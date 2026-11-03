Mauricio Gaona, embajador de Colombia en la ONU, pidió el traslado de cinco diplomáticos a varios consulados: quiénes son

El sindicato de funcionarios de carrera expresó solidaridad con cuatro servidores que salieron de la Misión de Colombia ante Naciones Unidas (Jeenah Moon/REUTERS)

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Cinco funcionarios de la Misión de Colombia ante Naciones Unidas fueron identificados entre los traslados gestionados por el embajador Mauricio Gaona: cuatro pertenecen a la carrera diplomática y uno es de libre nombramiento y remoción.

Caracol Radio reveló que Raúl Sánchez, ministro plenipotenciario, fue destinado a Finlandia; María Rosa Ferrer Cabrales, ministra consejera en la Misión de Colombia ante Naciones Unidas, pasó al Consulado de Colombia en Newark, sede a la que también fue trasladado Francisco Gutiérrez.

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Miguel Ángel González, ministro consejero, fue destinado al Consulado de Colombia en Nueva York. María Milagros Ávila Paz, segunda secretaria de la Misión ante Naciones Unidas y funcionaria de libre nombramiento y remoción, pasó a ese mismo consulado.

María Rosa Ferrer Cabrales, ministra consejera en la Misión de Colombia ante Naciones Unidas, pasó al Consulado de Colombia en Newark (AP Foto/Yuki Iwamura)

El citado medio de comunicación informó que el embajador Mauricio Gaona había gestionado un sexto traslado. No obstante, la información conocida hasta ahora solo identifica a cinco personas, por lo que no se precisó el nombre del segundo funcionario de libre nombramiento incluido en ese total.

Según publicó la emisora, la Cancillería indicó que los cambios se relacionaban con dificultades para el cumplimiento de funciones por falta de competencia. Sin embargo, las resoluciones administrativas citadas en el reporte señalaron que los traslados obedecían a “necesidades del servicio”.

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El medio agregó que la Cancillería informó sobre otros movimientos de integrantes de la carrera diplomática.

Unidiplo solicitó una rectificación al embajador Mauricio Gaona

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) expresó su solidaridad con los cuatro funcionarios de carrera trasladados desde la Misión de Colombia ante Naciones Unidas y pidió una rectificación al embajador Mauricio Gaona.

“Expresamos nuestra solidaridad con los cuatro diplomáticos de carrera trasladados intempestivamente de la Misión ante la ONU. Su trayectoria refleja décadas de servicio, conocimiento y compromiso con Colombia”, señaló la organización.

Unidiplo cuestionó que se relacionara el cambio de los funcionarios con posibles dificultades para cumplir sus tareas. La entidad afirmó que la experiencia, el mérito y el servicio de los integrantes de la carrera diplomática deben contar con respeto y garantías.

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“Los actos administrativos de traslado se fundamentaron en ‘necesidades del servicio’. En ninguno de los casos hubo evaluaciones de desempeño desfavorables ni llamados de atención. Solicitaremos al embajador Gaona una rectificación”, indicó el sindicato.

La organización también solicitó a la Cancillería que investigue denuncias de “abuso de poder y malos tratos” que, según expresó, habrían afectado a funcionarios de la Misión ante Naciones Unidas.

Unidiplo solicitó a la Cancillería que investigue denuncias de “abuso de poder y malos tratos” que, según expresó, habrían afectado a funcionarios de la Misión ante Naciones Unidas (@unidiplo/X)

Unidiplo manifestó además preocupación por traslados recientes en el Consulado de Colombia en Madrid y la Embajada de Colombia en Londres. Afirmó que esos movimientos generan inquietud por las garantías de los procesos y por una eventual sustitución de funcionarios de carrera por personas vinculadas políticamente al Gobierno.

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“Los cargos diplomáticos deben estar al servicio del Estado, no de retaliaciones ni intereses políticos”, afirmó Unidiplo.

Misión de Verificación en Colombia

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por unanimidad, el viernes 30 de octubre de 2026, el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027.

La decisión mantuvo las tareas de la misión sobre la reincorporación de exintegrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.

La Cancillería valoró la aprobación de la resolución y afirmó que el mandato retomó el “enfoque original” de la Misión. El Gobierno indicó que las instituciones colombianas asumirían la responsabilidad de implementar la reforma rural integral, mientras Naciones Unidas observaría los avances.

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la continuidad de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027 (Sarah Yenesel/ EFE)

“Celebramos la renovación unánime del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que (...) reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural”, señaló la Cancillería.

El mensaje institucional sostuvo que la determinación recogió la orientación planteada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, relacionada con el cumplimiento de los compromisos estatales, el fortalecimiento de la soberanía y la adecuación de la cooperación internacional a las prioridades del país.

La resolución dejó por fuera la verificación de la reforma rural integral, tal como lo había solicitado el Gobierno. Así, la Misión concentró su labor en la reincorporación y en las condiciones de seguridad.

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Durante la sesión, el embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, afirmó que el acompañamiento internacional debía ajustarse a la situación de seguridad del país.