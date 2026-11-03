Deportes

Acolfutpro denunció “negligencia” del Gobierno ante los incumplimientos del Deportivo Pereira, sancionado por la FIFA

El gremio de jugadores acusó a tres entidades del Estado por la situación del cuadro Matecaña, que no les ha pagado salarios a sus futbolistas en los últimos meses y sigue sin sanciones

Acolfutpro y Deportivo Pereira
La Acolfutpro le sigue la pista al Deportivo Pereira por los incumplimientos con salarios a sus jugadores y demás trabajadores - crédito Colprensa
Guardar

El Deportivo Pereira enfrenta nuevos incumplimientos en los pagos a sus jugadores, un problema recurrente en los últimos meses por la crisis económica. La situación provocó que la FIFA sancionara al club e impidiera la inscripción de fichajes hasta que regularice sus deudas.

Según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), el Gobierno nacional no tomó medidas contra los Matecañas, que estuvieron cerca de perder por segunda vez a los futbolistas de su plantilla profesional, como ocurrió a finales de 2025. La falta de pagos genera malestar entre los jugadores, como quedó demostrado tras el partido ante Jaguares por la fecha cinco.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el equipo busca cerrar la temporada de la mejor manera posible en las dos jornadas restantes y proyectarse hacia 2027. La campaña negaiva de 2026 lo dejará comprometido en la tabla del descenso, y volver a la “B” sería un golpe para la institución, campeona de la Liga BetPlay en 2022.

“Escandalosa negligencia, que raya en la complicidad”

A través de una publicación en su cuenta de X, Acolfutpro informó que solicitó “la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación sobre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Deporte y la Superintendencia de Sociedades, tres entidades del Estado, que de forma inaceptable han optado por el silencio y la inacción, tras un año entero de sistemático e impune incumplimiento de la ley por parte del Deportivo Pereira, club de la Dimayor”.

PUBLICIDAD

“Denunciamos la inacción de la Superintendencia de Sociedades, que se ha hecho la de la vista gorda frente a un club en causal de liquidación por el flagrante incumplimiento de sus obligaciones laborales post-acuerdo, tal como lo exige la Ley 1116 de 2006”, señaló.

Acolfutpro y Deportivo Pereira
La Acolfutpro busca que la Procuraduría intervenga por la falta de acción contra el Deportivo Pereira, pues sigue incumpliendo sin que se den las respectivas sanciones - crédito Colprensa

Con respecto a la cartera de Trabajo, que en otros años había intervenido por los casos de incumplimientos salariales en 2025, Acolfutpro mencionó que ha sido una “desidia” porque es “incapaz de realizar una sola inspección o aplicar sanciones reales ante la grave y sistemática violación de los derechos de los futbolistas”.

“Denunciamos la inoperancia del Ministerio del Deporte, que actúa como un espectador indolente al no aplicar la Ley 1445 de 2011 y suspender el reconocimiento deportivo a un club que sigue operando mientras pisotea impunemente a sus trabajadores”, dijo la asociación.

Deportivo Pasto y Deportivo Pereira registran una diferencia de gol negativa y necesitan ganar sus últimos siete partidos para llegar a 30 puntos - crédito Colprensa
Deportivo Pereira sigue con sus incumplimientos salariales y sin temor de que pierda el reconocimiento deportivo por ese tema - crédito Colprensa

Finalmente, el gremio de jugadores envió un fuerte mensaje contra las tres entidades por no actuar contra los dirigentes del Deportivo Pereira: “Solicitamos a la Procuraduría que investigue y sancione a los funcionarios responsables de esta escandalosa negligencia, que raya en la complicidad”.

“Los incumplimientos los ponen inconformes”

En charla con El VBar Caracol, el técnico del Pereira, Alexis Márquez, habló acerca de la dura situación económica del club y afirmó que es un tema complejo: “En una nómina que no es la más costosa del país y cuando llegan esos atrasos, se ven perjudicados”.

