienes no fuman.
  • Realice actividad física regularmente: el ejercicio regular contribuye a mantener una buena condición cardiorrespiratoria. Durante el ejercicio, la respiración se intensifica para satisfacer las necesidades de oxígeno del cuerpo; con la práctica constante, puede mejorar la capacidad pulmonar y la eficiencia de la respiración. Adaptar el ejercicio a la edad y a las condiciones de salud de cada persona permite incorporarlo de manera segura a la rutina.
Ilustración 3D de pulmones humanos con un corte transversal, mostrando tráquea, bronquios y alvéolos. El interior revela inflamación y acumulación de fluidos.
En el pico respiratorio hay que extremar medidas de precaución y, en lo posible, usar tapabocas y lavarse las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención médica temprana permite distinguir la neumonía de otras infecciones

Tener tos o congestión no implica necesariamente padecer neumonía, pero la persistencia de los síntomas o la aparición de dificultad respiratoria debe motivar una consulta. El diagnóstico requiere una evaluación clínica y, según el caso, el médico puede ordenar estudios para identificar el origen de la infección y definir el manejo adecuado.

El llamado es especialmente relevante durante los picos de IRA, cuando aumenta la circulación de diversos virus respiratorios. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, diabetes, defensas bajas y quienes fuman deben prestar atención a cualquier cambio en su estado de salud, sin recurrir a la automedicación.

“La neumonía nos recuerda que la salud respiratoria requiere atención y conciencia. Informar a la población, reconocer la importancia de un diagnóstico oportuno y acercar información confiable son pasos fundamentales para reducir el impacto de esta enfermedad, promover una cultura de prevención y proteger la calidad de vida de las personas”, concluyó el doctor Hugo Palafox.

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