Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Ante la polémica generada, la presentadora aclara su postura sobre la religión y su disfrute de la música - crédito @rechismes/IG

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La presentadora Jessica Cediel salió al frente de una oleada de cuestionamientos en redes sociales tras asistir al Awooween, el megaconcierto de Halloween que el cantante urbano Ryan Castro realizó el 31 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Usuarios en distintas plataformas digitales criticaron su presencia en el evento por considerarla contradictoria con su fe cristiana, de la cual siempre ha hablado en sus diferentes publicaciones sin tabú, lo que llevó a la bogotana a pronunciarse con un extenso mensaje.

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El evento del reguetonero reunió a miles de asistentes en una noche marcada por disfraces, luces y perreo, acompañado de una temática de la celebración de Halloween por lo que los asistentes asistieron disfrazados.

El cartel promocional del evento 'AWOOWEEN' de Ryan Castro muestra al artista como La Máscara y anuncia que las entradas para el concierto en el Estadio El Campín están agotadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la asistencia de Cediel al evento generó polémica entre algunos de sus seguidores, quienes cuestionaron que una mujer pública con abierta vocación cristiana participara de una festividad que, en años anteriores, la propia presentadora había calificado como “totalmente diabólica, demoníaca y satánica”.

La presentadora respondió con un mensaje sobre la fe y el juicio ajeno

Ante las críticas, Cediel publicó un video en sus redes sociales en el que rechazó los señalamientos y defendió su derecho a tener vida social sin que ello contradiga sus creencias. “Los pocos y pocas que estaban criticando que cómo así que soy cristiana y estoy en un concierto: ¿Qué pretenden, que no tenga vida?”, afirmó la presentadora en la grabación.

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En el mismo mensaje, la bogotana invirtió el argumento de sus detractores al señalar que el acto de juzgar implica, en sí mismo, una falta moral. “Recuerden que los que señalan y los que juzgan están pecando más o igual que los que están haciendo cosas malas con intención”, expresó, y añadió: “Cada quien juzga desde lo que tiene en el corazón”.

La también modelo extendió su reflexión hacia otro flanco que, según dijo, también fue blanco de comentarios: su aspecto físico. Ante quienes atribuyeron su imagen a filtros digitales, respondió mostrando su rostro sin edición y relacionó directamente el bienestar físico con la paz interior.

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Jessica Cediel encendió las redes con una sensual foto - crédito @jessicacedielnet/Instagram

“Esto no es filtro. Esto es como un corazón en calma, un corazón en paz, un espíritu en paz”, afirmó, mientras acercaba la grabación a su rostro que se mostraba con total naturalidad. “Cuando usted no carga nada en su corazón, la luz de Dios resplandece en su rostro”, sostuvo Cediel, quien cerró su intervención con un llamado a sus seguidores a no desgastarse por las opiniones ajenas.

Finalmente, dijo: “No se dejen llevar por el qué dirán y por las apariencias. La gente que está conectada conmigo y entiende el mensaje, bien; y los que no, preocúpense por su corazón y no juzguen la vida tranquila de los demás”.

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Esta respuesta provocó una serie de mensajes entre sus seguidores, quienes también recordaron los hechos en los que la comunicadora ha aparecido hablando de Dios y en lencería: “Nada tiene que ver la religión que profeses con la manera en que te comportas”; “Recuerden que ella no tiene temor de nada, la hemos visto en ropa interior predicando de su amor a Dios”, entre otros más.

No es la primera vez que la presentadora enfrenta señalamientos por su fe

La bogotana ha estado en el centro de la polémica desde compartir una foto junto al ataúd de su padre, como hablar de Dios en sus publicaciones ligerita de ropa - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Este episodio se suma a una serie de polémicas similares que Cediel ha afrontado en los últimos años, cada vez que su comportamiento público —ya sea en eventos de entretenimiento, publicaciones con poca ropa o declaraciones personales— ha sido confrontado con su identidad como creyente.

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En todos los casos, la presentadora ha optado por responder públicamente y reivindicar la compatibilidad entre su espiritualidad y su forma de vida.