Gobernadora del Tolima anunció las primeras medidas en Chaparral, epicentro del temblor de 5.6 del 3 de noviembre: “Activamos protocolos”

Gobernadora del Tolima anunció las primeras medidas en Chaparral, epicentro del temblor - crédito Reuters

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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026 el departamento de Tolima, en el centro de Colombia, y llevó a las autoridades regionales a activar los protocolos de gestión del riesgo. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento ocurrió a las 4:13 a. m., con epicentro en el municipio de Chaparral.

El temblor tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, una condición que puede hacer más perceptible el movimiento en las zonas cercanas. El boletín preliminar del SGC ubicó el origen del evento a 17 kilómetros de Roncesvalles, en coordenadas de latitud 3,86 y longitud -75,63.

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Una réplica de magnitud 3,3 ocurrió tres minutos después

Se registró un sismo de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima

A las 4:16 a. m. se registró una réplica de magnitud 3,3 en el mismo sector de Tolima. Según la actualización de la entidad, ese movimiento también fue superficial y se localizó a 20 kilómetros de Roncesvalles, en las coordenadas 3,84 de latitud y -75,65 de longitud.

Los dos eventos quedaron concentrados en la región andina del país, cerca de Chaparral, municipio señalado como epicentro en los reportes oficiales.

Tolima suspendió las clases presenciales mientras evalúa la situación

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció en sus redes sociales la activación de medidas preventivas tras el sismo. En efecto, ordenó que las clases se desarrollen de forma virtual en todo el departamento mientras avanza la evaluación de las condiciones en los municipios.

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“Tras el sismo registrado a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, activamos los protocolos de atención y prevención”, señaló Matiz en un mensaje publicado en cuenta de X.

Adriana Magali Matiz pidió a las administraciones municipales revisar las sedes educativas e informar cualquier novedad - crédito @AdrianaMatizTol/X

La mandataria local indicó además que fue convocado el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y pidió a las administraciones municipales revisar las sedes educativas e informar cualquier novedad. La atención se mantiene especialmente sobre Chaparral y las poblaciones cercanas al área donde se localizaron los movimientos.

“Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad”, expuso.

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