“En Pereria tal vez rondó una información que no estábamos entrenando y no fue así, lo único diferente fue que no nos concentramos para el partido. La disposición siempre ha estado de salir y disputar. Me manifestaron que habían tomado la decisión de salir a jugar el partido”, añadió.

Deportivo Pereira
Jugadores del Deportivo Pereira y su comunicado sobre jugar ante Jaguares, aunque mantienen su inconformidad por la falta de salarios - crédito Acolfutpro

Márquez dejó claro que respeta las decisiones de sus jugadores en sus formas de mostrar su molestia por la crisis: “Respeto la decisión de los jugadores. Los incumplimientos los ponen inconformes, yo solo debo entenderlos. En la ciudad había algo planificado para que la gente acomodara una pantalla en las afueras entonces se tuvo en cuenta todo eso, el entorno familiar, del equipo, para que compitieran. Se crean suspicacias también por ser un rival que pelea el descenso, pero estuvo por encima el profesionalismo”.

Temas Relacionados

Deportivo PereiraAcolfutproMinisterio del TrabajoMinisterio del DeporteSuperintendencia de SociedadesColombia-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

Palmeiras y Flamengo, de Brasil, e Independiente del Valle, de Ecuador, son los únicos clubes que superan al equipo colombiano en ese ranking

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez pisa firme en la Champions: venció 1-0 al Shakhtar Donestk

El colombiano jugó los 90 minutos del encuentro en Londres, donde los ucranianos jugaron de local y, pese a que apretaron por conseguir el empate, los portugueses defendieron bien la ventaja

El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez pisa firme en la Champions: venció 1-0 al Shakhtar Donestk

Él es Paulo Fonseca, el que podría ser el nuevo entrenador de Luis Suárez en el Sporting Lisboa: ya dirigió a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero

El técnico portugués, actualmente al frente del Olympique de Lyon, aparece como favorito para relevar a Rui Borges y podría firmar hasta 2030, según la prensa local tras el anuncio del club portugués

Él es Paulo Fonseca, el que podría ser el nuevo entrenador de Luis Suárez en el Sporting Lisboa: ya dirigió a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero

Junior de Barranquilla no estaría en conversaciones con Gustavo Costas: entorno del técnico argentino desmintió vínculos con el bicampeón de Colombia

El periodista Alexis Rodríguez consultó a personas cercanas al actual entrenador de Cerro Porteño, quienes afirmaron que no hubo comunicación con el club barranquillero y señalaron que el entrenador se encuentra actualmente en Cerro Porteño

Junior de Barranquilla no estaría en conversaciones con Gustavo Costas: entorno del técnico argentino desmintió vínculos con el bicampeón de Colombia

Antioquia será la sede del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol que se jugará en 2027: Envigado y Medellín, las ciudades anfitrionas

El campeonato confirmado por la Confederación Sudamericana de Fútbol se jugará del 22 de enero al 7 de febrero y los estadios utilizados serían el Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur

Antioquia será la sede del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol que se jugará en 2027: Envigado y Medellín, las ciudades anfitrionas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Sara Uribe había llegado al altar en secreto: las fotos junto a Camilo Méndez que causaron confusión

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló cómo el artista reaccionó tras la amputación de su pierna debido al accidente: “Está muy consciente”

Luisa Fernanda W explicó por qué quería que los asistentes a su boda con Pipe Bueno se vistieran de negro: “Queríamos expresar solemnidad”

Deportes

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez pisa firme en la Champions: venció 1-0 al Shakhtar Donestk

Él es Paulo Fonseca, el que podría ser el nuevo entrenador de Luis Suárez en el Sporting Lisboa: ya dirigió a Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero

Junior de Barranquilla no estaría en conversaciones con Gustavo Costas: entorno del técnico argentino desmintió vínculos con el bicampeón de Colombia

Antioquia será la sede del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol que se jugará en 2027: Envigado y Medellín, las ciudades anfitrionas