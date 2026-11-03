Colombia

Temblor de 5,6 en la madrugada del martes 3 de noviembre deja hasta el momento una persona herida y una iglesia afectada: esto dice el primer reporte de la Ungrd

Las autoridades territoriales acompañan la revisión posterior al movimiento telúrico a las 4:13 a .m., de acuerdo con el informe entregado luego del evento en el municipio de Chaparral, Tolima

Santander es una de las regiones de Colombia donde se registra mayor actividad sísmica - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
El Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 5,6 con epicentro en el municipio de Chaparral (Imagen ilustrativa Infobae Colombia)
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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia a las 4:13 a .m. del martes 3 de noviembre y generó evacuaciones en varias ciudades. El movimiento tuvo epicentro en Chaparral, Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La entidad informó que el temblor ocurrió a menos de 30 kilómetros de profundidad. Además del municipio tolimense, las zonas donde más se percibió estuvieron en Roncesvalles y San Antonio.

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Posterior a ello, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregó su primer balance de este sismo a las 5:34 a. m., detallando que una persona resultó lesionada en Chaparral por la caída de un muro dentro de una vivienda.

La entidad activó la Sala de Crisis Nacional para verificar las consecuencias del temblor. El organismo continuó el contacto con las autoridades locales y territoriales tras los reportes iniciales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó la Sala de Crisis Nacional para verificar la emergencia (Ungrd/X)
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó la Sala de Crisis Nacional para verificar la emergencia (Ungrd/X)

“Según el balance preliminar de la Sala de Crisis Nacional, una persona resultó lesionada por la caída de una pared en una vivienda del municipio”, señaló el organismo sobre la situación en Chaparral.

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La Unidad también informó que parte de una iglesia ubicada sobre la carrera Quinta de Quimbaya se desprendió. El hecho no dejó lesionados, según el reporte oficial. " En Quimbaya (Quindío) se reportó el desprendimiento de parte de la estructura de una iglesia en la carrera Quinta, sin personas lesionadas", agregó la entidad.

Además, la Ungrd también indicó que “en Bogotá se reportaron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales. La Ungrd continúa el monitoreo con las autoridades territoriales”.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que continuaba el barrido territorial para determinar si existían otras afectaciones. “Continuamos el barrido con las autoridades locales para verificar si hay afectaciones”, indicó.

La actividad sísmica dejó cinco réplicas durante la madrugada

La directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), Carolina García Londoño, indicó que la Red Sismológica Nacional detectó cinco réplicas hasta las 5.45 a. m. Sus magnitudes oscilaron entre 2,1 y 3,5.

El Servicio Geológico Colombiano atribuyó la actividad sísmica a la presencia de fallas geológicas activas en Tolima (SGC)

“Desde el Servicio Geológico Colombiano informamos que hoy 3 de noviembre, a las 4:13 de la mañana, se registró un sismo de magnitud cinco punto seis con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima”, afirmó García Londoño.

La funcionaria precisó que el movimiento fue superficial y que se sintió en diferentes regiones. El organismo mantuvo el monitoreo sobre la zona tras el evento principal y los temblores posteriores.

García Londoño explicó que Tolima está atravesado por fallas geológicas activas que pueden generar este tipo de movimientos. Por eso, el SGC pidió a la población seguir únicamente la información de los canales oficiales.

La entidad recibió más de 3.800 reportes ciudadanos sobre el sismo. Bogotá concentró más de 1.000 avisos, seguida por Valle del Cauca, con 940, y Tolima, con 460.

“Invitamos a la ciudadanía a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades locales y evitar difundir información que no provenga de los canales oficiales”, dijo la directora técnica de Geoamenazas del SGC.

El alcalde de Chaparral habló de viviendas averiadas y una mujer hospitalizada

El alcalde de Chaparral, Elver González Mora, aseguró que el temor entre los habitantes aumentó por la intensidad del movimiento y por la actividad sísmica que afecta al municipio desde el 20 de septiembre.

Mapa en relieve de Colombia con el departamento del Tolima resaltado en rojo y anillos concéntricos que marcan un epicentro sísmico.
Un sismo de 5,6 grados de magnitud con epicentro en Chaparral sacudió diversas zonas de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy se, se sintió un temblor muy fuerte, cinco punto seis en la escala internacional. Por lo menos tres réplicas más se han dado. Eh, la zona donde se sintió con mayor fuerza ha sido en el Cañón de Las Hermosas. En este momento, gracias a Dios, no tenemos reportado pérdidas humanas”, declaró González Mora.

El mandatario local afirmó que varias viviendas sufrieron daños y que una de ellas quedó destruida. También relató que dos mujeres fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Central tras un incidente en el sector del Cañón de las Hermosas.

“Una señora del barrio Libertador llegó al Hospital San Juan Bautista en la ambulancia. Una pared le cayó encima. Está en valoración médica, pero afortunadamente parece que no es grave. El reporte de algunas viviendas que se han caído, una vivienda en el sector de Río Negro, en el corregimiento de Las Hermosas, varias viviendas averiadas. Es lo que hasta ahora han reportado los presidentes de junta y los líderes a través de los grupos de WhatsApp con los cuales nos comunicamos con el territorio. En el casco urbano también daños en viviendas, pero repito, hasta ahora no se registran pérdidas humanas”, agregó el mandatario.

El jefe municipal planteó que la comunidad siente incertidumbre por la falta de un diagnóstico sobre la actividad registrada en el área. Además, pidió acompañamiento del Gobierno Nacional para orientar a los habitantes.

“El temor en la gente, la incertidumbre que tiene la gente, el miedo porque esta es una situación que arrancó desde el 20 de septiembre, había disminuido y hoy nuevamente, tenemos el temblor más fuerte de todo este enjambre. Y a pesar de las visitas de el Sistema Nacional y también de los geólogos de Cortolima, pues no tenemos un informe oficial, un diagnóstico de la situación y lógicamente, pues imposible será tener un pronóstico”, informó el alcalde de Chaparral.

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