Colombia podría comenzar a incumplir sus pagos en 2027 si el Congreso no aprueba la ley de rescate económico, aseguró el vicepresidente José Manuel Restrepo: “Vamos a entrar en default”

José Manuel Restrepo atribuyó el incremento de la deuda pública a $1.200 billones a la gestión previa de Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, advirtió que el país podría caer en default en 2027 si el Congreso no aprueba la propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Si no hacemos nada, el próximo año, o sea, en 2027, vamos a entrar en default”, afirmó Restrepo durante una entrevista con Noticias Caracol. El funcionario sostuvo que, bajo ese escenario, el Estado no tendría recursos suficientes para atender el pago de la deuda pública.

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Restrepo atribuyó la situación fiscal a la administración de Gustavo Petro, a la que acusó de elevar la deuda pública de $800 billones a $ 1200 billones y de aumentar el riesgo financiero del país.

El vicepresidente afirmó que una cesación de pagos tendría efectos sobre la pobreza, el empleo y el crecimiento. Según sus cálculos, el país podría sumar más de un millón de personas en situación de pobreza y perder más de 500 mil puestos de trabajo si no se adopta un ajuste fiscal.

El plan oficial proyecta un ajuste fiscal cercano a $90 billones hasta 2030 con foco en el gasto público - crédito Colprensa

“No va a haber con qué pagar la deuda”, dijo Restrepo al explicar la advertencia sobre un posible default. También señaló que uno de cada tres pesos recaudados mediante impuestos ya se destina al servicio de la deuda y estimó que esa proporción podría llegar a uno de cada dos pesos en un año y medio.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que el Ejecutivo encontró un déficit fiscal mayor al calculado inicialmente. Según explicó, la proyección heredada ubicaba el desequilibrio en 4,5% del producto interno bruto, pero el Gobierno lo corrigió por encima de 7%.

Gómez sostuvo que, sin una reforma, el déficit podría aproximarse al 10% del producto interno bruto. “Es una cosa explosiva”, aseguró durante la entrevista.

El Gobierno plantea un ajuste de $90 billones hasta 2030

El Gobierno nacional advirtió que Colombia podría entrar en cesación de pagos en 2027 si el Congreso rechaza la Ley de Rescate Económico - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Restrepo indicó que el programa prevé un ajuste equivalente a 4,7% del producto interno bruto, cerca de $90 billones para 2030. De ese total, afirmó, el 70% recaería sobre el Estado mediante recortes de gasto, reducción de burocracia, venta de activos improductivos y reestructuración de entidades públicas.

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El vicepresidente calculó que el esfuerzo del Gobierno nacional representaría cerca de $63 billones. Parte de las medidas requeriría artículos en el Plan Nacional de Desarrollo y decisiones adoptadas por decreto, según explicó.

Por su parte, Gómez mencionó entre las alternativas la reducción del 50% de los contratos por prestación de servicios, un recorte del 20% de la nómina estatal y límites para las compras públicas. También señaló que el Ejecutivo busca vender activos bajo administración de entidades como la Sociedad de Activos Especiales.

El ministro añadió que cualquier modificación o eliminación de ministerios requeriría una ley orgánica, por lo que ese punto no haría parte inmediata del proyecto de Ley de Rescate Económico.

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La propuesta incluye devolución del IVA y cambios tributarios

La iniciativa contempla devolver el impuesto al valor agregado a 19 millones de personas a partir de 2028 mediante factura electrónica - crédito Prosperidad Social

Restrepo rechazó que el proyecto sea definido como una reforma tributaria convencional o una ley de ajuste. Lo presentó como una iniciativa con componentes sociales, fiscales, económicos y de salud.

El Gobierno propone devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 19 millones de personas y otorgar una devolución parcial a otros 16,5 millones. La medida dependería de la factura electrónica y del registro de la cédula al momento de realizar compras gravadas.

“Uno de cada diez va a pagar el 97% de lo tributario de esta reforma”, afirmó el vicepresidente. Según el planteamiento expuesto, los hogares de mayores ingresos asumirían una parte mayor del impacto de los cambios tributarios.

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Entre tanto el ministro de Hacienda precisó que la devolución del IVA entraría en vigor el 1 de enero de 2028. El Gobierno prevé un período de un año para ampliar el uso de la factura electrónica entre comercios y consumidores.

El proyecto también contempla elevar del 5% al 19% el IVA de ciertos productos que hoy tienen una tarifa reducida. El ministro defendió la eliminación de tasas intermedias y sostuvo que el sistema tendría bienes exentos o gravados con la tarifa general.

La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso, en el que el Gobierno espera resistencia frente a las medidas tributarias. Gómez afirmó que el gabinete buscará explicar la necesidad del ajuste y dijo que está dispuesto a analizar propuestas alternativas para reducir el gasto público.

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“No podemos no hacer el ajuste, a menos de que queramos ir a una crisis”, manifestó el ministro de Hacienda. Añadió que el Ejecutivo considera indispensable conservar las medidas de austeridad previstas en el proyecto.

Restrepo sostuvo que el objetivo de la ley es recuperar la disciplina fiscal y evitar que futuras administraciones incrementen el endeudamiento sin mecanismos de control. El destino de la propuesta quedará en manos del Congreso, que deberá decidir si avala el plan de ajuste planteado por el Gobierno.