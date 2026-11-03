Colombia

Eva Ferrer declaró ante la Fiscalía por presuntas irregularidades vinculadas con Verónica Alcocer: se quejó de las visitas del empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño

La exconsejera afirmó que el ingreso del empresario al Palacio presidencial quedó asociado a su oficina y dijo que expresó su molestia a Laura Sarabia y Gustavo Petro

Verónica Alcocer y Eva Ferrer - crédito Icbf/Colprensa
La ciudadana española dijo que Mario Fernández manejaba el contacto con el empresario y cuestionó que una visita apareciera registrada como una reunión en su despacho (Icbf/Colprensa)
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Eva Ferrer declaró ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades relacionadas con la exprimera dama Verónica Alcocer y aseguró que una visita de Euclides Torres a la Casa de Nariño apareció como si hubiera ocurrido con ella y en su despacho.

Blu Radio y Semana revelaron apartes de la diligencia que la exconsejera presidencial para la Reconciliación rindió el martes 3 de noviembre de 2026 ante el ente acusatorio. Ambos medios conocieron declaraciones de Ferrer ante la Fiscalía sobre personas del entorno de la exprimera dama Verónica Alcocer y sobre el empresario Euclides Torres.

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La declaración correspondió a una denuncia presentada por un representante del Centro Democrático, basada en audios filtrados en semanas recientes.

Eva Ferrer, exconsejera presidencial, compareció el martes 3 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía (Presidencia de Colombia)
Eva Ferrer, exconsejera presidencial, compareció el martes 3 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía (Presidencia de Colombia)

La ciudadana española sostuvo que una persona le pidió ayuda para conseguir un encuentro con Alcocer. Según su versión, respondió que ya tenía poco acceso a la entonces primera dama porque estaba con “el combo de Mario Fernández y Agmeth Escaf”.

Ferrer afirmó que, tiempo después, Manuel Graham le comunicó que Mario Fernández manejaba la relación con Euclides Torres. Dijo que esa novedad no le produjo incomodidad.

Su molestia, explicó, obedeció a que la visita del empresario al Palacio de Nariño se filtró como si se hubiera desarrollado en su oficina. “Lo que sí me molestó fue que se filtrara una visita de Euclides Torres a Palacio como si se hubiera realizado conmigo y en mi despacho”, declaró.

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La exfuncionaria añadió que escribió a Laura Sarabia y al expresidente Gustavo Petro para manifestar su inconformidad. También afirmó que los chats sobre esa conversación ya fueron entregados a la Fiscalía por medio de sus abogados.

Ferrer habló de integrantes del círculo de Verónica Alcocer

En los fragmentos divulgados por Semana, Ferrer hizo referencias al estilo de vida de personas cercanas a Alcocer. La exconsejera presidencial mencionó a Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli, a quienes identificó como los “italianos” del entorno de la exprimera dama.

“Cada vez que yo le decía… Mira, no sé quién. Es como… Uf. Dice que la manera de vivir y de gastar de esta gente es obscena. Es de un dinero fácil y rápido”, manifestó Ferrer durante la diligencia.

La exconsejera relató que conoció a esas personas antes de la campaña presidencial de Petro. Además, se refirió a una reunión en la vivienda de Romagnoli, en Barcelona, y a otro encuentro en Miami.

Eva Ferrer rendirá nuevamente declaraciones ante la Fiscalía por su denuncia de una presunta red de tráfico de armas y drogas que salpicó a Verónica Alcocer - crédito Reuters
Eva Ferrer mencionó a Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli, a quienes identificó como los “italianos” del entorno de la exprimera dama (Reuters)

De acuerdo con Blu Radio, la diligencia se produjo por una denuncia presentada por un representante del Centro Democrático, que se basó en audios filtrados semanas atrás. El medio indicó que esta declaración no correspondió a las afirmaciones que Ferrer había hecho antes sobre un posible uso de aviones oficiales para transportar droga y dólares entre Colombia y Venezuela.

Otras declaraciones de Eva Ferrer

Eva Ferrer, exasesora del Gobierno, ya había declarado ante la Fiscalía por la investigación abierta luego de que circularon audios en los que se refirió a una presunta red de influencias cercana a Verónica Alcocer.

La diligencia buscó revisar sus afirmaciones frente a documentos, registros y grabaciones que la exfuncionaria había anunciado que entregaría. Las autoridades pretendían identificar a las personas mencionadas en el material y determinar si surgían elementos para nuevas actuaciones.

Fue su segunda declaración ante el ente investigador. El 21 de octubre de 2026 había rendido testimonio de forma virtual desde España. Su abogado, Jhony Batalla, aseguró que esa sesión se extendió durante cerca de cuatro horas.

Batalla sostuvo que su defendida aportaría información para respaldar sus denuncias. Durante esa primera intervención, Ferrer habría presentado registros y audios relacionados con hechos que expuso públicamente.

Sus señalamientos incluyeron presuntos movimientos de dinero, posibles irregularidades en vuelos oficiales hacia Venezuela y eventuales anomalías en nombramientos de entidades estatales. Ninguna de esas acusaciones había sido probada judicialmente.

Verónica Alcocer - Eva Ferrer
Verónica Alcocer entregó dosier a la Fiscalía para defenderse de las denuncias de Eva Ferrer (Verónica Alcocer García/Facebook/ suministrada a Infobae Colombia)

Ferrer había anunciado además un viaje a Washington para entregar material al Departamento de Estado y a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. No reveló qué documentos o grabaciones llevaría.

Verónica Alcocer rechazó las acusaciones. La ex primera dama afirmó que los viajes oficiales a Venezuela contaban con registros institucionales y negó que hubieran servido para transportar dinero o drogas.

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