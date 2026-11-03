Colombia

Abogado de Álvaro Uribe habló de las consecuencias legales para ‘Matador’ por sus críticas a la primera dama: lo tildó de “misógino y despreciable”

Continúa encendida la controversia tras un comentario del caricaturista sobre Ana Lucía Pineda y las donaciones posteriores al terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto

Abogado de Uribe advirtió a Matador por sus mensajes contra Ana Lucía Pineda (@Matador000/Instagram)
Abogado de Uribe advirtió a Matador por sus mensajes contra Ana Lucía Pineda (@Matador000/Instagram)
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El abogado Víctor Mosquera Marín, conocido por ser uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe, cuestionó al caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, y advirtió que sus publicaciones contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, podrían tener consecuencias ante la justicia.

El pronunciamiento fue realizado el 2 de noviembre de 2026, después de un nuevo mensaje del dibujante sobre el manejo de las ayudas para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

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Todo surgió a raíz de un video en el que Abelardo de la Espriella le cortó las uñas a su hijo, a lo que “Matador” respondió: “Presidente Abelardo: muy tierno cortarle las uñas a su hijo, lo felicito. Córtele las uñas también a su esposa: mis tías de la peluquería dicen que anda muy ‘uñilarga’ con las ayudas para los damnificados de la tragedia. Y mis tías de uñas y manicure sí saben (sic)”.

Matador
Matador criticó a la primera dama tras video de De la Espriella con su hijo - crédito @Matador000/X

El jurista publicó su reacción en X y calificó al caricaturista de “miserable, misógino y despreciable”. Además, sostuvo que lo que describió como discursos de odio y expresiones estigmatizadoras podría derivar en un proceso judicial.

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“La libertad de expresión no es una licencia para vulnerar la dignidad y los derechos de las personas”, se lee en la publicación.

El abogado también dirigió a “Matador” una frase sobre una eventual condena: “Será usted quien tenga que limarse las uñas en una cárcel”. Al cierre de la publicación, etiquetó al presidente Abelardo de la Espriella.

El abogado, vinculado a la defensa de Álvaro Uribe, rechazó los señalamientos del caricaturista sobre los recursos para damnificados del terremoto (@VictorMosqueraM/X)
El abogado, vinculado a la defensa de Álvaro Uribe, rechazó los señalamientos del caricaturista sobre los recursos para damnificados del terremoto (@VictorMosqueraM/X)

La reacción de Mosquera se suma a los cuestionamientos que recibieron las publicaciones del caricaturista desde octubre. La controversia dejó de limitarse a las redes sociales luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una indagación por mensajes previos de “Matador” contra la primera dama.

Y es que el abogado ha representado al expresidente Álvaro Uribe Vélez en actuaciones judiciales e internacionales, pues dirige Víctor Mosquera Marín Abogados, una firma que presta servicios en áreas como derecho internacional, constitucional, penal y derechos humanos.

La firma indica en su presentación institucional que asume la representación de figuras políticas de alto perfil en asuntos relacionados con garantías judiciales y actuaciones ante instancias internacionales. El perfil de Víctor Mosquera Marín señala que el jurista es socio director del despacho y que este amplió recientemente su presencia a Estados Unidos.

La controversia escaló tras un nuevo comentario del caricaturista sobre Ana Lucía Pineda (Colprensa)
La controversia escaló tras un nuevo comentario del caricaturista sobre Ana Lucía Pineda (Colprensa)

El video de Abelardo de la Espriella que desató la polémica respuesta de “Matador”

En las imágenes, el mandatario aparece arreglando las uñas de su hijo Filippo y acompañó el momento con una reflexión sobre su paternidad y sus responsabilidades públicas: “Antes que presidente, soy papá”.

En su publicación, el presidente aseguró que el tiempo dedicado a sus hijos tiene un valor especial, pese a las exigencias de la agenda gubernamental. También dijo que algún día dejará de ser presidente, pero nunca dejará de ser padre.

El foco de la discusión es la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por la primera dama, que ha informado sobre la recepción y administración de donaciones para la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

Abelardo de la Espriella publicó una reflexión sobre la vida como padre acompañada de un video en el que le corta las uñas a su hijo (Abelardo de la Espriella/X)

La fundación divulgó un balance de recursos correspondientes al período entre el 7 de julio y el 16 de octubre, en el que reportó $54.589 millones administrados y canalizados. La organización indicó que la mayor parte de esos recursos tenía destinación específica para infraestructura educativa y de salud en Cali.

También aclaró que no manejó dinero público. La información divulgada por la fundación se convirtió en uno de los elementos centrales de la controversia, luego de los mensajes de Matador sobre las donaciones y la administración de los recursos privados.

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