Colombia

Abelardo de la Espriella celebró decisión de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia: “Reafirma la soberanía”

El mandatario afirmó que el cambio validó la petición de su administración y sostuvo que los mecanismos para cumplir el acuerdo deberán definirse dentro del marco constitucional y legal nacional

El presidente Abelardo de la Espriella celebró la decisión unánime del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia (Luisa González/Reuters)
El presidente Abelardo de la Espriella celebró la decisión unánime del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia (Luisa González/Reuters)
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de renovar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país, con una modificación que excluye el acompañamiento internacional a las acciones vinculadas con la Reforma Rural Integral.

El mandatario sostuvo que la medida reafirma la soberanía colombiana para definir los mecanismos de cumplimiento de sus compromisos.

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La votación se produjo el 30 de octubre y contó con el apoyo de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, sin votos en contra ni abstenciones. No obstante, De la Espriella se pronunció el 2 de noviembre a través de su cuenta en X, en la que agradeció el respaldo del organismo y destacó la gestión de la delegación diplomática colombiana.

“A partir de ahora, la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad”, expresó el jefe de Estado. Según explicó, la Reforma Rural Integral quedará a cargo de las instituciones nacionales, sin el seguimiento de esa misión internacional.

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El Gobierno destacó el respaldo unánime de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad

EL jefe de Estado presentó la decisión como una validación de la solicitud formulada por su administración ante el máximo órgano de seguridad de las Naciones Unidas. Abelardo de la Espriella señaló que el nuevo alcance de la Misión permite que el Estado colombiano asuma directamente las tareas relacionadas con la implementación de los compromisos rurales derivados del Acuerdo de Paz de 2016.

La Misión de Verificación de la ONU mantendrá el seguimiento a la reincorporación de excombatientes y a las garantías de seguridad. (@ABDELAESPRIELLA / X)
La Misión de Verificación de la ONU mantendrá el seguimiento a la reincorporación de excombatientes y a las garantías de seguridad (@ABDELAESPRIELLA / X)

“Esta decisión reafirma la soberanía de Colombia para asumir sus responsabilidades y definir, dentro del marco de la Constitución y la ley, los mecanismos de implementación de sus compromisos”, afirmó el mandatario.

El presidente también agradeció a los miembros del Consejo de Seguridad y reconoció el trabajo de Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, que representó al país durante las discusiones previas a la votación.

En su mensaje, De la Espriella reiteró la posición de su Gobierno frente a la implementación de la paz: “La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni la soberanía puede ser negociable”, escribió. Añadió que el país requiere “seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional”.

La Misión de Verificación concentrará su trabajo en reincorporación y seguridad

Con la renovación aprobada por el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación mantendrá sus tareas relacionadas con la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y con las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo y para las comunidades afectadas por el conflicto.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 15 votos la renovación del mandato de la Misión de Verificación, con cambios en sus funciones. (@ABDELAESPRIELLA / X)
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 15 votos la renovación del mandato de la Misión de Verificación, con cambios en sus funciones (@ABDELAESPRIELLA / X)

La Misión, encabezada por el diplomático eslovaco Miroslav Jenča, continuará con el seguimiento de los compromisos de desmovilización, reincorporación y protección. El mandato renovado mantiene a Naciones Unidas como observador internacional de aspectos centrales del proceso, aunque deja el componente rural bajo control exclusivo de Bogotá.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el representante del Reino Unido recordó que se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP y advirtió sobre los desafíos que persisten en varias regiones del país.

Según señaló, más de 11.000 excombatientes permanecen desmovilizados y vinculados al proceso de reincorporación.

El diplomático británico indicó que la violencia y la transformación de las dinámicas del conflicto aún representan una amenaza para las comunidades. Sus palabras situaron la renovación del mandato en medio de las dificultades para garantizar condiciones de seguridad en los territorios donde operan grupos armados y organizaciones criminales.

Mauricio Gaona cuestionó los resultados del proceso de paz

El embajador Mauricio Gaona defendió ante el Consejo de Seguridad los cambios solicitados por el Gobierno colombiano y afirmó que la presencia de Naciones Unidas debe acompañar la acción de las instituciones nacionales.

El embajador Mauricio Gaona gestionó la postura oficial de Colombia durante las deliberaciones ante el Consejo de Seguridad (Shannon Stapleton/Reuters)
El embajador Mauricio Gaona gestionó la postura oficial de Colombia durante las deliberaciones ante el Consejo de Seguridad (Shannon Stapleton/Reuters)

“Entendemos que esta resolución significa que la presencia de las Naciones Unidas es tan importante como la presencia del Gobierno”, enfatizó el representante colombiano.

Gaona cuestionó los resultados alcanzados tras la firma del acuerdo y sostuvo que el país aún enfrenta estructuras criminales, narcotráfico, corrupción y desplazamiento forzado: “No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias”.

El embajador agregó que la posición de la administración de De la Espriella no implica un rechazo a la paz, sino a la impunidad. Esa misma idea fue retomada por el presidente en su pronunciamiento público después de conocerse la resolución.

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