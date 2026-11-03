Secretario de Tránsito en Cesar se hizo viral por imitar al presidente De la Espriella en medio de un operativo en Halloween: “Bienvenido a la patria milagro”

José María 'Chema' Maldonado se hizo viral en redes sociales por emular la icónica frase que le dice el jefe de Estado Abelardo de la Espriella a varios de los capturados que han dejado los megaoperativos en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín - créditos Alcaldia de La Jagua de Ibirico/Facebook | Red social Facebook

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Una situación que provocó risas entre los usuarios en redes sociales se vivió por cuenta de la reacción que tuvo el secretario de Tránsito de La Jagua de Ibirico, Cesar, José María ‘Chema’ Maldonado, en medio de un operativo la noche del sábado 31 de octubre, como parte de las acciones adelantadas por parte de la administración municipal para garantizar la seguridad a la población durante la celebración de Halloween.

Sin embargo, una pareja de motociclistas quedó captada en el video institucional que se coló en redes sociales, y en el que se observa al funcionario imitar al presidente Abelardo de la Espriella y su ya reconocida frase que ha pronunciado en los megaoperativos contra la delincuencia organizada en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá.

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Y es que en medio de los controles a los moteros, en medio de la inmovilización del vehículo al ciudadano, Maldonado le aplicó la fórmula al sujeto, que a pesar de las súplicas no evitó que los agentes de movilidad se llevaran su medio de transporte.

“No importa. Bueno, eso lo hablamos después. De momento me llevo la moto. Ya, pero no, me tengo que llevar la moto. Bienvenido a la patria de Milagro”, le dijo el funcionario municipal al joven, al que le tocó resignarse, luego de que lo señalan de alterar un elemento que provoca ruido excesivo.

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Sumado a lo anterior, Maldonado se refirió a los operativos, y comentó en un video institucional que compartió la cuenta de Facebook de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico: “Esta noche de Halloween, la Secretaría de Tránsito, en conjunto con la fuerza pública, ha inmovilizado varios vehículos y hemos trabajado hasta altas horas de la noche, porque desde la Secretaría de Tránsito y Transporte estamos comprometidos con la tranquilidad de los ciudadanos y de todos los jagüeros”.

La acción del funcionario de la administración municipal provocó reacciones de apoyo por parte de los usuarios que comentaron la grabación en redes sociales.

“Ya es hora que pongan orden de verdad en esas motos ruidosas pongan multas ahí se ve quién es quién”, “Como debe ser no joda”; y “Bendiciones mi hermano queremos tranquilidad en este municipio que se acaben esos ruidos”, fueron algunos de los mensajes de respaldo que recibió “Chema” Maldonado.

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