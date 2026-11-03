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Antioquia será la sede del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol que se jugará en 2027: Envigado y Medellín, las ciudades anfitrionas

El campeonato confirmado por la Confederación Sudamericana de Fútbol se jugará del 22 de enero al 7 de febrero y los estadios utilizados serían el Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur

El estadio Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur acogerían los partidos del Sudamericano Sub20 Colombia 2027 - crédito Inder y Envigado FC
El estadio Atanasio Girardot y el Polideportivo Sur acogerían los partidos del Sudamericano Sub20 Colombia 2027 - crédito Inder y Envigado FC
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Colombia será sede del Conmebol Sub-20 2027, que se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de ese año en Envigado y Medellín, luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol volviera a confiar en la Federación Colombiana de Fútbol para organizar el torneo juvenil.

El antecedente inmediato es la edición de 2023, distribuida entre Cali y Bogotá. La fase de grupos se jugó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y el estadio Deportivo Cali, mientras que el hexagonal final se desarrolló en el estadio Nemesio Camacho El Campín y el estadio Metropolitano de Techo.

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La fotografía que acompañó el anuncio de la Conmebol con la copa que se entrega al campeón de este torneo - crédito @conmeboltorneos/Instagram
La fotografía que acompañó el anuncio de la Conmebol con la copa que se entrega al campeón de este torneo - crédito @conmeboltorneos/Instagram

Representantes de la Conmebol y funcionarios de la Federación Colombiana de Fútbol inspeccionaron los escenarios deportivos de Envigado y Medellín, además de los campos de entrenamiento ubicados en Itagüí. La revisión incluyó la planificación general del campeonato y otras alternativas de infraestructura en municipios de Antioquia.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó que la elección refleja la confianza internacional en la capacidad organizativa de Colombia. El dirigente recordó que la federación recibió nueve eventos continentales y mundiales entre 2015 y 2026, y señaló que trabajará para garantizar las condiciones necesarias para las selecciones participantes.

“La designación de Colombia como sede del CONMEBOL Sub-20 2027 ratifica la confianza de los organismos internacionales en nuestra capacidad organizativa. En los últimos once años (2015-2026), hemos recibido nueve eventos de talla continental y mundial, una trayectoria que nos impulsa a asumir este nuevo reto con responsabilidad y compromiso. Seguiremos trabajando para ofrecer las mejores condiciones a las selecciones participantes y contribuir al crecimiento del fútbol juvenil en la región”, señaló Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Post de la Federación Colombiana de Fútbol anunciando Medellín y Envigado como sedes del Sudamericano Sub20 - crédito FCF
Post de la Federación Colombiana de Fútbol anunciando Medellín y Envigado como sedes del Sudamericano Sub20 - crédito FCF

La Alcaldía de Medellín presentó el plan para modernizar el estadio Atanasio Girardot, con una inversión de más de $750.000 millones en obras financiadas con recursos públicos. El proyecto, anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, busca ampliar el escenario, actualizar su infraestructura y mejorar la experiencia de los asistentes.

La primera fase incluye un estudio de suelos y trámites ante la curaduría. La Administración Distrital prevé iniciar las obras entre mayo y junio de 2026, con una finalización estimada para el segundo semestre de 2027. El proyecto generará 430 empleos directos y estará a cargo del Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

El estadio renovado cumplirá con los estándares internacionales de la FIFA, lo que permitirá recibir competiciones internacionales y grandes eventos. La intervención también abarcará 40.000 metros cuadrados de espacio público en los alrededores para mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y el urbanismo del sector.

Las obras de remodelación no influirán en el desarrollo del campeonato ya que el cierre se tiene previsto para el segundo semestre de 2027 y su reapertura sería para el primer trimestre de 2028. La capacidad pasará de 45.200 a 60.000 asistentes mediante la construcción de un tercer nivel de tribuna y la instalación de nuevas sillas. La cubierta se ampliará de 2.319 a más de 31.000 metros cuadrados para proteger las graderías del sol y la lluvia.

El video muestra labores de adecuación y mantenimiento en las instalaciones del Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Se observa a operarios pintando las gradas con los colores del club, técnicos trabajando en la estructura de las torres de iluminación y maquinaria pesada descargando postes y materiales en las zonas exteriores del complejo deportivo - crédito Envigado FC

En Envigado, el Estadio Polideportivo Sur concentra la actividad futbolística profesional de Envigado y forma parte de la infraestructura deportiva del municipio antioqueño. El escenario fue construido en 1992 y es reconocido como la casa del Envigado Fútbol Club, equipo que ha utilizado el recinto para sus partidos como local en las competencias del fútbol colombiano.

El estadio cuenta con una capacidad aproximada de 11.000 espectadores. Su campo tiene dimensiones de 105 metros de largo por 68 de ancho, una medida reglamentaria para el desarrollo de encuentros profesionales.

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