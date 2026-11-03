Acolfutpro denunció “negligencia” del Gobierno ante los incumplimientos del Deportivo Pereira, sancionado por la FIFA

La Acolfutpro le sigue la pista al Deportivo Pereira por los incumplimientos con salarios a sus jugadores y demás trabajadores - crédito Colprensa

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El Deportivo Pereira enfrenta nuevos incumplimientos en los pagos a sus jugadores, un problema recurrente en los últimos meses por la crisis económica. La situación provocó que la FIFA sancionara al club e impidiera la inscripción de fichajes hasta que regularice sus deudas.

Según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), el Gobierno nacional no tomó medidas contra los Matecañas, que estuvieron cerca de perder por segunda vez a los futbolistas de su plantilla profesional, como ocurrió a finales de 2025. La falta de pagos genera malestar entre los jugadores, como quedó demostrado tras el partido ante Jaguares por la fecha cinco.

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Mientras tanto, el equipo busca cerrar la temporada de la mejor manera posible en las dos jornadas restantes y proyectarse hacia 2027. La campaña negaiva de 2026 lo dejará comprometido en la tabla del descenso, y volver a la “B” sería un golpe para la institución, campeona de la Liga BetPlay en 2022.

“Escandalosa negligencia, que raya en la complicidad”

A través de una publicación en su cuenta de X, Acolfutpro informó que solicitó “la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación sobre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Deporte y la Superintendencia de Sociedades, tres entidades del Estado, que de forma inaceptable han optado por el silencio y la inacción, tras un año entero de sistemático e impune incumplimiento de la ley por parte del Deportivo Pereira, club de la Dimayor”.

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“Denunciamos la inacción de la Superintendencia de Sociedades, que se ha hecho la de la vista gorda frente a un club en causal de liquidación por el flagrante incumplimiento de sus obligaciones laborales post-acuerdo, tal como lo exige la Ley 1116 de 2006”, señaló.

La Acolfutpro busca que la Procuraduría intervenga por la falta de acción contra el Deportivo Pereira, pues sigue incumpliendo sin que se den las respectivas sanciones - crédito Colprensa

Con respecto a la cartera de Trabajo, que en otros años había intervenido por los casos de incumplimientos salariales en 2025, Acolfutpro mencionó que ha sido una “desidia” porque es “incapaz de realizar una sola inspección o aplicar sanciones reales ante la grave y sistemática violación de los derechos de los futbolistas”.

“Denunciamos la inoperancia del Ministerio del Deporte, que actúa como un espectador indolente al no aplicar la Ley 1445 de 2011 y suspender el reconocimiento deportivo a un club que sigue operando mientras pisotea impunemente a sus trabajadores”, dijo la asociación.

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Deportivo Pereira sigue con sus incumplimientos salariales y sin temor de que pierda el reconocimiento deportivo por ese tema - crédito Colprensa

Finalmente, el gremio de jugadores envió un fuerte mensaje contra las tres entidades por no actuar contra los dirigentes del Deportivo Pereira: “Solicitamos a la Procuraduría que investigue y sancione a los funcionarios responsables de esta escandalosa negligencia, que raya en la complicidad”.

“Los incumplimientos los ponen inconformes”

En charla con El VBar Caracol, el técnico del Pereira, Alexis Márquez, habló acerca de la dura situación económica del club y afirmó que es un tema complejo: “En una nómina que no es la más costosa del país y cuando llegan esos atrasos, se ven perjudicados”.

“En Pereria tal vez rondó una información que no estábamos entrenando y no fue así, lo único diferente fue que no nos concentramos para el partido. La disposición siempre ha estado de salir y disputar. Me manifestaron que habían tomado la decisión de salir a jugar el partido”, añadió.

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Jugadores del Deportivo Pereira y su comunicado sobre jugar ante Jaguares, aunque mantienen su inconformidad por la falta de salarios - crédito Acolfutpro

Márquez dejó claro que respeta las decisiones de sus jugadores en sus formas de mostrar su molestia por la crisis: “Respeto la decisión de los jugadores. Los incumplimientos los ponen inconformes, yo solo debo entenderlos. En la ciudad había algo planificado para que la gente acomodara una pantalla en las afueras entonces se tuvo en cuenta todo eso, el entorno familiar, del equipo, para que compitieran. Se crean suspicacias también por ser un rival que pelea el descenso, pero estuvo por encima el profesionalismo”.