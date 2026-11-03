Colombia

Gustavo Petro alertó sobre una posible guerra nuclear entre Estados Unidos e Irán y pidió almacenar alimentos y agua: “Está en riesgo toda la humanidad”

El mensaje fue publicado después de que se conocieran ataques limitados de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra la isla iraní de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz

Retrato de Gustavo Petro con traje blanco frente a un fondo con las banderas de Estados Unidos e Irán separadas por una grieta.
El expresidente Gustavo Petro posa frente a un fondo dividido con las banderas de Estados Unidos e Irán separadas por una grieta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El expresidente Gustavo Petro recomendó a los colombianos guardar alimentos no perecederos y agua potable para más de dos meses ante una eventual escalada militar entre Estados Unidos e Irán. El mensaje fue publicado después de que se conocieran ataques limitados de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra la isla iraní de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz.

Según informó CNN, tres funcionarios estadounidenses describieron la operación del lunes 2 de noviembre de 2026, como “defensiva” y destinada a proteger activos de Estados Unidos en la región. Uno de ellos indicó que el ataque ocurrió después de que Irán abriera fuego contra una aeronave estadounidense.

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“Fue una medida defensiva ante el uso de misiles tierra-aire por parte de los iraníes contra activos estadounidenses”, dijo otro funcionario de Estados Unidos a la cadena noticiosa.

La acción no tendría las características de una ofensiva de gran escala, aunque el Wall Street Journal informó que Washington ya habría ejecutado otras operaciones limitadas y no divulgadas contra objetivos iraníes en las últimas semanas.

Una mujer sostiene un cartel que pide el asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otro con imágenes de los líderes supremos de Irán Rujolá Jomeini, Alí Jamenei y Moytabá Jamenei, de izquierda a derecha, durante una protesta contra EEUU bajo un cartel con una imagen de Trump, en el centro de Teherán, Irán, el martes 3 de noviembre de 2026 - crédito AP Foto/Vahid Salemi
Una mujer sostiene un cartel que pide el asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otro con imágenes de los líderes supremos de Irán Rujolá Jomeini, Alí Jamenei y Moytabá Jamenei, de izquierda a derecha, durante una protesta contra EEUU bajo un cartel con una imagen de Trump, en el centro de Teherán, Irán, el martes 3 de noviembre de 2026 - crédito AP Foto/Vahid Salemi

La Administración estadounidense habría mantenido bajo reserva el operativo para no transmitir la idea de una reanudación de acciones militares de mayor escala. Una persona familiarizada con el caso señaló que los ataques buscaban “proteger los activos estadounidenses” en la zona.

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La agencia iraní Fars informó que hubo “varias explosiones” en Qeshm durante la madrugada del martes, hora local. Habitantes de la isla de Hengam y de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, ambas próximas al estrecho de Ormuz, también dijeron haber escuchado las detonaciones.

En ese contexto, Petro escribió que “la posible derrota electoral tanto de Netanyahu como de Donald Trump” podría llevarlos a promover “un bombardeo nuclear a Irán matando su población civil”. Además, advirtió que, si existiera una respuesta, “estallará una guerra nuclear en el mundo”.

El expresidente Gustavo Petro recomendó a los colombianos guardar alimentos no perecederos y agua potable para más de dos meses ante una eventual escalada militar entre Estados Unidos e Irán - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro recomendó a los colombianos guardar alimentos no perecederos y agua potable para más de dos meses ante una eventual escalada militar entre Estados Unidos e Irán - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario sostuvo que “los vientos llevarán las nubes cargadas de radioactividad a cualquier parte del mundo” y afirmó que Colombia debía adoptar medidas preventivas. “Estas las nuestras: almacenar alimentos no perecederos para más de dos meses y agua potable embotellada”, indicó.

Petro también planteó un “posible confinamiento por dos meses en lugares a los que no llegue viento del exterior” y afirmó que el alcance de las precauciones dependería de la extensión de la confrontación. “Está en riesgo, hoy, toda la humanidad”, concluyó.

Petro reaccionó al acuerdo de EE. UU. e Irán, que puso fin a más de 100 días de guerra

El 13 de junio de 2026, Gustavo Petro respaldó el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán, que habría puesto fin a más de 100 días de enfrentamientos directos en Medio Oriente.

Aunque mantuvo sus cuestionamientos contra Donald Trump, reconoció su participación en el proceso: “A pesar de mi distancia por su intervención inconstitucional en la política interna de Colombia, le agradezco al presidente Donald Trump su esfuerzo cuando se trata de la paz de la humanidad”.

El exmandatario afirmó que Colombia, que ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, va a contribuir a la implementación del pacto entre Washington y Teherán. “Colombia hoy está en la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aportará todo lo que esté a su alcance para apoyar el esfuerzo de paz entre EEUU y la República Islámica Irán”, señaló.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el acuerdo que puso fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el acuerdo que puso fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán - crédito @petrogustavo/X

Petro también propuso levantar las restricciones económicas y militares en Medio Oriente y avanzar hacia un acuerdo internacional para eliminar las armas nucleares: “La posibilidad de un tratado futuro de eliminación de armas nucleares en todos los países que las tengan”.

Además, planteó fortalecer el diálogo entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe, junto con una integración energética basada en fuentes limpias. Su propuesta incluyó la creación de un acuerdo continental sustentado en la libertad, la paz, la democracia y el reconocimiento de las diferencias: “Un pacto entre iguales y reconociendo nuestra diversidad que haga de las Américas el espacio de libertad, paz y de resolución acordada de todos los problemas”.

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