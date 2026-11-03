Juan Manuel Santos aseguró que Mauricio Gaona, embajador de Abelardo de la Espriella ante la ONU, “hizo el ridículo” en consejo de seguridad: “Está confundido, está mal informado y está cometiendo errores por su falta de experiencia diplomática”

El expresidente Juan Manuel Santos atribuyó las declaraciones del embajador Gaona a una falta de experiencia en la diplomacia. (Colprensa/Ministerio de Relaciones Exteriores)

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por unanimidad hasta el 31 de octubre de 2027 el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que seguirá acompañando la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad para quienes firmaron el Acuerdo de Paz de 2016.

La decisión deja por fuera la verificación de la implementación de la reforma rural integral, una modificación solicitada por el Gobierno colombiano.

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Durante la sesión del 30 de octubre, el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, sostuvo que el pacto alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla “no produjo una paz final, estable ni duradera”.

Intervención del embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona - crédito @ColombiaONU/X

El diplomático afirmó que las víctimas deben ocupar el centro de los procesos de paz y defendió un acompañamiento internacional ajustado a las condiciones de seguridad actuales. También calificó la renovación como una oportunidad para que la misión concentre sus recursos en tareas que, a su juicio, resulten más efectivas.

“La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas bajo el más noble de todos los propósitos, que se acabe el conflicto y que no haya más víctimas”, indicó Gaona en su intervención.

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Críticas de Juan Manuel Santos

Las palabras del representante diplomático generaron repercusión en los políticos colombianos. Mientras que algunos respaldaron su pronunciamiento, otros criticaron su postura. Uno de ellos fue el expresidente Juan Manuel Santos, que, en diálogo con Caracol Radio, consideró que el embajador aún tiene cierta confusión por desconocer el impacto internacional que generó el acuerdo de paz firmado hace 10 años.

“El embajador Gaona está confundido, está mal informado y está cometiendo unos errores que solo pueden ser producto de su falta de experiencia diplomática”, dijo el Premio Nobel de Paz 2016.

A su vez, recordó que ese organismo ha aprobado resoluciones consecutivas para mantener el acompañamiento de la ONU y que el acuerdo ha sido objeto de estudio por sus mecanismos de justicia transicional, la búsqueda de desaparecidos, la Comisión de la Verdad y la inclusión de las víctimas en el centro de las medidas de reparación.

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Juan Manuel Santos cuestionó las declaraciones del embajador colombiano ante el Consejo de Seguridad (REUTERS/Gwladys Fouche)

“El profesor Gaona fue al Consejo de Seguridad a decir que el acuerdo de paz no es un ejemplo para el mundo (...) el Consejo ha aprobado las resoluciones apoyando el acuerdo de paz en Colombia. Entonces es una paradoja. Da pena decirlo pero nuestro embajador hizo el ridículo”, afirmó el exmandatario a la cadena radial.

Según Santos, la comunidad internacional reconoce el pacto como un ejemplo por la dejación de armas de las Farc, la permanencia de la mayoría de los excombatientes en la legalidad y las herramientas creadas para atender los efectos del conflicto.

El expresidente también rechazó que los problemas de seguridad en las regiones puedan atribuirse al texto firmado en 2016. “Lo que está sucediendo en este momento no es culpa del acuerdo, sino de la falta de implementación del acuerdo”, expresó en la entrevista. Afirmó que ese ha sido un mensaje reiterado por los integrantes del Consejo de Seguridad al Gobierno colombiano.

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El exjefe de Estado admitió que existen cuestionamientos comprensibles sobre los tiempos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero señaló que sus avances deben compararse con otros tribunales internacionales. Agregó que el acuerdo no es perfecto, aunque puso fin a una confrontación de más de medio siglo y permitió el desarme de la antigua guerrilla en un plazo corto.

Santos pidió retomar la implementación de los compromisos pactados con las antiguas Farc (Europa Press)

“Posiblemente la JEP se ha demorado, pero lo que se ha hecho ha sido mucho más que en cualquier otro tribunal internacional que se haya conocido, ni en Ruanda, ni en Bosnia, en ninguna parte”, indicó.

Frente a los asesinatos, secuestros, extorsiones y la expansión de estructuras armadas en zonas que antes estaban bajo influencia de las Farc, Santos insistió en que el origen del deterioro es la ausencia de ejecución de los compromisos. Mencionó el caso de Planadas, en Tolima, donde, según relató, los planes de desarrollo territorial no continuaron y grupos criminales ocuparon espacios que el Estado dejó sin atender, y recordó que el municipio fue víctima de ataques con explosivos al inicio de noviembre.

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“Yo fui a Planadas en el año 2018 y eso era un remanso de paz. La gente estaba muy contenta. ¿Y qué pasó? Que no continuaron con las políticas de implementación. ¿Y qué pasó? Que las bandas criminales comenzaron a llenar ese vacío que dejó el Estado y eso es lo que estamos viviendo. Pero entonces no es culpa del acuerdo de paz”, advirtió.

El exmandatario pidió recuperar el control territorial mediante seguridad e inversión pública. En esa línea, planteó retomar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y ejecutar las prioridades definidas por las comunidades. “Hay que desmontarse el falso dilema entre seguridad versus paz”, sostuvo, al señalar que la implementación contempla medidas sociales y mecanismos de seguridad.

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Por último, Juan Manuel Santos consideró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella obtendría mejores resultados si aplicara los compromisos del acuerdo en lugar de limitar su alcance. Aseguró que las comunidades de las zonas más afectadas reclaman la ejecución de los proyectos que priorizaron dentro de los planes territoriales.

Mauricio Gaona defendió ante la ONU un mandato más delimitado para la misión en Colombia (REUTERS/Shannon Stapleton)

Decisión de la ONU

La Misión de Verificación fue creada en 2017 para supervisar aspectos centrales del acuerdo entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Con la resolución aprobada el 30 de octubre, el mandato conserva la observación de la reincorporación de los firmantes y de las garantías de seguridad, dos asuntos que el Consejo de Seguridad considera vinculados a la estabilidad posterior a la desmovilización.

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La principal modificación consiste en que la misión no verificará la implementación de la reforma rural integral, el primer punto del acuerdo. La Cancillería indicó que las instituciones colombianas asumirán el liderazgo de las políticas de desarrollo rural y que la ONU seguirá de cerca los avances, sin que esa labor tenga el carácter de verificación contemplado en mandatos anteriores.

En 2025, el Consejo de Seguridad ya había retirado de las funciones de la misión la verificación de las sanciones propias de la JEP y el seguimiento al capítulo étnico. La resolución vigente hasta octubre de 2027 profundiza la focalización del organismo en la reincorporación y la protección de los firmantes.

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Gaona defendió ante el Consejo que una misión con competencias delimitadas puede responder mejor a la situación del país. En su exposición citó registros oficiales según los cuales había 29.004 integrantes de grupos armados ilegales en 2024, frente a 20.420 en 2016. También mencionó 452 masacres, con 1.579 víctimas, y 2.852 secuestros entre 2022 y 2026.

El embajador sostuvo que la paz requiere justicia, presencia estatal, desarrollo territorial e inversión en las zonas apartadas. A la vez, reconoció el acompañamiento del Consejo de Seguridad y de la Misión de Verificación. La renovación unánime garantiza que el organismo mantendrá su presencia en Colombia durante el próximo año bajo un mandato más concentrado.