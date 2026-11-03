Muerte de Antonio Navarro Wolff | De dónde surgió una de sus expresiones más celebres: “¡Palabra que sí!”

Navarro Wolff se desempeñó como ministro de Salud en el Gobierno de César Gaviria - créditos Sergio Acero/Colprensa | archivo Colprensa

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“¡Palabra que sí!” fue una de las expresiones que acompañó la vida pública de Antonio Navarro Wolff, fallecido el 1 de noviembre de 2026 a los 78 años.

La frase surgió durante la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M-19), en 1990, y sintetizó la apuesta de esa organización por cumplir los acuerdos de paz y trasladar su acción a la política legal.

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La familia de Navarro Wolff confirmó su muerte por medio de un comunicado y las honras fúnebres se desarrollaron en el norte de Bogotá el martes 3 de noviembre.

El exintegrante del M-19 fue ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, congresista y uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1991.

La expresión tomó fuerza en un momento marcado por asesinatos políticos, atentados y la incertidumbre sobre la continuidad del proceso de paz. Para Navarro, la palabra dada debía convertirse en una garantía entre el Estado, la guerrilla que dejaba las armas y una ciudadanía que exigía una salida a la violencia.

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El dirigente político nariñense pronunció el discurso el 4 de julio de 1991, en torno a la nueva Constitución en la ceremonia de su proclamación - crédito @SenalMemoria/X

La frase acompañó la desmovilización del M-19 en 1990

Navarro Wolff ingresó al M-19 a finales de la década de 1970 y llegó a ser uno de sus principales dirigentes.

Desde la década de 1980 defendió negociaciones con el Estado y participó en los primeros acercamientos durante el gobierno de Belisario Betancur.

Un atentado en 1985 le dejó secuelas físicas permanentes. Pese a ello, mantuvo su participación en las conversaciones que llevaron al acuerdo de paz suscrito con el Gobierno de Virgilio Barco.

La desmovilización del M-19 se concretó el 9 de marzo de 1990. Meses después, el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez (padre de la excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro), candidato presidencial y máximo dirigente de la organización, puso en duda la continuidad de ese tránsito político.

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“Vamos a enterrar a Carlos en paz”, afirmó Navarro Wolff tras el crimen. Su respuesta fue insistir en el cumplimiento de lo pactado y en la participación electoral de la recién creada Alianza Democrática M-19.

Navarro presidió la Asamblea Nacional Constituyente junto a Álvaro Gómez Hurtado (Partido Conservador) y Horacio Serpa Uribe (Partido Liberal) - crédito @SenalMemoria/X

Navarro llevó el acuerdo de paz a la Asamblea Constituyente de 1991

La Alianza Democrática M-19 obtuvo una votación que le permitió convertirse en una de las fuerzas centrales de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Navarro compartió la presidencia de ese órgano con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe.

El acuerdo entre sectores políticos distintos permitió establecer una presidencia colegiada y orientar las discusiones de la nueva Carta Política.

En 2021, Navarro recordó en charla con el diario El Espectador que la fórmula buscó mantener el consenso como método de trabajo.

Tras la promulgación de la Constitución, el exdirigente del M-19 pronunció uno de sus discursos más recordados, en el que declaró: “Colombianos, cumplimos el mandato del 9 de diciembre. Pasamos la página de la historia cambiando 1886 por 1991”.

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La idea de cumplir un mandato ciudadano mantuvo el sentido de la frase “¡Palabra que sí!”: convertir los compromisos políticos en decisiones institucionales.

La consigna atravesó su carrera en la política legal

En el cementerio Jardines del Recuerdo en Bogotá se llevaron a cabo las exequias del político Antonio Navarro Wolff - crédito captura de pantalla @UltimaHoraCR/X

Después de la Constituyente, Navarro Wolff fue ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria. Su formación como ingeniero sanitario, obtenida en la Universidad del Valle, y sus estudios ambientales en Inglaterra marcaron parte de su paso por la administración pública.

En 1995 fue elegido alcalde de Pasto y más adelante ocupó una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá. También fue gobernador de Nariño, aspiró a la Presidencia y tuvo participación en la Alianza Verde.

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Su carrera mantuvo dos ejes: la defensa de la paz y el fortalecimiento de instituciones surgidas de la Constitución de 1991.

En sus últimos años (además de liderar la Alianza Verde) se apartó de la primera línea política por problemas de salud.

El fallecimiento de Navarro Wolff representó el fin del último sobreviviente a la presidencia tripartita de la Constituyente, debido a que Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 y Serpa Uribe murió el 31 de octubre de 2021.