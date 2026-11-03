Colombia

En video | Alias Keko, señalado cabecilla de Los del Freseo, fue trasladado de Barranquilla a la cárcel La Picota en Bogotá

El detenido, confrontado por el presidente Abelardo de la Espriella luego de su captura, quedó recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano tras una decisión de un juez de garantías

Aldair Enrique Contreras Echeverría, señalado cabecilla de Los del Freseo, ingresó al penal de Bogotá por orden judicial mientras enfrenta cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir (@ABDELAESPRIELLA / X)

Guardar

Alias Keko, señalado como uno de los cabecillas de la estructura criminal Los del Freseo, fue trasladado el martes 3 de noviembre desde Barranquilla hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota. El procedimiento ocurrió después de que un juez de control de garantías ordenara su reclusión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

Aldair Enrique Contreras Echeverría fue capturado el 16 de octubre de 2026 durante la Operación Blindaje 360, una ofensiva de las autoridades contra varias organizaciones delincuenciales que operan en la capital del Atlántico y municipios de su área metropolitana.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información conocida sobre ese operativo, participaron más de 587 integrantes de la Policía y el Ejército, que realizaron 50 allanamientos y dejaron 72 detenidos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado mediante un video divulgado en su cuenta de X. Las imágenes muestran al detenido bajo custodia de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), antes de abordar el transporte hacia la capital del país. También se observa que le cortaron el cabello y que vestía el uniforme asignado a los reclusos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado del detenido bajo la custodia del Inpec. (@ABDELAESPRIELLA / X)
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado del detenido bajo la custodia del Inpec. (@ABDELAESPRIELLA / X)

“Alias ‘Keko’, capturado en Barranquilla durante la Operación Blindaje 360, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario”, escribió De la Espriella. El mandatario añadió: “¡QUE NO LES QUEDE DUDA! Seguiremos golpeando las estructuras criminales, capturando a sus integrantes y trabajando para que respondan ante la justicia (sci)”.

PUBLICIDAD

El juez ordenó medida de aseguramiento tras la imputación de la Fiscalía

La decisión judicial se produjo el 26 de octubre, cuando un juez de control de garantías de Barranquilla acogió la solicitud presentada por el fiscal 216 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Elkin Chiquillo Povea.

La Fiscalía General de la Nación le imputó a Contreras Echeverría los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias, según la información disponible sobre el caso.

Las investigaciones señalan que “Keko” habría tenido un papel de mando dentro del Bloque Resistencia Caribe, una subestructura asociada a Los Costeños, entre abril de 2025 y comienzos de 2026. Las autoridades sostienen que esa organización estaba bajo el mando de alias Negro Ober.

El mandatario le advirtió al líder criminal, que le aseguró que las llamadas en las que amenazaba con cometer homicidios eran "por joder" - crédito @infopresidencia/X

El material presentado por el ente acusador indica que el detenido habría intimidado de forma presencial y mediante llamadas a pequeños comerciantes de Barranquilla y Soledad para exigir pagos extorsivos. La Fiscalía le atribuye, al menos, cuatro casos de extorsión.

En el expediente también figuran consignaciones que superarían los $90 millones en una cuenta de ahorros de Nequi vinculada al imputado. Las autoridades investigan si esos recursos corresponden a pagos obtenidos mediante las exigencias económicas a comerciantes y residentes de la zona.

La Fiscalía investiga sus presuntos nexos con Los del Freseo y Los Costeños

Aunque la Fiscalía lo relaciona con el Bloque Resistencia Caribe, las indagaciones también ubican a Contreras Echeverría como presunto integrante de Los del Freseo, una de las estructuras que operan en Barranquilla y Soledad.

Según la información que obra en la investigación, el señalado habría contado con la colaboración de su madre, dos hermanos y su padrastro para recibir el dinero producto de las extorsiones. Esos familiares aparecen mencionados dentro de las líneas de investigación que buscan establecer la forma en que se movían y distribuían los recursos.

