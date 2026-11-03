Colombia

Qué se sabe del ciudadano estadounidense desaparecido en Bogotá: familia hizo petición pública para obtener datos sobre su ubicación actual

Los allegados perdieron contacto con Aditya Jaikarran, quien había viajado a Colombia el 12 de junio presuntamente por trabajo

Aditya Jaikarran llegó a Colombia el 12 de junio presuntamente con el propósito de trabajar (Visual Infobae IA/Captura de video)
Aditya Jaikarran llegó a Colombia el 12 de junio presuntamente con el propósito de trabajar (Visual Infobae IA/Captura de video)
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Aditya Jaikarran sigue desaparecido en Bogotá desde el 9 de julio de 2026. El exmarín estadounidense, que había llegado a Colombia semanas antes, es buscado por su familia y por su representante legal después de que varias personas afirmaran haberlo visto en condición de habitante de calle.

Según los reportes recibidos durante la búsqueda ubican al ciudadano estadounidense en zonas cercanas al Parque Nacional. Sus allegados pidieron a la ciudadanía que aporte cualquier dato que permita confirmar su paradero.

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Jaikarran llegó a Colombia el 12 de junio del presente año, presuntamente para trabajar, y la comunicación con su familia se interrumpió semanas después.

Sus parientes viajaron a la capital colombiana para localizarlo, pero volvieron a Estados Unidos por dificultades económicas sin conseguir información concluyente sobre su ubicación.

El exmarín estadounidense Aditya Jaikarran permanece desaparecido en Bogotá desde el 9 de julio de 2026 (Captura de video)
El exmarín estadounidense Aditya Jaikarran permanece desaparecido en Bogotá desde el 9 de julio de 2026 (Captura de video)

El caso continúa sin una localización confirmada pese a que la familia conoció que el hombre fue encontrado tras un arresto en el barrio Los Lagartos. Ese procedimiento estuvo relacionado con un hurto en un establecimiento comercial, aunque el dato no permitió establecer qué ocurrió con él después.

La abogada de la familia mantiene la búsqueda en Colombia

La representante legal Valeria Ponce permanece en Colombia y pidió el respaldo de la Policía y de otras autoridades para localizar al ciudadano estadounidense. La búsqueda ha dependido, hasta ahora, de gestiones emprendidas por la familia y su abogada.

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El caso enfrenta una dificultad adicional: Jaikarran no habla español y, de acuerdo con su representante, tiene pocas posibilidades de comunicarse con quienes podrían cruzarse con él en Bogotá. Sus allegados solicitan a la ciudadanía que informe cualquier dato que permita confirmar su ubicación.

“Por nuestra propia cuenta nos ha tocado caminar a lo largo de Bogotá”, contó Ponce a Citytv al describir las diligencias realizadas junto con los familiares del exmarín.

Varios testigos señalaron que vieron al ciudadano estadounidense en condición de habitante de calle cerca del Parque Nacional (Captura de video)
Varios testigos señalaron que vieron al ciudadano estadounidense en condición de habitante de calle cerca del Parque Nacional (Captura de video)

La abogada señaló que recorrieron zonas como Santa Fe y Las Cruces. También acudieron a Medicina Legal, sin obtener información que permitiera establecer dónde está Jaikarran.

Ponce sostuvo que la falta de español de los familiares complicó los trámites y las averiguaciones. La familia tuvo que enfrentar esa barrera mientras intentaba reconstruir los últimos movimientos del hombre en la ciudad.

Un arresto en Los Lagartos no permitió ubicarlo

Durante las gestiones, los familiares conocieron que Jaikarran había sido localizado luego de un arresto en el barrio Los Lagartos. El episodio estuvo relacionado con un hurto en un establecimiento comercial.

Ese dato abrió una línea para intentar seguir su rastro, pero no permitió determinar su paradero actual. La información conocida por sus allegados no precisó qué ocurrió con él después de ese procedimiento.

La abogada continuó con las consultas en distintos puntos de Bogotá mientras los familiares estaban en la capital. Tras regresar a Estados Unidos, ellos dejaron en manos de Ponce las labores para encontrarlo.

La representante legal pidió que las autoridades se involucren en la búsqueda. “Queremos un acompañamiento, de verdad sentir su apoyo en esta situación porque en estos momentos nos sentimos solos”, manifestó ante el noticiero.

La madre difundió un mensaje para pedir que Aditya se comunique

La madre del exmarín publicó un video acompañada por otras personas que parecen ser familiares. Allí pidió ayuda a quienes puedan reconocer a su hijo y solicitó que le transmitan que su familia lo busca.

“Por favor, si ven a mi hijo en algún lugar, háganle saber que lo estamos buscando. Nos preocupamos por él”, expresó la mujer en la grabación.

También se dirigió directamente a Jaikarran: “Aditya, por favor, comunícate con nosotros. Te estamos buscando, nos preocupamos por ti”. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 315 3478 189 o llamar a la línea de emergencias 123.

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