Conmebol se pronunció sobre la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 a través de agencias de turismo en Barranquilla

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) advirtió este martes 3 de noviembre de 2026 sobre la comercialización no autorizada de entradas y paquetes turísticos para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de este año. La alerta alcanza a agencias de turismo, intermediarios y plataformas que ofrecen boletos para ambos partidos fuera de los canales definidos por la entidad que organiza las competencias.

En el caso de Barranquilla, la advertencia se refiere a la final única de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La Conmebol comunicó que la compra de entradas debe realizarse exclusivamente mediante la plataforma oficial del torneo y remarcó que desconoce el origen y la autenticidad de los boletos incluidos en ofertas de terceros.

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La primera parte del comunicado de la Conmebol sobre la venta no autorizada de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

“El organismo tomó conocimiento de que agencias de turismo, intermediarios y plataformas no autorizadas se encuentran ofreciendo entradas y paquetes para ambos eventos”, señaló la Conmebol en su comunicado.

La entidad alertó a los aficionados sobre el riesgo de adquirir esos productos fuera de los canales oficiales, ya que no garantiza su validez ni asume responsabilidad por los perjuicios que puedan ocasionar, incluida la imposibilidad de ingresar al estadio.

El comunicado completo de la Conmebol anunciando que las agencias de turismo en Barranquilla no están autorizadas para vender boletas para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

Los canales habilitados para comprar entradas y paquetes

La Confederación indicó que las entradas para la final de la Sudamericana en Barranquilla se venden únicamente a través de la plataforma oficial del torneo. Allí se habilitaron distintas etapas de comercialización, entre ellas una primera instancia para público local colombiano y otra para el público general. Además, los clubes finalistas cuentan con sectores destinados a sus hinchas bajo condiciones definidas junto con la Conmebol.

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Y es que el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez recibirá por primera vez la final de la Sudamericana desde que el torneo adoptó este formato de partido único en el 2019, es decir, sin ida y vuelta como ocurrió en las ediciones anteriores a ese año.

Para los simpatizantes de los equipos finalistas, la organización informó que las entradas de la Categoría 3 tienen un valor de USD 90, con un precio indicativo en pesos colombianos sujeto al tipo de cambio vigente.

Jhon Arias es el colombiano que jugó en Palmeiras de Brasil durante la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS/Alexandre Loureiro

La advertencia también incluye la final de la Copa Libertadores 2026, prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, entre Palmeiras, equipo del colombiano Jhon Arias, y Estudiantes de La Plata, donde actúan los también nacionales Miguel Monsalve y Edwin Cetré. Para ese encuentro, la venta oficial se realiza a través de una plataforma diferente, también habilitada por la Conmebol.

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Respecto de los paquetes turísticos, la Conmebol identificó a Absolut Sport como la única empresa autorizada para promocionar y comercializar servicios de hospitalidad que incluyan entradas para las dos finales. El organismo rechazó “categóricamente” la venta y reventa no autorizada y afirmó que adoptará las medidas correspondientes para proteger a los aficionados y garantizar una comercialización transparente, segura y justa.

¿Todavía hay boletas para la final de la Copa Sudamerciana 2026?

Juan José Buscalía, presentador oficial de la Conmebol, afirmó este lunes 3 de noviembre en Blu Radio que la entidad detectó ofertas de agencias no autorizadas en Colombia. Según explicó, esas empresas ofrecerían entradas y paquetes turísticos por encima del precio original, incluso para aficionados que quisieran asistir a la final sin que Junior de Barranquilla participe en el partido.

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“Hace un rato la Conmebol sacó un comunicado denunciando que hay en Colombia muchas agencias truchas que están falsificando entradas y que están ofreciendo paquetes para gente, colombianos que están dispuestos a pagar, aunque no esté Junior, por ejemplo, en la final, un dinero por encima de lo que es el precio original”, sostuvo Buscalía.

El periodista agregó que este 3 de noviembre se pusieron a la venta 12.000 entradas para los hinchas de Boca Juniors y otras 12.000 para los simpatizantes de Atlético Mineiro, mediante un sistema de prioridad elaborado por los clubes para sus socios con mayor asistencia a los estadios. De acuerdo con sus cifras, hasta ese momento se habían vendido 8.900 boletos de esas 24.000 localidades.

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Buscalía detalló que Boca concentraba 4.967 entradas vendidas para socios prioritarios y 2.999 para socios regulares, mientras que Atlético Mineiro llevaba 934. “El dato llamativo es que el 89.51 de esas ocho mil novecientas entradas las vendió Boca. Mineiro lleva vendidos a esta hora novecientas treinta y cuatro entradas nada más”, afirmó.