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Juan David Cabal se refirió a su regreso a la titularidad con Juventus: “No me preocupaba la falta de minutos”

Después de ocho meses y 24 días, el defensor colombiano volvió a ser inicialista con su equipo en Italia, en el compromiso ante Napoli, por la liga de ese país

Juan David Cabal volvió a ser titular con la Juventus tras más de ocho meses de no serlo y se refirió a eso después del partido - crédito @davidcabal_22/Instagram
Juan David Cabal volvió a ser titular con la Juventus tras más de ocho meses de no serlo y se refirió a eso después del partido (@davidcabal_22/Instagram)
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Juan David Cabal volvió a ser titular con la Juventus ante Napoli el domingo 1 de noviembre de 2026 y respondió con una actuación que incluyó presencia ofensiva a pesar de ser defensor, recuperaciones y una falta recibida que derivó en la expulsión de un rival.

El defensor colombiano, que hace parte del proceso de selección Colombia desde que Néstor Lorenzo dirige al equipo, compartió por primera vez el once inicial del club de Turín con Jhon Lucumí. El partido, correspondiente a la fecha 10 de la Serie A, terminó con victoria 2-0 para Juventus y Cabal ocupó el lateral izquierdo.

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Para el jugador colombiano, el encuentro representó el final de una espera de ocho meses y 24 días sin iniciar un partido con Juventus. Después del triunfo, explicó que su falta de minutos no alteró su preparación ni su confianza para responder cuando recibiera una oportunidad.

En diálogo con Eleven Sports PL, el colombiano se refirió a la reacción del equipo en una jornada que también significó un alivio para el entrenador Luciano Spalletti, cuestionado por el inicio irregular de la campaña: “Queríamos ganar este partido por todos. Aquí no hay desafíos individuales. Ganamos y corremos por todos. Luchamos por el equipo y por el escudo de la Juventus”.

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Jhon Lucumí y Juan David Cabal hicieron historia al convertirse en los primeros colombianos en integrar juntos el once titular de la Juventus (@SerieA/Instagram)
Jhon Lucumí y Juan David Cabal hicieron historia al convertirse en los primeros colombianos en integrar juntos el once titular de la Juventus (@SerieA/Instagram)

La espera de Juan David Cabal para volver al once inicial

Consultado sobre si se sentía confiado antes de volver a la titularidad, Cabal aseguró que mantuvo la tranquilidad durante el período en el que tuvo menos participación.

“Tenía confianza y sabía que iba a dejarlo todo en el campo y que cumpliría bien todas las indicaciones. A pesar de haber pasado recientemente por momentos así, no me preocupaba la falta de minutos. Simplemente esperaba mi momento. Tenía que dedicarme al trabajo, esperar la oportunidad adecuada y creer que todo saldría bien”, le dijo al medio en mención.

El defensor también habló de las expectativas que dejó la victoria frente a Napoli, un resultado que Juventus necesitaba para mejorar su panorama en la Serie A. El equipo de Turín llegó a 17 puntos y se ubicó en el séptimo puesto, a 11 unidades del líder Lazio.

Queremos tomar un nuevo camino y continuar este recorrido, darlo todo en el campo y que los resultados sean como los de hoy”, expresó el jugador.

El jugador sale de la concentración de la selección Colombia por lesión - crédito @PSierraR/X
Juan David Cabal hace parte del proceso de selección Colombia desde que Néstor Lorenzo llegó a la dirección técnica - crédito @PSierraR/X

El triunfo ante Napoli y el mensaje sobre su futuro

Por otra parte, el medio The AJC reprodujo unas declaraciones que Cabal le habría entregado a Sky Sports, después del partido: “Fue una semana dura tras la derrota ante el Genoa, pero sabíamos que teníamos que volver a empezar desde este partido. Hicimos el retiro y nos sirvió bien. Ojalá no vuelva a pasar, pero fue algo positivo. Desde aquí arrancamos de nuevo. Entrenamos bien y lo dimos todo en el campo”.

Según The AJC, Cabal habría añadido: “De ahora en adelante espero siempre dar lo mejor de mí por el equipo. Sea cuales sean mis minutos, trabajo por el equipo. Se habló de mi salida, pero mi idea y mi cabeza siempre tienen que estar aquí en la Juventus”.

Las declaraciones de Juan David Cabal sobre su regreso a la titularidad con Juventus - crédito The AJC
Las declaraciones de Juan David Cabal sobre su regreso a la titularidad con Juventus - crédito The AJC

Los datos de su partido reflejaron su actividad por la banda izquierda, según la plataforma de análisis de rendimiento Sofascore:

  • Ocho meses y 24 días pasaron entre su anterior titularidad y el partido ante Napoli.
  • Actuó como lateral izquierdo.
  • Dio dos pases clave.
  • Completó un centro acertado.
  • Recorrió 134 metros con el balón.
  • Registró dos entradas, una intercepción y dos despejes.
  • Sumó cuatro recuperaciones.
  • Ganó siete duelos.

Tras el 2-0 ante Napoli, Juventus tiene programados tres partidos de Serie A en noviembre de 2026: visitará a Fiorentina el domingo 8, recibirá a Venezia el domingo 22 y jugará como visitante frente a Como 1907 el domingo 29.

Para Juan David Cabal, esos encuentros serán las próximas oportunidades para consolidar su regreso a la titularidad, después de haber iniciado ante Napoli el 1 de noviembre. Su participación dependerá de las decisiones de Luciano Spalletti, su estado físico y la competencia interna.

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