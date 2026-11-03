Así fue como patrulleros asistieron el parto de una habitante de calle dentro de un taxi en el norte de Bogotá

Policías asisten el parto de una mujer dentro de un taxi en la localidad de Suba - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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Uniformados de la Policía Nacional atendieron el nacimiento de un bebé dentro de un taxi en el sector de El Rincón, en la localidad de Suba, en Bogotá.

La emergencia ocurrió en la carrera 100A, donde una mujer en situación de calle entró en trabajo de parto mientras se encontraba dentro del vehículo. Los agentes de la Estación de Policía Suba llegaron al lugar después de que la central de radio alertara sobre el caso.

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Al arribar al sector, los policías recibieron información de residentes de la zona sobre la condición de la mujer. El nacimiento se produjo dentro del taxi antes de que pudiera concretarse el traslado a un centro asistencial.

Los uniformados prestaron asistencia inicial a la madre y al recién nacido. La mujer agradeció la intervención de los agentes, en particular de una patrullera identificada como Jessica.

“Le quería agradecer a la Policía Nacional por haber ayudado a mi caso, que tuve mi bebecito en el taxi. Fue la patrullera Jessica la que me atendió”, relató la madre desde el centro médico.

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Dos uniformados de la Policía Nacional de Colombia, adscritos a la Estación de Policía Suba en Bogotá, entregaron declaraciones sobre la asistencia brindada a una mujer durante labores de parto - crédito Mebog

La mujer explicó que trabaja en reciclaje y que no esperaba que el parto se adelantara. “Estaba trabajando y no pensé que se me fuera a tener mi bebecito”, afirmó.

Tras el parto, ambos fueron llevados al Hospital de Suba para recibir atención médica especializada. Según el reporte inicial de la Policía, la mujer ingresó consciente al centro asistencial y el bebé se encontraba en buen estado de salud.

“Ahorita me encuentro bien acá en el Hospital de Suba y todo está bien gracias a ellos”, dijo la mujer, que agradeció nuevamente a los uniformados que asistieron la emergencia.

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Mujer dio a luz en medio de tráfico de Medellín

Una mujer comenzó el trabajo de parto mientras se desplazaba hacia un hospital en Medellín, pero quedó atrapada en un embotellamiento que impidió que el vehículo avanzara. La situación se complicó porque un camión recolector de basura bloqueaba el paso y la bocina del automóvil dejó de funcionar cuando el esposo intentaba alertar a los demás conductores.

Mujer dio a luz a su segundo hijo en medio de un trancón en Medellín - crédito @Guardianes_Ant/X

El hombre contó que explicó que se trataba de una emergencia, pero no logró abrirse camino: “Por el desespero iba pitando […] estábamos pitando, pero sin embargo, el carro era metiéndose, nosotros diciéndole que era una emergencia y el carro no hacía caso”.

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Ante la imposibilidad de llegar al hospital, la familia pidió ayuda. Varias patrullas de la Policía llegaron al lugar, despejaron el camino y permitieron que el vehículo avanzara entre el tráfico. Sin embargo, el parto se produjo antes de completar el recorrido. Una uniformada ingresó al automóvil para asistir a la madre, quien dio a luz a su hija Gabriela dentro del vehículo.

La subintendente Camila Hinestroza relató que actuó de inmediato al llegar al sitio y que, después del nacimiento, verificó el estado de la recién nacida y de la madre: “La bebé nace inmediatamente, Gabriela, verificamos que ella estuviera respirando, que la mamá estuviera bien”.

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La madre explicó que el trabajo de parto comenzó cuando terminaba su jornada laboral y que todo el proceso duró cerca de cuarenta minutos: “Ya aquí bajando las escalas, ya empecé trabajo de parto”. También recordó la tensión que sintió mientras permanecía atrapada en la vía: “Cuando uno está en trabajo de parto, uno no siente que son minutos, sino que son horas y el tiempo es demasiado eterno”.

Policía ayudo en parto de una mujer en Medellín en medio de un trancón - crédito captura de pantalla @Guardianes_Ant/X

La presencia policial le permitió recuperar la calma. “La tranquilidad que yo sentí fue mucha”, afirmó. El esposo y la madre consideraron que la intervención de los agentes evitó que la emergencia se agravara. La familia agradeció la asistencia recibida y señaló que tanto la mujer como la bebé quedaron en buenas condiciones de salud.

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