Colombia

Vocero del Gobierno negó reunión entre De la Espriella y congresistas para hablar la Ley de Rescate Económico: “No está contemplada”

El funcionario Miller Soto aseguró que el presidente no agendó ningún encuentro con los integrantes de las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes

El Gobierno de Abelardo de La Espriella dio por terminado el contrato fiduciario entre el Fomag y Fiduprevisora tras 36 años de vigencia - crédito Presidencia de la República
El Gobierno de Abelardo de La Espriella radicó el proyecto de ley de rescate económico el 29 de octubre - crédito Presidencia de la República
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El Gobierno nacional espera que el Congreso de la República dé luz verde a su proyecto de ley de rescate económico que radicó el 29 de octubre de 2026. Se trata de una iniciativa que, según la administración, busca “estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico en un marco de equidad, eficiencia y progresividad, y se dictan otras disposiciones”.

En relación con la propuesta, el periodista Ricardo Ospina informó que el presidente Abelardo de la Espriella habría agendado una reunión con los congresistas que integran las comisiones económicas del Legislativo para conversar al respecto. Según precisó, el encuentro habría sido programado para el martes 3 de noviembre, en horas de la noche.

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El Gobierno nacional anunció reformas en la Dian para acelerar la devolución del IVA a compradores de vehículos eléctricos e híbridos - crédito captura pantalla/@infopresidencia/X
El vocero Miller Soto aseguró que el presidente Abelardo de la Espriella no contempla un encuentro privado con congresistas para hablar del proyecto de ley de rescate económico - crédito captura pantalla/@infopresidencia/X

Sin embargo, el vocero del Gobierno, Miller Soto, aseguró que la información suministrada por el periodista es falsa. Negó que el mandatario tuviera planeado reunirse con los congresistas que tienen en sus manos la discusión del proyecto.

“Esto es falso. No está contemplada una reunión entre el Presidente @ABDELAESPRIELLA y los integrantes de las comisiones que se menciona en este trino”, señaló el vocero en su cuenta de X.

El vocero Miller Soto aseguró que no se contempla la realización de una reunión entre el presidente De la Espriella con integrantes de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso - crédito @millersoto/X
El vocero Miller Soto aseguró que no se contempla la realización de una reunión entre el presidente De la Espriella con integrantes de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso - crédito @millersoto/X

El comunicador eliminó la publicación de su cuenta de X, pero esta alcanzó a generar otros comentarios en la red social. La congresista del Pacto Histórico Johana Osorio —que integra la Comisión Tercera del Senado, encargada de tramitar los asuntos económicos y de hacienda pública del país—, por ejemplo, afirmó que los legisladores del Pacto Histórico no fueron invitados a esa reunión, que en realidad no se programó en ningún momento, según indicó Soto.

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Se viene la aceitada de la aplanadora. ¿Por qué será que no invita a los miembros del @PactoCol de las comisiones económicas? Yo creo que es porque sabe que no nos prestaremos para ese adefesio de reforma tributaria que atenta contra el pueblo trabajador. Igual no nos invite, no nos interesa la mermelada”, precisó la congresista.

La congresista Johana Osorio se refirió a una reunión que supuestamente tendría el presidente De la Espriella con congresistas de las comisiones económicas - crédito @JohanaOsorioM_/X
La congresista Johana Osorio se refirió a una reunión que supuestamente tendría el presidente De la Espriella con congresistas de las comisiones económicas - crédito @JohanaOsorioM_/X

El presidente Abelardo de la Espriella no agendó una reunión con los integrantes de las comisiones económicas, pero sí radicó un mensaje de urgencia e insistencia para que el proyecto de ley de rescate fiscal sea discutido y votado con celeridad.

De acuerdo con el documento radicado por el Gobierno, enviado a los presidentes y presidentas de las comisiones económicas y del Senado y la Cámara de Representantes, la falta de aprobación de la iniciativa implica que se mantenga el crecimiento ineficiente del gasto y que se agrave la presión presupuestal por el incremento en el servicio de la deuda. De igual manera, la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud puede quedar comprometida.

La eficacia del ajuste fiscal y la reactivación económica del país dependen no solo de la aprobación de esta ley, sino de que esta se produzca oportunamente”, se lee en el documento radicado por el Gobierno.

Así las cosas, radicó el mensaje de urgencia, con el objetivo de que el Legislativo le dé prioridad al proyecto en cuestión. Eso implica, entre otras cosas, que se le otorgue prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta que los congresistas tomen una decisión sobre la iniciativa.

“El presidente de la República tiene la facultad de solicitar al Congreso de la República que proyectos de ley de su interés sean tramitados con mensaje de urgencia e insistencia. El mensaje de urgencia determina que la respectiva Cámara deba decidir sobre el proyecto dentro del término constitucional de treinta (30) días y, cuando el proyecto se encuentre en estudio de una comisión permanente, habilita su deliberación conjunta con la correspondiente comisión de la otra Cámara”, precisa el documento.

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