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Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en el 2026, según Transfermarkt: América también aparece en el listado

Palmeiras y Flamengo, de Brasil, e Independiente del Valle, de Ecuador, son los únicos clubes que superan al equipo colombiano en ese ranking

Atlético Nacional es el cuarto equipo que más puntos acumuló en Suramérica, según Transfermarkt Colombia - crédito Colprensa
Atlético Nacional es el cuarto equipo que más puntos acumuló en Suramérica, según Transfermarkt Colombia - crédito Colprensa
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Atlético Nacional es el cuarto mejor equipo de Suramérica en 2026 por puntos conseguidos entre enero y octubre de ese año, según el ranking publicado por Transfermarkt el 3 de noviembre. El club colombiano acumuló 103 unidades durante la temporada y se ubicó detrás de Palmeiras, Flamengo e Independiente del Valle.

América de Cali también apareció en la clasificación continental: ocupó el puesto 15 con 90 puntos.

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La medición de Transfermarkt compara el rendimiento de los clubes sudamericanos a partir de los puntos obtenidos en sus partidos de 2026. Palmeiras lideró el escalafón con 141 puntos, producto de 42 victorias en 62 encuentros. Flamengo fue segundo con 120 unidades e Independiente del Valle completó el podio con 116. Atlético Nacional quedó a 13 puntos del equipo ecuatoriano y fue el único representante colombiano dentro de los diez primeros lugares.

Los mejores clubes de Suramérica en 2026, por puntos conseguidos

  1. Palmeiras: 141 puntos.
  2. Flamengo: 120 puntos.
  3. Independiente del Valle: 116 puntos.
  4. Atlético Nacional: 103 puntos.
  5. Olimpia: 102 puntos.
  6. Cruzeiro: 102 puntos.
  7. Atlético Mineiro: 102 puntos.
  8. Boca Juniors: 98 puntos.
  9. Montevideo City Torque: 98 puntos.
  10. Fluminense: 96 puntos.
  11. Vasco da Gama: 92 puntos.
  12. Colo-Colo: 91 puntos.
  13. Universidad Católica: 90 puntos.
  14. Coquimbo Unido: 90 puntos.
  15. América de Cali: 90 puntos.

El desempeño de Atlético Nacional durante la campaña explica su posición. El equipo disputó 47 partidos, ganó 33, empató cuatro y perdió 10, con un promedio de 2,19 puntos por partido. Además, marcó 93 goles y recibió 40, mientras que registró una asistencia media de 21.969 espectadores. El conjunto verde no avanzó en la Copa Sudamericana, pero mantuvo una campaña sostenida en los torneos locales, donde concentró buena parte de sus resultados.

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El ranking de Transfermarkt con los mejores equipos de Suramérica, de acuerdo a la cantidad de puntos que acumularon hasta la altura del mes de noviembre del 2026 - crédito Transfermarkt Colombia
El ranking de Transfermarkt con los mejores equipos de Suramérica, de acuerdo a la cantidad de puntos que acumularon hasta la altura del mes de noviembre del 2026 - crédito Transfermarkt Colombia

Palmeiras lideró la clasificación continental

Palmeiras, equipo donde actua el colombiano Jhon Arias, fue el equipo con mayor puntuación del año. El club brasileño llegó a 141 puntos, tras 42 triunfos, 15 empates y siete derrotas en 62 partidos. La temporada llegó después de los subcampeonatos que había obtenido en la Copa Libertadores y el Brasileirao de 2025. En 2026, el equipo dirigido por Abel Ferreira se mantuvo entre los protagonistas del fútbol brasileño, aunque Transfermarkt señaló que quedó segundo en el torneo local, a tres puntos de Flamengo.

Flamengo se ubicó segundo en Suramérica con 120 unidades, 21 menos que Palmeiras. El ranking situó a Independiente del Valle en el tercer puesto. El texto de Transfermarkt destacó que el club ecuatoriano había conseguido 45 victorias y apenas seis derrotas, aunque en el listado general suministrado figura con 116 puntos. Detrás de Atlético Nacional quedaron Olimpia, Cruzeiro y Atlético Mineiro, todos con 102 unidades.

El 2026 de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-II, según Transfermarkt - crédito Transfermarkt Colombia
El 2026 de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-II, según Transfermarkt - crédito Transfermarkt Colombia

Los futbolistas colombianos que aparecen en el listado

El ranking también incluye a varios futbolistas colombianos que actúan fuera del país. Flamengo cuenta con Jorge Carrascal, mientras que el arquero Aldair Quintana defiende a Independiente del Valle. Cruzeiro tiene en su plantel a Néiser Villarreal y Luis Sinisterra; Boca Juniors, a Álvaro Montero y Sebastián Villa; y Fluminense, a Kevin Serna.

En Universidad Católica juegan Jhojan Valencia y Nicolás Girón, y el delantero Mateo Casierra integra Atlético Mineiro. Vasco da Gama, undécimo con 92 puntos, reúne a tres colombianos: el defensor Carlos Cuesta, el mediocampista Johan Rojas y el extremo Marino Hinestroza.

Jhon Arias sobresale por su regularidad con Palmeiras. FotMob le asignó una calificación promedio de 7,30 en la Serie A brasileña de 2026, torneo en el que registró cuatro goles, cuatro asistencias y 1.908 minutos. Jorge Carrascal, de Flamengo, también dejó actuaciones determinantes: anotó el penal del triunfo 3-2 ante Atlético Mineiro el 26 de octubre, encuentro en el que obtuvo 7,6 de valoración.

Esos registros permiten identificar a ambos como dos de los colombianos de mayor incidencia entre los equipos incluidos en la clasificación continental de Transfermarkt publicada el 3 de noviembre de 2026.

El 2026 de América de Cali, que lo convirtió en el equipo número 15 en el ranking de los mejores del 2026 - crédito Transfermarkt Colombia
El 2026 de América de Cali, que lo convirtió en el equipo número 15 en el ranking de los mejores del 2026 - crédito Transfermarkt Colombia

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