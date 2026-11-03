Colombia

Falleció Héctor Julio Alfonso Pastrana, viudo de Enilce López Romero, ‘La Gata’, y padre del exalcalde de Magangué acusado de homicidio

El dirigente gremial permanecía hospitalizado en la Clínica Internacional La Misericordia por problemas de salud. Hasta el momento no se ha divulgado de manera oficial la causa de su muerte

Falleció Héctor Julio Alfonso Pastrana, viudo de Enilce López Romero, ‘La Gata’ - crédito Colprensa
Falleció Héctor Julio Alfonso Pastrana, viudo de Enilce López Romero, ‘La Gata’ - crédito Colprensa
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El ganadero y dirigente gremial Héctor Julio Alfonso Pastrana, esposo de la empresaria del chance Enilce López Romero, murió el lunes 2 de noviembre de 2026 en Barranquilla, Atlántico, a los 77 años. La familia informó que las exequias se realizarán este martes en Jardines de la Eternidad.

Alfonso Pastrana permanecía hospitalizado en la Clínica Internacional La Misericordia por problemas de salud. Hasta el momento no se ha divulgado de manera oficial la causa de su muerte.

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Personas cercanas a la familia confirmaron el fallecimiento después de seguir la evolución de su estado médico durante las últimas semanas.

Alfonso Pastrana estuvo ligado al sector ganadero de la región Caribe

La empresaria del chance en su captura junto a su esposo Héctor Julio Alfonso Pastrana
La empresaria del chance en su captura junto a su esposo Héctor Julio Alfonso Pastrana - crédito Colprensa

Conocido por sus allegados como “Don Héctor”, Alfonso Pastrana desarrolló su actividad en el sector ganadero y participó en espacios gremiales de la región Caribe. Durante décadas estuvo vinculado a la familia López Romero por su matrimonio con Enilce López, quien murió en la capital atlanticense el 13 de enero de 2024.

Además de ser padre del exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, tuvo como hijos al exsenador Héctor Julio Alfonso López, a José Julio Alfonso López y a Wendy Vanessa Alfonso López.

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La muerte ocurre tras nuevos hechos judiciales que involucran a Jorge Luis Alfonso López

El fallecimiento se conoció pocos días después de que Jorge Luis Alfonso López volviera a ser noticia por una captura ordenada por las autoridades. El exalcalde también denunció públicamente presuntas amenazas en su contra.

La muerte de Alfonso Pastrana ocurre casi tres años después de la de Enilce López Romero, cuya trayectoria empresarial, política y judicial tuvo impacto en la región Atlántica.

La familia Alfonso López informó que el velorio de Héctor Julio Alfonso Pastrana comenzará a las 9:00 a. m. del martes 3 de noviembre de 2026 en Jardines de la Eternidad, en Barranquilla.

La programación contempla una eucaristía en la tarde y, posteriormente, la ceremonia de sepultura. Familiares, amigos y allegados han expresado mensajes de despedida por el dirigente ganadero.

‘El Gatico’, hijo de la polémica empresaria Enilce López, fue capturado en una clínica en Barranquilla

Alias El gatico había sido capturado en 2012 por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir - crédito Fernando Vergara/AP
Alias El gatico había sido capturado en 2012 por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir - crédito Fernando Vergara/AP

Jorge Luis Alfonso López, conocido como “El Gatico”, fue capturado el jueves 29 de octubre de 2026 en una clínica de Barranquilla por una investigación por homicidio agravado y concierto para delinquir.

La captura está vinculada con el asesinato de Guillermo León Montero Carpio, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Sucre y excandidato político en la región Caribe. El dirigente fue asesinado el 11 de junio de 1997 en Sincelejo, informó El Tiempo.

Sicarios lo atacaron en el parqueadero de una empresa de chance. Durante la huida, secuestraron a los dos escoltas de Montero Carpio, un policía y un militar, y utilizaron el vehículo de la víctima para escapar.

El exalcalde y miembro de una conocida familia cuestionada trata de evadir la justicia por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y actividades ilegales en su gestión pública - crédito redes sociales
El exalcalde y miembro de una conocida familia cuestionada trata de evadir la justicia por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y actividades ilegales en su gestión pública - crédito Suministrado infobae

La Comisión de la Verdad documentó que una investigación de la Fiscalía General de la Nación atribuyó la orden del homicidio a Carlos Castaño Gil, entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 2011, la justicia impuso una medida de aseguramiento contra Alain de Jesús Uribe Valderrama como presunto responsable material del crimen.

La relación que ahora se indaga respecto de López se centra en su presunto vínculo con el escenario del asesinato, según Semana. El expediente está en manos de una fiscalía especializada y se tramita bajo la Ley 600 de 2000, el sistema penal anterior, por lo que las autoridades deberán determinar el alcance de esa relación y una eventual responsabilidad penal.

El operativo se desarrolló, al parecer, en el mismo centro asistencial donde López sobrevivió a un ataque armado en mayo de 2024. Seis hombres vestidos como guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ingresaron a Mediclínica, ubicada en la carrera 47 con calle 80 de Barranquilla, y dispararon contra integrantes de su esquema de seguridad.

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