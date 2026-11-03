Colombia

Gobernadora del Tolima anunció las primeras medidas en Chaparral, epicentro del temblor de 5.6 del 3 de noviembre: “Activamos protocolos”

La mandataria Adriana Magali Matiz pidió a las administraciones municipales revisar las sedes educativas e informar cualquier novedad

Gobernadora del Tolima anunció las primeras medidas en Chaparral, epicentro del temblor - crédito Reuters
Gobernadora del Tolima anunció las primeras medidas en Chaparral, epicentro del temblor - crédito Reuters
Guardar

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026 el departamento de Tolima, en el centro de Colombia, y llevó a las autoridades regionales a activar los protocolos de gestión del riesgo. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento ocurrió a las 4:13 a. m., con epicentro en el municipio de Chaparral.

El temblor tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, una condición que puede hacer más perceptible el movimiento en las zonas cercanas. El boletín preliminar del SGC ubicó el origen del evento a 17 kilómetros de Roncesvalles, en coordenadas de latitud 3,86 y longitud -75,63.

PUBLICIDAD

Una réplica de magnitud 3,3 ocurrió tres minutos después

Se registró un sismo de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima
Se registró un sismo de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima

A las 4:16 a. m. se registró una réplica de magnitud 3,3 en el mismo sector de Tolima. Según la actualización de la entidad, ese movimiento también fue superficial y se localizó a 20 kilómetros de Roncesvalles, en las coordenadas 3,84 de latitud y -75,65 de longitud.

Los dos eventos quedaron concentrados en la región andina del país, cerca de Chaparral, municipio señalado como epicentro en los reportes oficiales.

Tolima suspendió las clases presenciales mientras evalúa la situación

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció en sus redes sociales la activación de medidas preventivas tras el sismo. En efecto, ordenó que las clases se desarrollen de forma virtual en todo el departamento mientras avanza la evaluación de las condiciones en los municipios.

PUBLICIDAD

“Tras el sismo registrado a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, activamos los protocolos de atención y prevención”, señaló Matiz en un mensaje publicado en cuenta de X.

Adriana Magali Matiz pidió a las administraciones municipales revisar las sedes educativas e informar cualquier novedad - crédito @AdrianaMatizTol/X
Adriana Magali Matiz pidió a las administraciones municipales revisar las sedes educativas e informar cualquier novedad - crédito @AdrianaMatizTol/X

La mandataria local indicó además que fue convocado el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y pidió a las administraciones municipales revisar las sedes educativas e informar cualquier novedad. La atención se mantiene especialmente sobre Chaparral y las poblaciones cercanas al área donde se localizaron los movimientos.

“Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación. Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad”, expuso.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyGobernadora del TolimaChaparralSGCAdriana Magali MatizColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 3 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 3 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Barranquilla: el estado del tiempo para este 3 de noviembre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Barranquilla: el estado del tiempo para este 3 de noviembre

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Medellín este 3 de noviembre

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Medellín este 3 de noviembre

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de noviembre

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país</p><p><br></p>

Clima en Cali: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de noviembre

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Bogotá este 3 de noviembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Bogotá este 3 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotivo mensaje al artista en el Día de Muertos: “Daría lo que fuera por volver a verte”

Ryan Castro expresó lo que significó realizar su concierto en El Campín de Bogotá: “Son muchos sentimientos encontrados”

Luisa Fernanda W aclaró si estaba triste en las fotos de su boda con Pipe Bueno: “Solamente ve tristeza...”

Deportes

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay

Colombia será la sede del Suramericano Sub-20 de 2027: la Conmebol anunció las fechas del torneo

Hijo de Ómar Pérez recibió el llamado de la selección Colombia Sub-19: juega en Boca Juniors y buscará ganarse un lugar en la Tricolor

Mao Molina recordó, entre lágrimas, el título que ganó con Independiente Medellín: “Mi abuelo se murió antes, no me pudo ver campeón”

El Pibe Valderrama quedó sorprendido con el nuevo Metropolitano de Barranquilla: “En Suramérica no hay un estadio de esta calidad”