La Presidencia informó que alias ‘Keko’ fue trasladado desde Barranquilla a la cárcel La Picota de Bogotá, luego de que las autoridades judiciales legalizaran su captura y ordenaran una medida de aseguramiento. (Presidencia de Colombia)
La Presidencia informó que alias ‘Keko’ fue trasladado desde Barranquilla a la cárcel La Picota de Bogotá, luego de que las autoridades judiciales legalizaran su captura y ordenaran una medida de aseguramiento. (Presidencia de Colombia)

La captura de alias Keko ocurrió en medio de diligencias de allanamiento adelantadas en el municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar. Luego fue llevado a Barranquilla para comparecer ante las autoridades judiciales que definieron su situación de reclusión.

Inicialmente, el juez había contemplado su envío a alguno de los establecimientos penitenciarios de la capital del Atlántico, según la disponibilidad del Inpec. No obstante, la orden de traslado se concretó hacia Bogotá, donde permanecerá privado de la libertad en La Picota mientras continúa el proceso judicial.

Temas Relacionados

Alias KekoLos del FreseoBarranquillaLa PicotaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Parque Tayrona reabrió tras 15 días de cierre acordado con los pueblos indígenas: hallaron registros de jaguares y pumas en la zona

El equipo técnico de área protegida documentó además ocelotes, margays, zainos, venados de cola blanca y osos hormigueros, información que permite ubicar riesgos y orientar la vigilancia, restauración y manejo del área protegida

El Parque Tayrona reabrió tras 15 días de cierre acordado con los pueblos indígenas: hallaron registros de jaguares y pumas en la zona

Precio del dólar en Colombia: hay una nueva subida y se pone caro en medio de compras del Banco de la República y la reforma tributaria del Gobierno

La divisa norteamericana ganó más de $50 durante la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.200, según reportó la plataforma Set-FX

Precio del dólar en Colombia: hay una nueva subida y se pone caro en medio de compras del Banco de la República y la reforma tributaria del Gobierno

Hijo de Jorge Barón cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta de homenajear a Antonio Navarro Wolff: “Deje de mentirle a Colombia”

La publicación del antiguo jefe de Estado sobre el papel del exguerrillero en la paz provocó una réplica del hijo del presentador de televisión

Hijo de Jorge Barón cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta de homenajear a Antonio Navarro Wolff: “Deje de mentirle a Colombia”

Pipe Bueno, Emilia, Fontaines D.C., Editors y más: estos son los lanzamientos destacados de octubre

Música popular, urbano, electrónica, rock alternativo, colaboraciones y regresos, los protagonistas durante el antepenúltimo mes del año

Pipe Bueno, Emilia, Fontaines D.C., Editors y más: estos son los lanzamientos destacados de octubre

María Fernanda Cabal pidió al Gobierno “disminuir la burocracia” antes que “trasladar el peso” fiscal a los ciudadanos

El llamado de la exsenadora se registró luego de que el presidente Abelardo de la Espriella activó el trámite de urgencia para acelerar en el Congreso su Ley de Rescate Económico

María Fernanda Cabal pidió al Gobierno “disminuir la burocracia” antes que “trasladar el peso” fiscal a los ciudadanos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno, Emilia, Fontaines D.C., Editors y más: estos son los lanzamientos destacados de octubre

Pipe Bueno, Emilia, Fontaines D.C., Editors y más: estos son los lanzamientos destacados de octubre

La Segura reapareció en redes sociales y contó lo que hay detrás de sus dolores de espalda: "Es peor si entran a sacarlo"

Mamá de La Segura hizo contundente petición tras conocerse delicada situación de salud de su hija: “Se los agradezco con todo mi corazón”

Sara Uribe había llegado al altar en secreto: las fotos junto a Camilo Méndez que causaron confusión

Jessica Cediel responde a las críticas por asistir al concierto de Ryan Castro pese a su fe cristiana: “Pretenden que no tenga vida”

Deportes

Alberto Gamero habló antes del clásico entre Millonarios y América y apuntó a la clasificación a los cuadrangulares: “Vamos a buscar nuestra clasificación”

Alberto Gamero habló antes del clásico entre Millonarios y América y apuntó a la clasificación a los cuadrangulares: “Vamos a buscar nuestra clasificación”

Conmebol se pronunció sobre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 a través de agencias de turismo en Barranquilla

Acolfutpro denunció “negligencia” del Gobierno ante los incumplimientos del Deportivo Pereira, sancionado por la FIFA

Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

El Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez pisa firme en la Champions: venció 1-0 al Shakhtar Donetsk