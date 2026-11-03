Colombia

Licencia de conducción por puntos en Colombia: así funcionaría la nueva propuesta que evalúa el Ministerio de Transporte

La reforma al Código Nacional de Tránsito permitiría suspender o cancelar el permiso cuando el saldo individual se agote, pero requiere aval legislativo y aún se encuentra en etapa de conversaciones sectoriales

El Ministerio de Transporte evalúa implementar una licencia de conducción por puntos en Colombia dentro de la reforma al Código Nacional de Tránsito - crédito Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte evalúa implementar una licencia de conducción por puntos en Colombia dentro de la reforma al Código Nacional de Tránsito - crédito Ministerio de Transporte
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El Ministerio de Transporte estudia implementar una licencia de conducción por puntos en Colombia como parte de la reforma al Código Nacional de Tránsito. La propuesta permitiría descontar puntaje a quienes acumulen infracciones y suspender o cancelar la licencia cuando el saldo llegue a cero.

La iniciativa que aún está en fase de discusión y requeriría aprobación del Congreso busca que conductas como el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y otras faltas de riesgo tengan efectos que vayan más allá de una multa económica. Según la cartera, el sistema pretende reducir la reincidencia y aportar a la prevención de siniestros viales.

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El anuncio se conoce en un contexto de alta mortalidad en las carreteras y calles del país. El ministerio señaló que más de 8.000 personas mueren cada año en las vías colombianas, una cifra que sustenta la necesidad de reforzar los mecanismos de control y formación para conductores.

Licencia de conducción - Colombia
Más de 8.000 personas mueren al año en las vías del país, una cifra que sustenta la necesidad de reforzar el control a conductores - crédito Colprensa

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que el actual esquema debe cambiar frente a infracciones que comprometen la seguridad de otros usuarios de las vías. “Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar”, sostuvo.

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El puntaje se descontaría cuando la sanción quede en firme

La propuesta plantea que cada licencia tenga un saldo de puntos asociado al conductor, no al vehículo. Por ello, cambiar de automóvil o motocicleta, o renovar el documento por vencimiento, no eliminaría los descuentos acumulados.

Como referencia, el texto conciliado de un proyecto que fue discutido en el Congreso contemplaba 26 puntos para licencias de servicio particular y 36 para las de servicio público. Sin embargo, la cartera no ha definido todavía si esos serían los valores que incluiría en la nueva reforma.

Licencia de conducción - Colombia
El saldo de puntos estará vinculado a la persona y no al vehículo, por lo que la renovación del documento no borrará las sanciones acumuladas - crédito Alcaldía de Bogotá

El descuento no se aplicaría con la sola imposición de un comparendo. La pérdida de puntos ocurriría cuando la sanción administrativa quede ejecutoriada, es decir, después de que se complete el procedimiento y exista una decisión definitiva. De esa forma, el conductor conservaría su derecho a controvertir la infracción ante las autoridades de tránsito.

El proyecto anterior proponía descuentos de 4, 6, 8 o 10 puntos, según la gravedad de la conducta. Entre las faltas que podrían tener mayor impacto figuran superar ampliamente los límites de velocidad, circular sin los seguros obligatorios y otras infracciones expresamente definidas en el Código Nacional de Tránsito.

La autoridad tendría que informar en la orden de comparendo cuántos puntos podría perder el conductor. Una vez en firme la sanción, el registro sería incorporado en las plataformas articuladas con el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

La pérdida total del saldo tendría sanciones progresivas

La Policía de Tránsito y Transporte realizó más de 2.700 órdenes de comparendo, siendo la infracción más frecuente la de no portar licencia de conducción - crédito Ministerio de Transporte
La deducción de puntos se aplicará únicamente cuando la sanción administrativa quede en firme en los registros del Runt y el Simit - crédito Ministerio de Transporte

Si el puntaje llega a cero por sanciones ejecutoriadas, la autoridad de tránsito debería expedir un acto administrativo para aplicar la suspensión o la cancelación de la licencia. El modelo discutido anteriormente establecía consecuencias escalonadas para quienes agotaran sus puntos en más de una oportunidad.

La primera pérdida total implicaría una suspensión de nueve meses; la segunda, una suspensión de 18 meses, y la tercera llevaría a la cancelación de la licencia. En los dos primeros casos, el conductor tendría que realizar un curso de normas de tránsito y seguridad vial como requisito para volver a conducir una vez cumplido el período de suspensión.

Tras una primera suspensión, la propuesta contemplaba que se reasignaran 23 puntos a conductores particulares y 33 a los de servicio público. Después de una segunda suspensión, el saldo se reduciría a 20 y 30 puntos, respectivamente. La cancelación sería la consecuencia prevista para una tercera pérdida completa del puntaje.

También se estudian mecanismos de recuperación. Quienes pierdan puntos de forma parcial podrían recuperarlos si pasan dos años sin cometer otra infracción que genere descuentos. El texto conciliado del anterior proyecto incluía, además, la posibilidad de recuperar dos puntos por cada falta mediante cursos, siempre que se cumplieran las condiciones reglamentarias.

Conforme a lo consagrado en el Código Nacional de Tránsito la infracción por conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida, y categorizada como una falta B02, corresponde a $278.600. Cortesía: Infobae.
Los conductores podrán restablecer puntos parciales si pasan dos años sin nuevas infracciones o si aprueban cursos de formación vial crédito Infobae

En caso de que un conductor aceptara la infracción, pagara la multa y asistiera a una capacitación dentro de los plazos definidos, podría perder solo el 50% de los puntos vinculados a esa conducta. La regla buscaba incentivar el pago oportuno y la formación vial, sin eliminar la consecuencia sobre la licencia.

La iniciativa deberá superar una nueva discusión en el Congreso

El sistema de puntos ya tuvo un trámite legislativo en 2026. El Proyecto de Ley 277 de 2025 Senado y 058 de 2024 Cámara avanzó en el Senado, pero no culminó su recorrido luego de que la Cámara de Representantes rechazara el informe de conciliación.

Por ahora, la licencia por puntos no ha sido aprobada ni entrará en vigor de forma inmediata. El Ministerio de Transporte adelanta conversaciones con ciudadanos, gremios, autoridades territoriales y sectores académicos para definir el contenido de la reforma que llevaría al Congreso.

Entre los asuntos pendientes están el puntaje inicial para cada tipo de licencia, la clasificación exacta de las infracciones, los plazos para recuperar puntos y el procedimiento aplicable cuando un conductor agote su saldo. Esas definiciones determinarán el alcance real de un sistema que busca vincular el comportamiento en la vía con el derecho a conducir.

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