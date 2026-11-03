Desmantelan laboratorio de cocaína que generaba más de $68 millones mensuales para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

El operativo de la Quinta Brigada y la Policía Antinarcóticos inutilizó equipos e insumos atribuidos al Frente Resistencia Campesina en zona rural del sur del departamento (Ejército Nacional)

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El Ejército Nacional y la Policía Nacional destruyeron un laboratorio para el procesamiento de coca en zona rural de San Alberto, Cesar, que, según las autoridades, aportaba más de $68 millones mensuales a las finanzas criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

La infraestructura, localizada en la vereda Alto del Oso, en el sur del departamento, tenía una capacidad estimada de producción de 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína por mes. De acuerdo con el reporte oficial, su destrucción evitó que más de un millón de dosis del estupefaciente llegaran a circuitos de comercialización ilegal.

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La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, con apoyo de la Policía Antinarcóticos.

Las autoridades señalaron que el complejo estaría vinculado con el Frente Resistencia Campesina, estructura de las Acsn, grupo que ha sido mencionado por las autoridades en relación con actividades criminales en zonas de la costa Caribe y el norte de Colombia.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada, afirmó que el hallazgo hace parte de las acciones contra las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que operan en esta zona del país.

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Las autoridades estimaron que la instalación financiaba a la estructura Frente Resistencia Campesina, señalada por actividades criminales en la costa Caribe y el norte de Colombia, según información oficial divulgada (Ejército Nacional)

Las autoridades no precisaron durante cuánto tiempo habría operado el laboratorio ni informaron sobre capturas en el desarrollo del procedimiento. Tampoco detallaron las rutas que la droga habría seguido después de su procesamiento en el municipio de San Alberto.

El Ejército sostuvo que la operación afectó los recursos logísticos y financieros de la estructura señalada. “Se logra la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína”, dijo el coronel Rodríguez Gómez.

Hallaron combustible, ácido clorhídrico y equipos para procesar el alcaloide

Durante la intervención, los uniformados encontraron 848 galones de insumos líquidos. De ese total, 800 galones correspondían a Acpm y 48 galones a ácido clorhídrico. También fueron hallados 350 kilogramos de soda cáustica, sustancia que, junto con otros compuestos químicos, puede ser utilizada en las distintas etapas del procesamiento de derivados de cocaína.

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El inventario divulgado por la Quinta Brigada incluyó cinco hornos, cuatro grameras, una balanza, una estructura conocida como marciano, cuatro tanques con capacidad para 500 litros cada uno, dos tolvas, un molde y nueve bidones.

El Ejército Nacional y la Policía destruyeron en San Alberto un laboratorio de cocaína que aportaba más de 68 millones de pesos mensuales a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ejército Nacional)

Estos elementos, de acuerdo con la institución castrense, eran empleados para transformar la materia prima y preparar el clorhidrato de cocaína. La infraestructura y los insumos fueron destruidos en el lugar como parte del operativo.

La operación se desarrolló dentro de las acciones militares dirigidas contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados. El narcotráfico constituye una de las principales fuentes de recursos de estas estructuras, junto con otras actividades ilegales como la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

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Según el coronel Rodríguez, los resultados obtenidos están alineados con las acciones del plan Ayacucho Plus, cuya estrategia contempla combatir las actividades ilícitas que sostienen económicamente a los grupos armados y disminuir su capacidad operativa.

“De esta forma se logra afectar las economías ilícitas, en cumplimiento del segundo objetivo del plan de campaña Ayacucho Plus”, expresó el oficial al referirse a la destrucción del laboratorio en San Alberto.

La fuerza pública destruyó en el lugar cinco hornos, tanques de almacenamiento y una estructura artesanal para elaborar el alcaloide (@Ejercito_Div2 / X)

La Quinta Brigada afirmó que mantendrá operaciones en el sur del Cesar para contrarrestar las actividades de los grupos armados y reducir los riesgos para la población civil de la región.

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Las autoridades pidieron reportar hechos que afecten la seguridad

El Ejército exhortó a los habitantes del Cesar a entregar información sobre actividades sospechosas o situaciones que puedan comprometer la seguridad en sus municipios y zonas rurales.

La institución recordó que están habilitadas la línea 107, destinada a recibir denuncias relacionadas con terrorismo, y la línea 147, para casos de extorsión y secuestro.

La destrucción del laboratorio en San Alberto se suma a las acciones anunciadas por la fuerza pública contra la infraestructura destinada al procesamiento de drogas ilícitas y a la obtención de recursos por parte de grupos armados organizados.