Estas han sido las réplicas tras el temblor de 5,6 de este martes 3 de noviembre

En las imágenes se alcanza a percibir la fuerza con la que la naturaleza mueve la tierra en una vereda cercana al epicentro después del primer sismo- crédito @@marchenojob/X

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En la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, a las 4:13 a. m., se presentó un sismo de magnitud 5,6 con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, que se sintió en buena parte de la zona andina, en ciudades en las que el sismo del 10 de agosto se sintió con mucha fuerza. El movimiento tuvo una profundidad superficial de aproximadamente 19 kilómetros.

Según explicó Carolina García Londoño, directora técnica de Geoamenazas del SGC en un video publicado horas después, el evento obedece a que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas capaces de generar este tipo de actividad sísmica.

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“Les recordamos que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, indicó Carolina García.

Una publicación del Servicio Geológico Colombiano informa sobre réplicas sísmicas y municipios afectados en el departamento del Tolima y otras regiones. (@sgcol/X)

Asimismo, la funcionaria informó que, hasta las 5:45 a. m., se habían registrado cinco réplicas con magnitudes entre 2,1 y 3,5, movimientos que “hacen parte de la actividad sísmica que continúa siendo monitoreada en la zona”.

Sin embargo, un reporte más a las 8:16 a. m. indica que las réplicas continúan en la zona en donde se presentó el epicentro del movimiento de tierra en la madrugada, siendo esta una sexta horas después del reporte de la funcionaria del Servicio Geológico Colombiano.

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Las cinco réplicas también quedaron capturadas en video: ciudadanos de Chaparral y otros municipios del Tolima grabaron desde el interior de sus viviendas los sucesivos movimientos y difundieron las imágenes en redes sociales.

Hasta el momento, el Servicio Geológico Colombiano había recibido más de 3.800 reportes de sismo sentido a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia. La mayoría se concentró en Bogotá, con más de 1.000 registros, seguida del Valle del Cauca con 940 y el Tolima con 460.

Una publicación del Servicio Geológico Colombiano informa sobre réplicas sísmicas y municipios afectados en el departamento del Tolima y otras regiones. (@sgcol/X)

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), una persona resultó lesionada por la caída de una pared en una vivienda del municipio de Chaparral. Además, en Quimbaya (Quindío) se reportó el desprendimiento de parte de la estructura de una iglesia en la carrera Quinta, sin personas lesionadas.

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En Bogotá y Cundinamarca no se han reportado afectaciones adicionales, de acuerdo con el reporte de las autoridades.