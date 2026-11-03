Colombia

Polémica en la Aerocivil por nombramiento de instructor extraditado y condenado en Estados Unidos: esta fue la denuncia de los sindicatos

El penalista Julio César Alzate, apoderado del instructor, confirmó que su cliente fue condenado en Estados Unidos y que salió de prisión en febrero de 2024

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció que tomará medidas en el tráfico aéreo entre el Chocó y Antioquia - crédito Alvaro Tavera / Colprensa
Polémica en la Aerocivil por nombramiento de instructor que fue extraditado a Estados Unidos - crédito Alvaro Tavera / Colprensa
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Un mensaje que circula desde el 22 de octubre de 2026 entre trabajadores de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) cuestiona la vinculación de Julio Hernando Moya Buitrago como instructor del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA). El texto, atribuido a integrantes de dos sindicatos de controladores aéreos, plantea dudas sobre sus licencias y recuerda su condena en Estados Unidos por un caso de narcotráfico.

El pronunciamiento menciona a la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) y al Sindicato Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo (SCTA). En uno de sus apartes, se afirma que Moya ha impartido clases durante este año sin la Licencia de Instructor de Tierra (IET) y se cuestiona si reúne los requisitos para formar a futuros controladores, informó El Tiempo.

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El cuestionamiento se centra en las licencias y la vinculación al CEA

El penalista Julio César Alzate, apoderado del instructor, confirmó que su cliente fue condenado en Estados Unidos y que salió de prisión en febrero de 2024 - crédito Europa Press
El penalista Julio César Alzate, apoderado del instructor, confirmó que su cliente fue condenado en Estados Unidos y que salió de prisión en febrero de 2024 - crédito Europa Press

De acuerdo con el mensaje divulgado, Moya Buitrago tampoco contaría con una licencia de controlador de tránsito aéreo vigente ni con otro documento habilitante para ejercer la docencia. Un sindicalista consultado por el diario sostuvo que el CEA depende directamente de la Aerocivil y que está sometido a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, entidad que, según esa versión, aún no ha verificado la información.

Los registros públicos citados por el medio indican que el instrutor fue capturado en 2010 durante la operación Fronteras y posteriormente condenado en Estados Unidos por conspiración para importar cocaína. En ese proceso se le atribuyó la presunta alteración de planes de vuelo para facilitar salidas y entradas ilegales de aeronaves.

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La defensa afirma que Moya recuperó la libertad en febrero de 2024

El país busca alcanzar la producción de 450 millones de galones de Combustible Sostenible de Aviación (SAF) - crédito Aerocivil/Sitio web
El abogado pidió que cualquier valoración se base en los documentos judiciales y diferencie entre las acusaciones, las pruebas debatidas y las decisiones judiciales. - crédito Aerocivil/Sitio web

El penalista Julio César Alzate, apoderado del instructor, confirmó al diario que su cliente fue condenado en Estados Unidos y que salió de prisión en febrero de 2024. Sin embargo, señaló que Moya Buitrago nunca aceptó los cargos y que la defensa cuestionó la solidez de las pruebas que lo vinculaban de manera directa con actividades ilícitas.

En efecto, agregó que su representado no fue condenado en Colombia y que, de acuerdo con la información disponible, no registra antecedentes penales en el país por los hechos examinados por la justicia estadounidense. El abogado pidió que cualquier valoración se base en los documentos judiciales y diferencie entre las acusaciones, las pruebas debatidas y las decisiones judiciales.

También solicitó comprobar el origen, el contenido y la trazabilidad del mensaje que circula entre los sindicatos. Una persona cercana a Moya dijo en diálogo con el mismo medio que regresó a la Aerocivil tras un llamado de la entidad y sostuvo que las licencias IET y de controlador de tránsito aéreo están en trámite. Según esa fuente, su contrato contiene disposiciones que le permiten ejercer mientras avanza ese procedimiento.

Acdecta niega que el mensaje sea una posición oficial del sindicato

Aerocivil-Bogotá-Colombia
Acdecta niega que el mensaje sea una posición oficial del sindicato - crédito Colprensa

La dirigencia de Acdecta, consultada por el medio citado, indicó que el chat difundido no constituye un pronunciamiento oficial. Más tarde, el sindicato envió un comunicado en el que afirmó que no interviene en la selección, contratación o vinculación del personal docente del CEA.

La organización señaló que la verificación de los requisitos legales, técnicos, académicos y de licenciamiento corresponde a las dependencias competentes de la Aerocivil. Además, rechazó que un cuestionamiento administrativo incluya ataques contra dirigentes sindicales sin demostrar vínculos entre sus funciones y los hechos mencionados.

Acdecta añadió que, hasta la fecha de su pronunciamiento, no había recibido quejas, solicitudes ni denuncias formales de sus afiliados sobre la situación expuesta en el mensaje.

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