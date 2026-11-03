La Segura reapareció en redes sociales y contó lo que hay detrás de sus dolores de espalda: "Es peor si entran a sacarlo"

La vallecaucana contó que el especialista encargado de su caso intentará agotar las opciones antes de tomar una radical decisión - crédito @la_segura/Instagram

Guardar

La creadora de contenido colombiana Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, permanece hospitalizada y será sometida a un bloqueo en la columna vertebral luego de que los estudios médicos revelaran el hallazgo de un fragmento metálico en la zona vertebral y el deterioro de un disco intervertebral.

Así lo compartió este martes 3 de noviembre de 2026 a través de sus historias de Instagram, desde el centro clínico donde lleva varios días internada a causa de una aguda crisis de dolor crónico en su espalda.

PUBLICIDAD

Tras pasar el fin de semana esperando la valoración de un especialista, la vallecaucana informó que el médico —quien lleva su caso desde hace varios años— llegó a la clínica cerca de las siete y media de la mañana. El diagnóstico incorporó un elemento nuevo al cuadro clínico previo: además del fragmento metálico de origen indeterminado detectado en exámenes anteriores, la resonancia magnética mostró que dos vértebras ejercen presión sobre un disco intervertebral. “Una vértebra y la otra estaban como apachurrando mucho como un disco”, reprodujo la influenciadora al trasladar las palabras del médico.

Sobre el fragmento metálico hallado de manera superficial en la columna, el especialista descartó que sea la fuente del dolor y consideró que extraerlo quirúrgicamente representaría un riesgo mayor al que genera su presencia.

PUBLICIDAD

“Eso supuestamente está muy superficial; eso es peor si entran a sacarlo”, citó La Segura para explicar la decisión del equipo médico.

El bloqueo espinal se intentará antes de recurrir a la bomba intratecal de morfina

El médico planteó una hoja de ruta en dos etapas. La primera consiste en un bloqueo de columna, procedimiento con el que se busca interrumpir la transmisión del dolor en la zona afectada. Solo si esta intervención no produce resultados se evaluará la segunda alternativa: la implantación de una bomba intratecal, dispositivo que administra microdosis de morfina directamente al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal.

Durante su convalecencia, La Segura ha estado acompañada de su esposo, Ignacio Baladán, al que le dedicó unas palabras en sus recientes publicaciones - crédito @la_segura/Instagram

“Antes de ir a la opción de la bomba del dolor, que es la intratecal, que es una inyección directo a la médula con microdosis de morfina, quieren hacer primero como esa opción del bloqueo, a ver si de pronto me ayuda”, detalló la creadora de contenido. Aclaró además que los efectos del procedimiento pueden percibirse de inmediato o tardar varios días en manifestarse.

PUBLICIDAD

El episodio actual se remonta a aproximadamente quince días atrás, cuando Segura comenzó a sentir molestias que fueron en aumento hasta impedirle caminar. Pese a ello, y luego de realizarse una resonancia de urgencia, viajó a Bogotá para asistir al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, celebrado el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Al regresar a Medellín, sufrió un episodio de parálisis parcial desde la cintura hacia abajo mientras se duchaba, lo que motivó su traslado de urgencia a la clínica privada donde permanece.

La creadora de contenido también dedicó unas palabras a su mamá, Alexa Mena, quien ha estado pendiente de su situación desde que fue internada - crédito @la_segura/Instagram

“Seguí trabajando, seguí tratando de hacer mi vida, pero me costaba el triple porque el dolor es horrible”, había relatado días antes, cuando todavía intentaba sostener su rutina. El deterioro posterior fue el que finalmente la llevó a internarse. “¿Por qué, señor? ¿Por qué este dolor se interpuso entre mi vida saludable, mi vida fit, mi vida de deportista, de terapia?”, expresó la influenciadora, quien en las semanas previas a la crisis había retomado una rutina deportiva activa.

PUBLICIDAD

“Esto no es vida”: la influenciadora pidió oraciones y reconoció el agotamiento que le genera el dolor crónico

Desde la clínica, Segura fue directa sobre el peso que implica convivir con este nivel de dolor de forma prolongada. “El dolor no se me quita ni con tres días de medicina. Ustedes me ven ‘jiji jaja’ tratando de mostrarme siempre positiva, pero esto no es vida”, afirmó en uno de sus mensajes a sus seguidores.

En otro, fue aún más contundente sobre el lugar al que la tiene reducida la situación: “No me queda nada más que seguir aferrada a la fe”, declaró, y pidió explícitamente a su comunidad que orara por ella.

Su madre, Alexa Mena, se sumó al llamado a través de sus propias redes sociales con una convocatoria a jornadas de oración y ayuno. “Se los agradezco con todo mi corazón”, escribió Mena al dirigirse a los seguidores de su hija.

PUBLICIDAD

Alexa Mena pidió oraciones por la recuperación de su hija - crédito @alexa_mena1/Instagram

El dolor crónico, la neuropatía severa y el trauma raquimedular que padece Segura son consecuencia directa de un ataque armado ocurrido el 23 de noviembre de 2013 en Cali, en el que recibió tres impactos de bala que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal. Los pronósticos médicos iniciales pusieron en duda su capacidad de volver a caminar, pero tras un extenso proceso de rehabilitación recuperó la movilidad.

Las secuelas, sin embargo, le generan episodios recurrentes que en distintas ocasiones la han obligado a usar silla de ruedas, incluido su paso por La casa de los famosos Colombia. La decisión sobre el bloqueo y los pasos siguientes dependerá de la respuesta que muestre su cuerpo al procedimiento en los próximos días.

PUBLICIDAD