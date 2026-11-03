Temblor de 5.6 que sacudió a Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre generó múltiples memes en redes sociales: “Quién vuelve a dormir”

Los usuarios en redes sociales relacionaron el temblor con la actividad sísmica en Chaparral, Tolima - crédito Infobae Colombia

Guardar

En la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026 se registró un fuerte temblor en Colombia. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, y su magnitud fue de 5.6.

De acuerdo con el registro del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 4:13 a. m. y en los minutos posteriores al movimiento telúrico se reportaron dos réplicas en la región tolimense.

PUBLICIDAD

Por el momento, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) ha reportado una persona lesionada en Chaparral y afectaciones en una iglesia de Quimbaya, Quindío.

Se registró un sismo de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima (SGC)

La fuerza del sismo generó pánico en distintas ciudades del territorio nacional, aunque eso no fue impedimento para que los usuarios en las redes sociales difundieran memes y comentarios sobre el hecho.

Con la etiqueta #Temblor rápidamente ubicada entre las principales tendencias, varios internautas hicieron varias publicaciones en las que pasaron el momento con un toque humorístico.

En los comentarios se vio reflejada la capacidad de los colombianos para enfrentar situaciones de tensión con ingenio y buen ánimo. Entre los más destacados se encuentran varias publicaciones con escenas alusivas a la serie animada Los Simpson, especialmente con el personaje del Sr. Burns donde lamentó que el sismo se haya registrado en el momento en el que varias personas se despiertan para asistir a su jornada laboral.

PUBLICIDAD

“Tembló. Salí de la casa. Volví. Sonó la alarma para levantarme a trabajar”, fue el comentario de la usuaria @KatsCarey en X.

Usuarios en redes sociales se tomaron con humor el temblor de 5.6 - crédito @KatsCarey/X

Otro de los personajes animados que los usuarios utilizaron como referencia a su reacción ante el temblor de 5.6 fue Snoopy, en una escena clásica de la franquicia Peanuts, en la que aparece sentado con el cabello despeinado, parches y vendas, lo que representó para algunos como el inicio de la semana. “Pov: te acaba de despertar un #temblor”, indicó @baronjuanMFC.

Igualmente, unos internautas usaron al reconocido personaje animado Bob Esponja para señalar su temor y la imposibilidad de volver a conciliar el sueño ante un nuevo sismo en el país. “...y ahora ¿Quién vuelve a dormir? #UnDatoAhi #temblor”, indicó @EcastilloVa.

PUBLICIDAD

Usuarios en redes sociales se tomaron con humor el temblor de 5.6 - crédito X

Así mismo, varios usuarios también hicieron mención a la alerta sísmica que tienen algunos dispositivos móviles, especialmente de Android, en la que bromearon sobre las personas que no cuentan con ello, por lo que se habrían enterado del movimiento sísmico.

“La alarma de Android avisa antes de que pase, toma esto iPhone #temblor”, dijo el usuario @Dinejaren. Además, otros usaron fotos de referencia en la que abordaron la manera en la que las personas habrían evacuado de sus viviendas tras el sismo.

Entre ellos, se destaca el usuario @betamaxpower que difundió una fotografía con un hombre que solo tenía puesto una cobija, debido a que se encontraba desnudo, lo que provocó risas en los comentarios. “#Temblor Todo en orden en mi conjunto”, señaló.

PUBLICIDAD

Usuarios en redes sociales se tomaron con humor el temblor de 5.6 - crédito X

A su vez, hubo otros que mencionaron que el movimiento telúrico fue similar al que se registró en días pasados en Colombia, especialmente el del 10 de agosto que afectó gran parte del territorio colombiano. “Yo escuchando otra vez esa alarma de sismos :#temblor”, indicó @Anamaria200215 añadiendo un gif de una persona respirando rápidamente con una bolso, en la que expresó su temor.

Finalmente, otros internautas decidieron usar el temblor registrado en Chaparral (Tolima) para hacer alusión a la polémica de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, debido a que diferentes sectores cuestionaron que la funcionaria no había entregado información sobre las donaciones hechas a la fundación Colombia Luz y Sonrisas para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto.“Tiembla en Colombia...Los del #FondoMilagro 2.0 #Temblor”, expresó @KikeCaTo, en la que uso el icónico meme del al exjugador de la NFL y personalidad de internet Anthony “Spice” Adams, donde estaría observando una situación con malicia o ilusión que una situación se desenvuelve a su favor.

PUBLICIDAD

Las medidas de autoprotección ante nuevos movimientos

El Idiger recomendó mantener la calma, evitar correr y aplicar la técnica de Agacharse, Cubrirse y Agarrarse. Esta medida consiste en refugiarse debajo de una mesa resistente o junto a una pared interna, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Quienes estén en la calle durante un sismo deben alejarse de postes, fachadas, cables, ventanales y árboles. Dentro de una vivienda, la recomendación es identificar y asegurar los objetos susceptibles de caer, no usar ascensores durante o después del movimiento y evitar balcones, ventanas y escaleras.

La entidad aconsejó contar con un kit de emergencias y permanecer en una zona estructuralmente segura de la vivienda o el lugar de trabajo. Después de un sismo, indicó revisar las instalaciones eléctricas, de gas y agua, seguir las instrucciones oficiales y evacuar con calma hacia un punto de encuentro si fuera necesario.

PUBLICIDAD

También pidió asegurar a los animales de compañía con collar, correa o guacal durante una evacuación y disponer de un Plan Familiar o Social de Emergencias adaptado a las necesidades de todas las personas del hogar, incluidas aquellas con discapacidad y las mascotas.