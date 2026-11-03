En video | Alias Keko, señalado cabecilla de Los del Freseo, fue trasladado de Barranquilla a la cárcel La Picota en Bogotá

Aldair Enrique Contreras Echeverría, señalado cabecilla de Los del Freseo, ingresó al penal de Bogotá por orden judicial mientras enfrenta cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir (@ABDELAESPRIELLA / X)

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Alias Keko, señalado como uno de los cabecillas de la estructura criminal Los del Freseo, fue trasladado el martes 3 de noviembre desde Barranquilla hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota. El procedimiento ocurrió después de que un juez de control de garantías ordenara su reclusión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

Aldair Enrique Contreras Echeverría fue capturado el 16 de octubre de 2026 durante la Operación Blindaje 360, una ofensiva de las autoridades contra varias organizaciones delincuenciales que operan en la capital del Atlántico y municipios de su área metropolitana.

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De acuerdo con la información conocida sobre ese operativo, participaron más de 587 integrantes de la Policía y el Ejército, que realizaron 50 allanamientos y dejaron 72 detenidos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado mediante un video divulgado en su cuenta de X. Las imágenes muestran al detenido bajo custodia de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), antes de abordar el transporte hacia la capital del país. También se observa que le cortaron el cabello y que vestía el uniforme asignado a los reclusos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado del detenido bajo la custodia del Inpec. (@ABDELAESPRIELLA / X)

“Alias ‘Keko’, capturado en Barranquilla durante la Operación Blindaje 360, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario”, escribió De la Espriella. El mandatario añadió: “¡QUE NO LES QUEDE DUDA! Seguiremos golpeando las estructuras criminales, capturando a sus integrantes y trabajando para que respondan ante la justicia (sci)”.

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El juez ordenó medida de aseguramiento tras la imputación de la Fiscalía

La decisión judicial se produjo el 26 de octubre, cuando un juez de control de garantías de Barranquilla acogió la solicitud presentada por el fiscal 216 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Elkin Chiquillo Povea.

La Fiscalía General de la Nación le imputó a Contreras Echeverría los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias, según la información disponible sobre el caso.

Las investigaciones señalan que “Keko” habría tenido un papel de mando dentro del Bloque Resistencia Caribe, una subestructura asociada a Los Costeños, entre abril de 2025 y comienzos de 2026. Las autoridades sostienen que esa organización estaba bajo el mando de alias Negro Ober.

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El mandatario le advirtió al líder criminal, que le aseguró que las llamadas en las que amenazaba con cometer homicidios eran "por joder" - crédito @infopresidencia/X

El material presentado por el ente acusador indica que el detenido habría intimidado de forma presencial y mediante llamadas a pequeños comerciantes de Barranquilla y Soledad para exigir pagos extorsivos. La Fiscalía le atribuye, al menos, cuatro casos de extorsión.

En el expediente también figuran consignaciones que superarían los $90 millones en una cuenta de ahorros de Nequi vinculada al imputado. Las autoridades investigan si esos recursos corresponden a pagos obtenidos mediante las exigencias económicas a comerciantes y residentes de la zona.

La Fiscalía investiga sus presuntos nexos con Los del Freseo y Los Costeños

Aunque la Fiscalía lo relaciona con el Bloque Resistencia Caribe, las indagaciones también ubican a Contreras Echeverría como presunto integrante de Los del Freseo, una de las estructuras que operan en Barranquilla y Soledad.

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Según la información que obra en la investigación, el señalado habría contado con la colaboración de su madre, dos hermanos y su padrastro para recibir el dinero producto de las extorsiones. Esos familiares aparecen mencionados dentro de las líneas de investigación que buscan establecer la forma en que se movían y distribuían los recursos.

La Presidencia informó que alias ‘Keko’ fue trasladado desde Barranquilla a la cárcel La Picota de Bogotá, luego de que las autoridades judiciales legalizaran su captura y ordenaran una medida de aseguramiento. (Presidencia de Colombia)

La captura de alias Keko ocurrió en medio de diligencias de allanamiento adelantadas en el municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar. Luego fue llevado a Barranquilla para comparecer ante las autoridades judiciales que definieron su situación de reclusión.

Inicialmente, el juez había contemplado su envío a alguno de los establecimientos penitenciarios de la capital del Atlántico, según la disponibilidad del Inpec. No obstante, la orden de traslado se concretó hacia Bogotá, donde permanecerá privado de la libertad en La Picota mientras continúa el proceso judicial.

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