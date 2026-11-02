El histórico Toni Kroos sorprendió al revelar el lugar que le habría dado a Luis Díaz en el Balón de Oro: lo puso en su podio

Toni Kroos incluyó a Luis Díaz entre sus tres favoritos para ganar el Balón de Oro 2026, junto a Harry Kane y Khvicha Kvaratskhelia (Thilo Schmuelgen/Angelika Warmuth DFL /REUTERS)

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La opinión de Toni Kroos sobre la carrera por el Balón de Oro dejó a Luis Díaz entre los nombres que, a su juicio, merecían disputar los primeros lugares del reconocimiento. El exfutbolista alemán incluyó al colombiano en su podio personal junto a Harry Kane y Khvicha Kvaratskhelia, una elección que contrasta con el resultado definitivo de la votación.

El extremo del Bayern Múnich apareció entre los 30 finalistas de la edición 2026 y terminó en el puesto 24, con ocho puntos. Aunque quedó lejos de los primeros lugares, superó a futbolistas como Marquinhos, Dayot Upamecano y Bruno Fernandes, quienes también hicieron parte de la lista de candidatos.

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Luis Díaz terminó en el puesto 24 del Balón de Oro con ocho puntos, luego de integrar la lista de los 30 finalistas al reconocimiento (Matthew Childs/Action Images via Reuters)

La valoración de Kroos tomó relevancia después de que Harry Kane recibiera el galardón en una de las votaciones más ajustadas de los últimos años. El inglés superó a Kylian Mbappé por apenas 28 puntos, según los resultados publicados por France Football y L’Équipe.

Kroos incluyó a Luis Díaz entre sus favoritos al premio

La discusión sobre los candidatos también llegó al podcast Einfach mal Luppen, espacio que Toni Kroos comparte con su hermano Felix. Allí, el campeón del mundo con Alemania en 2014 explicó a quién habría elegido como ganador del reconocimiento individual.

El exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich se inclinó por Khvicha Kvaratskhelia, al considerar que su rendimiento durante la temporada y su protagonismo en el mejor equipo de Europa eran argumentos suficientes para quedarse con el premio.

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“Si tuviera que elegir al ganador del Balón de Oro, mi elección habría sido Kvaratskhelia. Si nos fijamos exclusivamente en el rendimiento de la temporada, me parece una opción muy interesante, ya que fue el mejor jugador del mejor equipo de Europa, especialmente durante la Champions League”, declaró.

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 tras superar a Kylian Mbappé por una diferencia de apenas 28 puntos (Sven Hoppe/dpa via AP)

Sin embargo, el alemán no dejó por fuera al colombiano cuando mencionó a los futbolistas que, desde su perspectiva, debían ocupar las posiciones más destacadas de la clasificación. También destacó el desempeño de Kane, quien finalmente se quedó con el trofeo.

“Creo que habría tenido muchas posibilidades de terminar más arriba, ya que su posición final (sexto) demuestra que tenía argumentos para estar entre los mejores, incluso sin haber disputado el Mundial. De hecho, mis tres favoritos habrían sido Luis Díaz, Harry Kane y Kvaratskhelia”, agregó Kroos.

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La mención representa un reconocimiento al nivel del atacante guajiro, que logró entrar en la selección de los 30 aspirantes pese a competir con figuras de los principales clubes europeos.

Los votos que recibió Lucho Díaz en el Balón de Oro 2026

La publicación del desglose de las votaciones permitió conocer cómo se distribuyeron los ocho puntos que recibió Luis Díaz. El colombiano compartió esa puntuación con Nuno Gómez, lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, y ocupó la casilla 24 de la clasificación general.

De acuerdo con los datos divulgados por France Football, cinco países incluyeron al extremo entre sus diez mejores futbolistas: Colombia, Bélgica, Curazao, Ecuador y Paraguay. Sin embargo, ninguno de los votantes de esas naciones lo ubicó en la primera posición de sus respectivas listas.

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El balance también mostró que 95 países no lo seleccionaron entre sus diez candidatos principales, un resultado que limitó sus posibilidades de escalar posiciones en el listado definitivo. Así mismo, con este resultado final, “El Guajiro” no pudo mejorar su mejor posición, que fue 17 en 2022.

Luis Díaz estuvo en la celebración organizada por Harry Kane tras la obtención del Balón de Oro ( Bayern Múnich)

Así, mientras Kroos consideró que Díaz tenía argumentos para integrar el grupo de los tres mejores del mundo, el resultado oficial lo ubicó en la parte baja de los 30 finalistas. La opinión del alemán puso al colombiano en una discusión de mayor protagonismo dentro de una edición que tuvo una definición apretada con respecto a las ediciones anteriores, donde se preveía el ganador.

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