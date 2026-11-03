Colombia

Óscar Benavides cuestionó la ley de rescate económico de Abelardo de la Espriella por el IVA a los alimentos: “Deje de ser tan miserable”

Durante su intervención en la plenaria de la Cámara, el representante advirtió sobre el impacto que podrían tener los cambios tributarios en los hogares de menores ingresos y pidió a los congresistas revisar sus efectos antes de votar la iniciativa

El representante cuestionó el alcance de la iniciativa que será discutida en el Congreso y alertó sobre las consecuencias que podrían tener sus medidas tributarias en la economía de los hogares colombianos (@ODBenavidesAX)
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La discusión sobre el alcance de la ley de rescate económico llegó a la plenaria de la Cámara de Representantes con cuestionamientos de Óscar Benavides. El congresista por la Circunscripción Afro rechazó que la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella contemple medidas que, a su juicio, pueden afectar a los hogares con menos recursos. El proyecto reúne cambios tributarios y recortes del gasto.

El congresista centró sus reparos en los posibles gravámenes sobre los alimentos y las compras cotidianas. “Yo le pido al Gobierno de Abelardo de la Espriella que deje de ser tan miserable. En un país donde más de 14 millones de personas están en pobreza monetaria, poniéndole IVA a productos de la canasta familiar, en un país donde tenemos personas que se acuestan sin comer, ni siquiera las tres alimentaciones en el día, hoy quieren condenar y matar a la gente de hambre en el territorio nacional”.

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Benavides advirtió que los gravámenes sobre productos de la canasta familiar podrían afectar a las personas que tienen menos recursos para cubrir sus necesidades básicas (@odbenavidesa/Instagram)
Benavides advirtió que los gravámenes sobre productos de la canasta familiar podrían afectar a las personas que tienen menos recursos para cubrir sus necesidades básicas (@odbenavidesa/Instagram)

El IVA a los alimentos, uno de los puntos polémicos

El proyecto de ley de rescate económico, compuesto por 105 artículos, busca ampliar los ingresos públicos mediante cambios tributarios y recortes al gasto estatal para enfrentar el desequilibrio entre el recaudo y las obligaciones financieras de la Nación.

Una de las medidas plantea eliminar la tarifa reducida del 5% y llevar varios productos al IVA del 19%. Entre ellos aparecen alimentos como miel, tomate, cebolla, repollo, pepino, coco, banano, cítricos, uvas, sal, semillas y abonos.

La propuesta también afectaría alimentos procesados que incorporen transformación industrial, conservantes o empaques para su comercialización. En esa lista figuran conservas, arvejas enlatadas, champiñones preparados, frutas en almíbar, compotas, salsas, aderezos y sopas deshidratadas.

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El cambio alcanzaría además galletas empacadas, cereales azucarados, ponqués, pastas instantáneas, jamones, salchichas, atún y sardinas enlatadas. También pasarían a la tarifa general productos como chocolate de mesa, chocolatinas, caramelos, café tostado, azúcar, pastas alimenticias y aceites vegetales crudos de soya, palma y girasol.

Frutas y hortalizas como tomate, cebolla, cítricos y banano perderán el tratamiento preferencial y asumirán la tarifa plena del impuesto de IVA (Luisa González/Reuters)
Frutas y hortalizas como tomate, cebolla, cítricos y banano perderán el tratamiento preferencial y asumirán la tarifa plena del impuesto de IVA (Luisa González/Reuters)

Benavides pidió al Congreso evaluar las consecuencias de la iniciativa para la población vulnerable: “En un gobierno dictatorial como el de Abelardo de la Espriella, lo más grave es que se están metiendo con la alimentación de la gente. Y yo espero que este Congreso esté a la altura del debate para defender a los colombianos más vulnerables, los cuales van a seguir sometidos a la hambre eterna que padece la gente en los territorios”.

“Yo le pido al gobierno de Abelardo de la Espriella que deje de ser tan miserable con la gente del común y deje de seguir disfrazando métodos para llevar a la gente a la pobreza en su supuesta ley de rescate mientras lo maquilla dándole plata a los más poderosos de este país”, agregó el legislador en su intervención.

El Gobierno nacional advierte sobre el riesgo fiscal

La administración defiende la necesidad de aprobar la ley de rescate económico, radicada el 29 de octubre de 2026. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtieron que Colombia podría entrar en default durante 2027 si el Congreso no da su visto bueno antes de terminar 2026.

“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, aseguró Restrepo a la revista Semana. Según explicó, ese escenario podría dificultar el pago de los salarios de los funcionarios públicos y la financiación de los programas estatales.

Gómez calculó que el déficit que el Gobierno necesita financiar está entre $80 y $90 billones. También alertó sobre las dificultades para sostener el Presupuesto General de la Nación si no se realizan ajustes.

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico y aseguró que el Gobierno busca evitar un escenario de crisis fiscal y pérdida de empleos (Presidencia)
El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico y aseguró que el Gobierno busca evitar un escenario de crisis fiscal y pérdida de empleos (Presidencia)

Entre las medidas propuestas está que el 70% del ajuste provenga del propio Estado. El plan contempla reducir la burocracia, disminuir en 50% las órdenes de prestación de servicios, limitar el aumento de las compras públicas a la inflación y vender activos improductivos.

El problema no es de plata. Plata hay, pero se está utilizando muy mal”, afirmó el ministro. Así, el debate legislativo tendrá que abordar tanto los recortes planteados por el Ejecutivo como los cambios tributarios que generan resistencia entre sus críticos.

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