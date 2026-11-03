Colombia

Fuerte incendio en el centro de Medellín cerca a la Placita de Flórez afectó a 15 familias: hay una persona capturada

El fuego destruyó el segundo piso de una edificación próxima a la Placita de Flórez, en el barrio Boston, sin causar lesionados entre los residentes evacuados

Un incendio estructural afecta el segundo nivel y el techo de una edificación de dos pisos durante la madrugada del marrtes 3 de noviembre. En el lugar se observa a ciudadanos presenciando el suceso, mientras personal de bomberos y servicios de atención despliegan mangueras en la calle para combatir las llamas (@ChismeMedellin/X)

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El incendio en un inquilinato de los alrededores de la Placita de Flórez dejó a 15 familias sin vivienda en el barrio Boston, en el centro de Medellín. El fuego consumió el segundo piso de una edificación durante la madrugada de este martes.

La emergencia comenzó pasadas las 4:00 a. m., cuando quienes estaban dentro del inmueble tuvieron que salir ante la propagación de las llamas. No se registraron personas lesionadas.

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El incendio afectó una vivienda colectiva donde residían familias de escasos recursos. Las llamas destruyeron las habitaciones y las pertenencias de los ocupantes, mientras las autoridades evalúan las pérdidas económicas y definen qué ocurrirá con las personas damnificadas.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudió tras una alerta a la línea 123. Tres tripulaciones y tres máquinas contraincendio trabajaron durante más de dos horas para controlar la situación.

La emergencia comenzó después de las 4:00 en el barrio Boston y los residentes evacuaron sin sufrir lesiones (Bomberos Medellín/Captura de video)
La emergencia comenzó después de las 4:00 en el barrio Boston y los residentes evacuaron sin sufrir lesiones (Bomberos Medellín/Captura de video)

Las labores se concentraron en impedir que el fuego alcanzara inmuebles vecinos. El sector tiene alta concentración de viviendas y locales comerciales, una condición que elevaba el riesgo de propagación.

La Secretaría de Movilidad dispuso cierres en los alrededores de la plaza de mercado mientras avanzaba la atención. La medida generó dificultades para el tránsito en esa zona del centro de la ciudad.

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Las autoridades detuvieron a una persona que habría sido señalada como posible responsable de originar el incendio. Por ahora, no se conoce su identidad ni las circunstancias precisas en las que comenzó el fuego.

El detenido sería presentado ante un juez de control de garantías para responder por lo ocurrido. La investigación deberá establecer el origen de las llamas y definir su situación judicial.

El fuego destruyó la totalidad de las habitaciones del inquilinato situado en las inmediaciones de la Placita de Flórez (Redes sociales)
El fuego destruyó la totalidad de las habitaciones del inquilinato situado en las inmediaciones de la Placita de Flórez (Redes sociales)

Las primeras valoraciones apuntan a pérdidas de varios millones de pesos. El organismo de socorro aún debe realizar el avalúo de los daños causados en la edificación.

La emergencia se conoció también por un video difundido en redes sociales. La grabación, tomada de madrugada, muestra el fuego sobre el techo y en una ventana del segundo nivel, mientras varios vecinos observaban desde la calle.

Las versiones extraoficiales señalan que el incendio alcanzó todas las habitaciones del inquilinato. Esa situación dejó sin sus bienes a las personas que vivían en el inmueble.

Los inquilinatos son construcciones antiguas que se arriendan por cuartos a distintas familias o residentes. Este tipo de vivienda es frecuente en sectores cercanos al centro de Medellín.

Las condiciones de esas edificaciones pueden favorecer una rápida expansión del fuego entre los cuartos. En este caso, la actuación de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a predios cercanos.

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Las llamas se concentraron en las inmediaciones de la Basílica Metropolitana y el Parque Bolívar - crédito Redes sociales
Las llamas se concentraron en las inmediaciones de la Basílica Metropolitana y el Parque Bolívar - crédito Redes sociales

La emergencia quedó controlada en la mañana, luego de varias horas de intervención en un local ubicado en un centro comercial del sector Villanueva, cerca del Parque Bolívar y de la Basílica Metropolitana, en la comuna 10, La Candelaria.

El incendio comenzó a las 4:01 a. m. y afectó un comercio cuya actividad no fue precisada en el reporte inicial. Las autoridades tampoco informaron el alcance de los daños materiales ni una posible causa del fuego.

La situación se controló tras la intervención de los Bomberos de Medellín, que desplegaron tres máquinas y unidades de apoyo en el lugar. El operativo buscó contener las llamas dentro del área afectada y extinguir por completo los focos que permanecían activos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que no se reportaron personas heridas durante la atención de la emergencia. El mandatario también confirmó que los organismos de respuesta continuaban en la zona mientras avanzaban las labores finales.

El desplome de una parte del techo modificó las condiciones del operativo. Los equipos mantuvieron protocolos de protección tanto dentro del establecimiento como en los alrededores del punto afectado.

La atención de la emergencia contó con la participación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd). Gutiérrez anticipó que las autoridades ampliarían la información a medida que concluyeran las tareas en el sector.

A las 6:18 a. m, el alcalde comunicó que el incendio había pasado a una nueva etapa luego del trabajo de los organismos de respuesta. “Ya el incendio fue controlado”, afirmó el mandatario local.

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